Verrassende twist in LEGO MASTERS: eerste duo moet de wedstrijd al meteen verlaten

8 uitzonderlijke duo’s, 4 miljoen kleurrijke LEGO-blokjes en slechts 1 winnaar. Nu zaterdag 3 september laat Andy Peelman de grootste strijd met de kleinste steentjes losbarsten in het nieuwe seizoen van LEGO MASTERS. Acht Vlaamse en Nederlandse duo’s staan te popelen om de legendarische LEGO-studio te betreden en te bouwen aan hun eerste meesterwerk: een praalwagen. En de inzet is meteen torenhoog want er staat een vrijstelling én eliminatie op het spel.

De eerste opdracht is meteen stevig. In 15 uur tijd moeten de kandidaten een praalwagen bouwen voor een fantasierijke en feestelijke optocht. Nieuwe BRICKMASTER Esmee legt de lat extra hoog, want ze wil minimaal twee automatisch bewegende delen zien opduiken in de wagens. En ook host Andy Peelman heeft nog een belangrijke aankondiging: “Het winnaarsduo van deze eerste opdracht krijgt het begeerde gouden LEGO-steentje. Dit kan jullie beschermen tegen een eventuele eliminatie gedurende de eerste vijf afleveringen.” Bij deze opdracht valt er bovendien niet enkel te winnen, want voor het eerst ooit staat er meteen een eliminatie op het spel. Het duo dat het minst scoort, moet de wedstrijd onherroepelijk verlaten. De duo’s gooien dus maar beter al hun creativiteit en technische kennis in de strijd.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Hoewel de duo’s veel LEGO-ervaring hebben, is de eerste opdracht toch meteen een uitdaging. “Ik hoop dat dit gaat lukken binnen de tijd. Ik heb al veel gebouwd maar de constructies laten bewegen, dat is toch iets anders”, vertelt Stefan. En ook de tijdsdruk zorgt voor extra stress: “Het wordt stevig doorwerken, ik krijg spontaan een zweetaanval”, vertelt Tom. BRICKMASTER Esmee maakt zich na een eerste rondje meteen wat zorgen: “De duo’s zitten over de helft van de tijd en sommigen hebben echt nog veel werk. Niet alle constructies zijn stevig.” Wie slaagt erin om een volledig afgewerkt bouwwerk binnen de tijd op te leveren? Wie gaat er met het gouden steentje naar huis? En wie moet de wedstrijd als eerste verlaten?

