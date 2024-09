Verrassende special guests, een zingende Zita, de échte Anne en de állergrootste meezingers: VTM viert ‘40 jaar Clouseau’ met iconische verjaardagsspecial

Clouseau blaast 40 kaarsjes uit en dat iconische feest wordt morgen, vrijdag 13 september, gevierd bij VTM. Speciaal voor hun verjaardag trotseren Koen en Kris Wauters de striemende regen om de zeedijk van Westende in lichterlaaie te zetten, met duizenden uitzinnige fans in het publiek. Luidkeels meezingen en dansen is dus toegestaan in de unieke verjaardagsspecial ‘40 jaar Clouseau’. Koen en Kris vallen van de ene verrassing in de andere en delen het podium met heel wat special guests. De kijker thuis bepaalt de setlist en kiest de ultieme Clouseau top 10. Van Anne tot Nobelprijs of Vonken en Vuur: de allergrootste hits komen aan bod. Welke hit uit het immense repertoire is de onbetwiste nummer 1?

Koen en Kris worden in de verjaardagsspecial getrakteerd op een rollercoaster van verrassingen. De grootste surprise is ongetwijfeld de twee gemaskerde Tarkastaja-figuren die plots het podium opstappen. Tot grote verbazing van Koen blijkt onder één van de figuren zijn dochter Zita Wauters te zitten. “Ik was er zeker van dat ze niet kon komen. Nu snap ik waarom”, reageert Koen. Zita wou het feestje voor geen geld van de wereld missen: “Papa stuurde me nog een berichtje om te vragen of ik tóch niet kwam kijken. Ik heb gewoon niet gereageerd en voelde me kei schuldig, maar ik zat mij hier dus al de hele dag te verstoppen. En ik wou eigenlijk ook eens iets speciaals doen.” Waarop Zita voor het eerst zelf Swentibold zingt op het Tien Om Te Zien-podium.

Ook vrienden en familieleden van Koen en Kris, zoals zus Veerle en zoon Nono, zijn van de partij om de verjaardag van Clouseau te vieren. Daarnaast laat de enige échte Anne - op wie het iconische nummer is gebaseerd - zich voor het eerst zien en staan gastartiesten IBE, Udo, Lola Obasuyi, Ingeborg, Jérémie Makiese, Sandra Kim, Pascal Braeckman, Noémie Wolfs & Simon Casier en Laura Tesoro klaar om de verjaardag van Clouseau te vieren met een feestelijke tribute.

