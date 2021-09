Verrassing in K2 zoekt K3: Hanne en Marthe volgen audities vanuit hun gouden box en delen Golden Tickets uit voor de studioshows

De eerste auditieshow van K2 zoekt K3 eindigde vanavond met een verrassing van formaat. Net wanneer iedereen dacht dat de eerste afvallers bekend waren, daalde er plots een extra gouden box neer in de studio. Geen kijkbox, geen luisterbox, maar wel een gouden box met daarin Hanne en Marthe als extra juryleden. Zij kunnen de komende weken van daaruit alle audities volgen en krijgen de kans om onterechte afvallers op te vissen en met een Golden Ticket rechtstreeks door te sturen naar de studioshows. Hun belevenissen in de gouden box en backstage bij K2 zoekt K3 zijn meteen na elke auditieshow exclusief te volgen in ‘K2 zoekt mee’ op VTM GO.

“We hebben alles super goed kunnen volgen, ook backstage hebben we meegekeken”, onthulde Hanne op het einde van de show. “We hebben echt álles van iedereen gezien. De komende weken hebben wij de mogelijkheid om een onterechte afvaller een tweede kans te geven. En niet zomaar een tweede kans.”

“De kandidaat die wij oppikken gaat meteen door naar de studioshows”, vulde Marthe er nog aan toe. “We vonden het ontzettend leuk dat we in deze eerste show ook jongens hebben zien voorbijkomen. Veel mensen vragen ons of we dat wel zien zitten en dan denk ik: ‘Als je vandaag hebt gekeken: tuurlijk!’”

Bekijk de video hier:

In de eerste show deelden Hanne en Marthe nog geen Golden Ticket uit en dus werd er afscheid genomen van Pieter, Ziggy en Quinty. Hoe de meiden de eerste show hebben beleefd en wat zij van alle audities vonden is vanaf nu exclusief te bekijken in de eerste aflevering van ‘K2 zoekt mee’ op VTM GO.

Studio 100-topman Gert Verhulst had de eer om het startschot te geven van de grote zoektocht, maar ook hem zien de kijkers binnenkort terug. Vanaf de studioshows krijgt Gert immers een stem in de jury van K2 zoekt K3. Hij zetelt als vijfde jurylid naast Natalia, Ingeborg, Gordon en Samantha en beslist zo mee wie uiteindelijk tot dé opvolger van Klaasje wordt uitgeroepen.

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode:

<div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/248406?automute=false&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>