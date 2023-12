Verrassende wending in Huis Gemaakt: niet twee maar drie koppels strijden in de grote finale 

De zenuwslopende halve finale van Huis Gemaakt kreeg zonet een verrassende twist. Juryleden Bart, Béa en Cerina beoordeelden de afgewerkte panden voor een laatste keer op afwerking, creativiteit en eigenheid. Bavo & Kayleigh (Hasselt) imponeerden de jury met een indrukwekkende score van 77%, waarmee ze tot eerste finalisten werden uitgeroepen. Ana & Enis (Antwerpen) en Anouk & Martin (Aalst) eindigden gelijk met 76%. Na een deliberatie besloot de jury om niet twee maar drie koppels door te laten naar de grote finale van Huis Gemaakt. “Het traject van Aalst en Antwerpen is heel erg gelijklopend. Dat we hierop uitkomen, is dan ook ergens geen verrassing. Voor ons gaan Aalst én ook Antwerpen door naar de finale. We vinden dat ze het alle drie verdienen!”, klonk het bij de juryleden.

“Ik hoorde Hasselt en dat gevoel was niet normaal, echt gek! Nooit gedacht dat we dit zouden halen!”, klonk het bij Bavo & Kayleigh. En ook de andere twee duo’s waren door het dolle heen. “We made it, we gaan naar de finale!”, vertelde Anouk & Martin. “Let’s kill it in de finale!”, riepen Ana & Enis uit. “We gaan dus allemaal samen naar de finale!”, concludeerde Dina tot slot.

Bekijk hier het beslissingsmoment uit de aflevering:

Op dinsdag 2 januari ontdekt kijkend Vlaanderen welk koppel de sleutels van hun droomhuis in ontvangst mag nemen. Een grote beslissing die niet langer in de handen van de jury ligt. Het is nu aan de kijkers, een groep van 25 makelaars en 50 potentiële kopers om te beslissen welk koppel zijn droomwoning wint. Nog tot middernacht kunnen de kijkers thuis stemmen op hun favoriet via VTM.be of SMS. Deze stem telt mee in de uiteindelijke beslissing. Wie Huis Gemaakt wint, ontdekt Vlaanderen tijdens de grote finale op dinsdag 2 januari om 20u40 bij VTM.

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande video kan je overnemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/418608?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>