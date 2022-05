Verrassing op 30 jaar Familie Feest: Jacky Lafon kruipt nog eens in de huid van ‘tante Rita’

Het 30 jaar Familie Feest blijft de verrassingen aan elkaar rijgen. Na muzikale gasten Willy Sommers en CAMILLE wordt er nog een derde opmerkelijke naam aan de gastenlijst toegevoegd. Dat is die van Jacky Lafon, die jarenlang het iconische personage Rita Van den Bossche neerzette. Jacky zei Familie in 2015 vaarwel, haar personage Rita koos voor een nieuw leven op een cruiseschip. Die cruise onderbreekt ze nu met veel plezier voor een onvergetelijk gastoptreden op zaterdag 17 september in de Lotto Arena.

Jacky Lafon: “Het 30 jaar Familie Feest wordt een heel groot, gezellig familiefeest. Daar móet Rita gewoon bij zijn. Voor zo’n gelegenheid komt ze graag even van haar schip. Ik kijk er enorm naar uit om er samen met de cast en de fans een gigantisch feest van te maken, boordevol nostalgie. Ik drink alvast een glaasje op 30 jaar Familie en wie weet doet Rita dat ook in de Lotto Arena (lacht).”

Op het 30 jaar Familie Feest zal ‘tante Rita’ dus voor het eerst herenigd worden met haar familie. Voor welk spektakel die comeback zal zorgen blijft een verrassing. Al zullen humor, ontroering en nostalgie nooit ver weg zijn. Tickets zijn te verkrijgen op 30jaarfamiliefeest.be.

