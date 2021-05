Verrassende twist in oproepaflevering van Boer zkt Vrouw: vrijgezellen kiezen blind voor hun favoriete boer

Op maandag 31 mei geeft Dina Tersago het startschot voor een gloednieuw seizoen van Boer zkt Vrouw. Dat doet ze met een eenmalige oproepaflevering waarin 5 nieuwe boeren het liefdesavontuur aangaan en zich voorstellen aan kijkend Vlaanderen. De oproepaflevering kent voor dit 14de seizoen echter een verrassende twist, want de boeren tonen wel wie ze zijn, maar niet hoe ze eruitzien. Dit seizoen schrijven vrijgezellen die op zoek zijn naar de liefde zich immers blind in voor hun favoriete boer. Die kiezen ze dus niet op basis van de looks, maar op basis van een uitgebreid portret dat een inkijk geeft in het leven van de boer of boerin zonder dat hij of zij in beeld komt. Kan je verliefd worden op iemand die je nog nooit hebt gezien? Dát wordt de trigger van het nieuwe seizoen van Boer zkt Vrouw.

In de oproepaflevering maakt Dina kennis met 5 nieuwe boeren en daar is ook dit seizoen één vrouw bij. Dina probeert deze keer de liefde te vinden voor een aardappelboer, een groenteboer, een boerin die in melkvee doet en een echte Vlaamse cowboy. Voor het eerst neemt ook een geitenboer deel aan Boer zkt Vrouw. Hun ware identiteit blijft nog even geheim, maar de boeren gunnen Vlaanderen wel een blik in hun leven en op hun boerderij. Aan de hand van gesprekken met de boeren zelf, hun familieleden en vrienden, en beelden van het reilen en zeilen op de boerderij geeft Dina een inkijk in hun leven en hun persoonlijkheid.

“Af en toe een silhouet, meer zal er van de boeren in de oproepaflevering niet te zien zijn”, verklapt Dina Tersago alvast. “Ik ga bij de verschillende vrijgezellen thuis wat rondneuzen en geef als het ware een blik achter de schermen. De boeren zijn immers veel meer dan alleen hun looks en met deze nieuwe aanpak ligt de focus op hun passie en hun levenswijze. Met dit vleugje mysterie hoop ik heel wat mannen en vrouwen te kunnen prikkelen om zich in te schrijven. En dat de kandidaten na een bezoekje aan de boerderij zelf kunnen beslissen of ze al dan niet verder gaan met hun gekozen boer of boerin, maakt het allemaal extra spannend.”

Zal Dina de nieuwe boeren kunnen helpen in hun zoektocht naar een partner? Want naast hun succes op professioneel gebied, is dat zowat het enige wat de ondernemers nog ontbreekt. Wie de boeren beter wil leren kennen kan zich vanaf maandagavond 31 mei inschrijven via vtm.be. Wanneer het nieuwe seizoen van Boer zkt Vrouw te zien zal zijn bij VTM, wordt later bekendgemaakt.