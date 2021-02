Verrassende ‘game changer’ in The Voice van Vlaanderen: Laura Tesoro is vijfde coach op VTM GO

Dit jaar wordt de competitie onder de coaches van The Voice van Vlaanderen, dat nu vrijdag 5 februari om 20.40 start bij VTM, nog meer aangescherpt. Laura Tesoro is de vijfde coach in de exclusieve spin-off ‘The Voice Comeback Stage’ op VTM GO. Ze zorgt daarmee als jongste van de bende voor een frisse blik én extra vrouwelijk geweld. Zij kan kandidaten die de andere vier coaches - Koen Wauters, Niels Destadsbader, Tourist LeMC en Natalia - hebben laten schieten, oppikken in haar team. The Voice haalt geen extra rode stoel tevoorschijn, Laura volgt alle optredens backstage geniepig mee. Ze pikt doorheen de verschillende fases afvallers op en doorloopt met hen een gelijkwaardig parcours als de andere kandidaten in ‘The Voice Comeback Stage’ op VTM GO. De andere vier coaches denken dus best twee keer na voor ze iemand laten schieten, want Laura kan ermee gaan lopen. Laura vervoegt de andere coaches vanaf de liveshows met haar klaargestoomde talenten.

Laura Tesoro: “Voor de allereerste keer in de geschiedenis van The Voice krijgen niet-gekozen of afgevallen talenten een tweede kans! Backstage volg ik alle optredens met argusogen mee en kan ik kandidaten oppikken die de andere coaches hebben laten wegglippen. Tijdens de Blinds heb ik alvast één groot voordeel, want die zijn voor mij allesbehalve blind. En ook de kandidaten van de andere coaches blijf ik doorheen het hele traject in het oog houden. Als die tijdens de Knockouts of de Battles afvallen, dan heb ik nog plekjes in mijn team om hen op te pikken. Ik neem kijkers graag mee tijdens mijn zoektocht naar mijn topteam in The Voice Comeback Stage op VTM GO. En wie weet wint iemand uit mijn team, die eerder afviel, uiteindelijk The Voice wel… I’m in it for the win!”

The Voice Comeback Stage exclusief op VTM GO

In de VTM GO Exclusive ‘The Voice Comeback Stage’ stoomt Laura haar kandidaten klaar voor de liveshows. Haar teamleden krijgen dezelfde kansen als de andere kandidaten: workshops, zanglessen en coaching van Laura en haar hulpcoach. Laura heeft drie ‘hotseats’ en beslist elke week of één van de afgevallen kandidaten recht heeft op een zetel of alsnog naar huis wordt gestuurd. “Er zijn er maar drie, dus de concurrentie is groot”, vertelt Laura. “Zelfs op een hotseat is een kandidaat dus nooit safe.” Dat doet ze zowel in de Blind Auditions, als in de Knockouts en The Battles. Tot ze uiteindelijk met haar talenten naar de liveshows gaat. De afleveringen van The Voice Comeback Stage zijn meteen na elke aflevering van The Voice van Vlaanderen te bekijken op VTM GO.