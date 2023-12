Vier Belgen strijden voor de wereldtitel tijdens het Wereldkampioenschap Darts 

Van vrijdag 15 december om 20u00 tot en met woensdag 3 januari kunnen dartliefhebbers bij VTM 2 alle matchen van het Wereldkampioenschap darts live volgen. Het belangrijkste en meest prestigieuze toernooi van het jaar vormt zo de apotheose van een najaar met een stevig gevulde affiche aan toptoernooien bij VTM 2 én de perfecte opwarmer voor de eerste lichting van de VTM 2 Darts Academy. Die trekt na afloop van het WK naar de Qualifying School om daar voor een PDC Tour Card te strijden

Voor het eerst staan maar liefst vier Belgen aan de oche tijdens het Wereldkampioenschap Darts. Dimitri Van den Bergh, Kim Huybrechts, Mike De Decker en Mario Vandenbogaerde verdedigen in het iconische ‘Ally Pally’ de Belgische driekleur. Samen met 92 andere spelers uit de Order of Merit en de Pro Tour Order of Merit strijden ze voor een gigantische prijzenpot van in totaal maar liefst 2,9 miljoen euro. Zetten de Belgen opnieuw glansprestaties neer tijdens dit prestigetoernooi? Kim Huybrechts sneuvelde vorig jaar in de achtste finales in een Belgische clash met zijn World Cup teamgenoot Dimitri Van den Bergh, nadat hij eerst tweevoudig wereldkampioen Peter Wright klopte. Dimitri Van den Bergh gooide zich vorig jaar tot de halve finales, het beste Belgische resultaat ooit.

Finale selectie van de VTM 2 Darts Academy trekt binnenkort naar de PDC Qualifying School en strijdt daar om een PDC Tour Card

Terwijl straks het grootste darttoernooi van het jaar van start gaat, schreef Andy “The Beast” Baetens afgelopen weekend al Belgische dartgeschiedenis door zich als wereldkampioen bij de semiprofs te kronen. Als speler van de VTM 2 Darts Academy trekt Andy op 7 januari naar de PDC Qualifying School in Wunderland Kalkar, Duitsland. Daar dingt hij samen met 14 andere geselecteerde spelers van de VTM 2 Darts Academy mee naar een tour card bij de PDC.

Met haar Darts Academy wil VTM 2 meer Belgisch dartstalent in het professionele circuit en in topwedstrijden krijgen. Uit 3000 inschrijvingen voor de Academy werden 30 darters geselecteerd. Zij werden gedurende het afgelopen halfjaar onder de hoede van Erik “The Sheriff” Clarys genomen en getraind door de voormalig topdarter. Na een tweede selectie levert de VTM 2 Darts Academy nu haar eerste lichting darters af. Voor deze 15 spelers dekt VTM 2 de kosten om deel te nemen aan de Qualifying School, het officiële kwalificatietoernooi waarin spelers strijden om een tour card. Darters met zo’n tour card op zak, mogen twee jaar lang deelnemen aan alle PDC-toernooien.

Deze 15 darters behoren tot de finale selectie van de VTM 2 Darts Academy en vertrekken op 7 januari naar de Qualifying School, waar ze strijden voor een PDC Tour Card:

Andy “The Beast from the East” Baetens (34), Erembodegem

Arne “The Grey Warrior” Degryse (22), Torhout

Bagio “The Mystery Mind” Jacobs (27), Stabroek

Davyd Venken (46), Kessenich

Dieter “The Gladiator” Van Ham (24), Rillaar

Gylian “GS” Surgeon (18), Wevelgem

James “The Phoenix” Venbesien (45), Oostende

Jeffrey Vanbergen (23), Houthalen

Jeroen Caron (36), Langemark

Jody Tobback (49), Herselt

John “Killerbee” Desreumaux (49), Zwevegem

Luc “The Unstoppable” Bogaert (53), Oostende

Simon Teysen (29), Hoevene

Sybren Tysen (25), Schoten

Yoran Pletinck (18), Zele

Niet voor publicatie :