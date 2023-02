Vier incognito boeren en één boerin op liefdestocht in bijzonder heftig nieuw seizoen van Boer zkt Vrouw

Als je Dina Tersago met haar botjes in een veld ziet lopen, weet je hoe laat het is: vanaf zondag 19 februari zoekt de presentatrice opnieuw een tof lief voor vier toffe boeren en één boerin. Maar dit jaar kent de zoektocht naar de ware liefde een grillig verloop: keuzemomenten die niet verlopen zoals gepland, beslissingen waarop wordt teruggekomen, een gespannen sfeer op (minstens) één van de boerderijen. “Ze hebben mijn hart gebroken. Ze hàdden het nog niet eens en toch hebben ze het in stukken uit mekaar geslagen”, klinkt het bij één van de boeren. Het nieuwe seizoen van Boer zkt Vrouw wordt er één met heftige emoties. De identiteit van de vijf deelnemers bleef tot nu toe goed bewaard, maar niet meer voor lang: op 19 februari worden Raphaël (26), Cathy (37) en Stef (28) voorgesteld aan zowel hun dates als de kijker thuis. In aflevering 2 op 26 februari is het de beurt aan Kevin (28) en Jef (33).

Dina Tersago: “Boeren en de liefde, na al die jaren blijven ze mij verbazen. En net op het moment dat ik dacht dat ik alles al gezien had, kwam ik Cathy, Stef, Jef, Raphaël en Kevin tegen. Vijf toppers, maar ze hadden allemaal mijn hulp nodig om een lief te vinden. Ik nam ook dit jaar met veel plezier deze uitdaging aan, maar ik moet eerlijk bekennen dat het deze keer niet van een leien dakje liep. Ik heb mijn peren gezien. Maar ik weet zeker, op elk potje past een dekseltje. Dus here we go, let love rule!”

Klaar voor een seizoen vol ups en downs? Voor de zoektocht naar de liefde, die duidelijk over grillige paden verloopt? Zet je schrap voor Boer zkt Vrouw, vanaf zondag 19 februari om 19u55 bij VTM en op VTM GO.

Bekijk hier de preview:

