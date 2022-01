Verraderlijk veelzijdig voorjaar bij VTM, VTM 2 en VTM GO

VTM, VTM 2 en VTM GO zijn klaar voor een voorjaar vol verrassingen. De zenders en het gratis online streamingplatform pakken de komende maanden samen uit met maar liefst 21 fonkelnieuwe programma’s. VTM staat klaar met de allergrootste shows en stelt verschillende gloednieuwe programma’s voor. VTM 2 laat kijkers wegdromen van weelderige luxe en stapt ook met beide voeten in het échte leven van straffe mensen met straffe verhalen. VTM GO zet zijn succesvolle koers verder en introduceert in 2022 het label VTM GO SHORTIES, als verzameling voor de exclusieve, korte ‘midform’-programma’s op maat van de online kijker.

Met haar family of channels zette VTM in 2021 het meest succesvolle najaar ooit neer. De zenders waren samen goed voor 39,5% marktaandeel, een stijging van 0,6% t.o.v. de lancering in 2020 en maar liefst 1,5% in vergelijking met het pré-coronajaar 2019. Het najaar van moederschip VTM steeg van 24,9% in 2019 door naar 25,6% in 2021, met o.a. The Voice van Vlaanderen, K2 zoekt K3 en Camping Coppens als absolute kijkcijfertoppers.

VTM brengt de grootste shows op het scherm, met een meeslepende rollercoaster van familie-entertainment, life changing reality en verraad

VTM pakt uit met een bijzonder veelzijdig voorjaar vol verrassingen en 11 kleppers van nieuwe programma’s. Zo barst naast The Masked Singer een nieuw mysterie los in De Verraders. Daarin geven 18 Bekende Vlamingen vuil spel vrij spel om de verraders in het gezelschap te ontmaskeren. In de spelshow I Can See Your Voice draait alles om 7 performers en de vraag: zingen ze echt of zingen ze slecht? Ook Welkom in de Familie hult zich in mysterie, met Julie Van den Steen die onbekende Vlamingen een totaal nieuwe identiteit laat aannemen.

Met Marble Mania brengt VTM een gezellige familieavond vol spanning, sensatie en knikkerplezier voor het hele gezin. En ook de fictiereeks Glad IJs staat garant voor humor en suspense, met een absolute topcast. Daarnaast pakt VTM uit met life changing realityprogramma’s. In De Grote Jobswitch laat Nora Gharib 5 Vlamingen een radicale carrièreswitch maken en Nathalie Meskens geeft in Paradijs Zoekt Personeel de leukste job ter wereld weg: een paradijselijk hotel uitbaten in Zanzibar.

Verder zoomt VTM in op pakkende verhalen en human interest. Lieven Scheire en Frances Lefebure komen in DNA Scheire & Frances alles te weten over menselijke genetica. Vrederechters zet 8 karaktervolle vrederechters uit heel Vlaanderen in de spotlights. En ook Luk Alloo is terug met Zo Alloo, waarin hij de verrassende wendingen belicht in het leven van getuigen die hij eerder interviewde. In Sergio Over De Grens reist Sergio Herman met bekende Vlamingen naar de lekkerste uithoeken van Europa en daarbuiten. Een trip waarop de chef en zijn gasten elkaar voortdurend tegenkomen.

Maarten Janssen, channel manager VTM: “VTM is de onbetwiste marktleider bij de 18- tot 54-jarigen. Nergens anders krijgt de kijker dezelfde garantie op topentertainment als bij VTM, zowel tijdens de week als tijdens het weekend. Het voorjaar van VTM zit dan ook traditiegetrouw boordevol show, ontspanning en muziek, maar daar voegen we nu nog een dosis spanning, verrassing en mysterie aan toe. Het beloven boeiende tv-avonden te worden!”

Davy Parmentier, creatief directeur: "Dit voorjaar pakken we bij VTM, VTM 2 en VTM GO uit met 21 nieuwe programma’s. Een combinatie van internationale succesformats en eigen ontwikkelde programma's. We gaan voor tv die de kijker naar het puntje van zijn stoel brengt, met heel wat mysterie en verrassing. Tv waarbij je ogen tekort komt. Niets is wat het lijkt. We zijn heel fier dat we kunnen uitpakken met het meeslepende spel De Verraders. Gevestigde waarden werden bovendien tegen het licht gehouden en grondig vernieuwd. En we zijn blij dat we met een heleboel nieuwe productiehuizen kunnen samenwerken voor de SHORTIES op VTM GO.”

Van weelderige luxe tot onvervalste reality bij VTM 2

Weelderige luxe meets de onvervalste reality bij VTM 2. De zender trekt opnieuw resoluut de kaart van echte verhalen die uit het leven gegrepen zijn en brengt verrassende nieuwe programma’s in een mix met bewezen successen. Volledig nieuw is Welkom bij Botanic Sanctuary Antwerpen, dat de kijkers exclusief meeneemt achter de schermen van het meest exclusieve sterrenhotel van de Benelux in hartje Antwerpen. Wegdromen kan ook in het nieuwe seizoen van Villa Zuid-Afrika, waarin Kathleen Aerts en haar gezin de camera’s toelaten tijdens de loodzware verbouwingen van hun Droom-guesthouse.

In Dat Eet Dan Gelukkig Zijn trekt de onversneden Bockie De Repper op culinaire queeste doorheen het land om aan te schuiven aan de keukentafel van de gewone Vlaming. Daar stelt hij de vragen die niemand anders durft te stellen. In De Grootste Lefgozer gaat VTM 2 dan weer op zoek naar de grootste durfal van het land. Koen Wauters is er alvast één, want hij wordt in Wauters in de Woestijn gevolgd tijdens zijn loodzware Dakar-race.

Nog meer reality is er met het nieuwe seizoen van De Vuilste Jobs van Vlaanderen en Lady Truckers. VTM 2 blijft ook het allerbeste voetbal brengen in de Champions League, waarin de 16 beste ploegen van Europa het tegen elkaar opnemen. En natuurlijk ook dé sporthype van het moment: Darts! Vlaanderen raakte massaal verslingerd aan het verslavende spel. Na het succesvolle BV Darts in het najaar zal donderdagavond, oftewel donderdarts, dit voorjaar ingevuld worden met de Darts Masters en de Premier League.

Kristine Willems, channel manager VTM 2: “Met VTM 2 zijn we erin geslaagd om het voorbije anderhalf jaar stelselmatig een vast publiek op te bouwen, dankzij nieuwe lokale programma's. Programma's die ons laten binnenstappen in intrigerende werelden. VTM 2 heeft op die manier een ‘smoel’ gekregen en zit stevig op het traject om een grote tweede VTM-zender te worden. Dit voorjaar staat VTM 2 er opnieuw met een gedurfd aanbod, vol intrigerende reality, sport, adrenaline, straffe verhalen en straffe mensen."

VTM GO zet nog meer in op exclusieve ‘midform’-programma’s onder het nieuwe label VTM GO SHORTIES

VTM GO blikt terug op een bijzonder succesvol 2021, waarin het zijn marktleiderschap als grootste lokale streamingdienst wist te versterken. VTM GO palmde een sterke 54% marktaandeel in en haalde met zijn programma’s maar liefst 178 miljoen views. En ook voor 2022 staan de ambities strak. VTM GO lanceert vanaf vandaag het label VTM GO SHORTIES en zet zo nog meer in op eigen ‘midform’-programma’s: korte programma’s op maat van de online kijker.

De grootste programma’s bij VTM en VTM 2 kennen een vervolg op VTM GO. Zo werpt Behind The Mask een blik achter de schermen van The Masked Singer en ontrafelt Nicolas Caeyers in De Verraders: De Aftocht alle geheimen van de verbannenen uit De Verraders. Nicolas gaat bovendien in We Like To Party naar de leukste party’s in Vlaanderen. Hij doet er babbels met de feestbeesten en laat hen gekke opdrachten uitvoeren. In De Vuilste Jobs VIPS zijn het voor één keer bekende Vlamingen die ‘de vuilste jobs van Vlaanderen’ opknappen.

VTM GO brengt ook een nieuw seizoen van het populaire Vloglab en keert terug met nieuwe afleveringen van Up To Date, dat langsgaat bij bekende koppels die de liefde vonden dankzij een VTM-programma. Daten staat ook centraal in Wist Je Date. Vrijgezellen laten hun online leven op tafel gooien nog voor ze elkaar voor het eerst hebben ontmoet. Ook volledig nieuw is Time To Match, waarin drie spelers zo goed mogelijk het juiste verhaal met de juiste persoon moeten matchen. In het nieuwe Security Checkers proberen Arno the Kid en Gerben Tuerlinckx ten slotte binnen te breken op enkele goed beveiligde locaties. Lukt het hen om de securitymaatregelen te omzeilen?

Calogero Macaluso, Directeur Streaming en Marketing: ”VTM GO bereikt steeds meer mensen in Vlaanderen en dan vooral jongeren. Die jonge streamers kijken steeds vaker naar kortere formats, meestal via hun smartphone. Daar zet VTM GO voluit op in onder een gloednieuw label: VTM GO SHORTIES. Met SHORTIES brengen we nog meer kortere content op maat van jonge, online kijkers. Zo blijft VTM dé voortrekker op het vlak van online video.”

Ontdek hier de 11 nieuwe programma’s bij VTM

De Verraders - later dit voorjaar

Vuil spel krijgt vrij spel in De Verraders. In een mysterieus kasteel verzamelt host Staf Coppens 18 bekende Vlamingen voor een bloedstollend spel vol leugens, verraad, manipulatie en verdachtmakingen. Behalve… wanneer ‘verraders’ en ‘bondgenoten’ samen moeten werken om een zo groot mogelijke zilverschat te verdienen. VTM haalt de Nederlandse tv-hype naar Vlaanderen en laat bekende Vlamingen een psychologisch spel spelen om de drie ‘verraders’ in de groep te ontmaskeren. Zij zetten de groep tegen elkaar op en ‘vermoorden’ elke nacht een medekandidaat. Aan de andere deelnemers om de verraders te identificeren en weg te stemmen… voor het te laat is.

I Can See Your Voice - later dit voorjaar

Zingen ze echt of slecht? In de muzikale spelshow I Can See Your Voice draait alles om deze ene vraag. Met 2500 euro op het spel daagt host Jonas Van Geel elke week twee kandidaten uit om te raden wie van de 7 performers echt kan zingen en wie iedereen voor de gek houdt. En dat alles zonder ook maar één noot te horen. Doorheen 5 rondes krijgen de kandidaten advies van 4 panelleden met ervaring in de muziek- en entertainmentwereld: Kürt Rogiers, Ingeborg, Kamal Kharmach en Vincent Fierens. In een finaal duet met een bekende zanger laat de laatste performer die overblijft zijn of haar stem voor het eerst écht horen. Schitteren ze als een nachtegaal of zingen ze zo vals als een kat?

De Grote Jobswitch - later dit voorjaar

In De Grote Jobswitch geven vijf Vlamingen hun ontslag zonder te weten wat hen te wachten staat. Het enige dat ze wél weten is dat een groep van experten op zoek gaat naar de perfecte job voor hen. Het team heeft één doel voor ogen: de persoon confronteren met de realiteit en begeleiden op weg naar de perfecte professionele move. Een radicale carrièreswitch die hen op het lijf is geschreven. De deelnemers zelf hebben echter geen idee in welke sector, in welk bedrijf of in welke functie ze terecht zullen komen. Zijn zij bereid hun professionele lot in handen te leggen van een team van professionals? Nora Gharib leidt deze ingrijpende en levensveranderende uitdaging in goede banen.

Marble Mania - later dit voorjaar

Een gezellige familieavond vol spanning, sensatie en knikkerplezier voor het hele gezin, met Kürt Rogiers als host en met hilarische commentaar van Kamal Kharmach. Dat is Marble Mania, de spelshow waarin telkens drie BV’s het tegen elkaar opnemen op de mooiste knikkerbanen in zenuwslopende rondes van mini-bowlen tot penaltyschieten. Zo strijden Hanne, Marthe en Julia van K3 om de titel van knikkerkampioen maar nemen ook drie chefs, radio-dj’s, soapacteurs, voetbalsterren en vrouwelijke sporters het tegen elkaar op.

Paradijs zoekt Personeel - later dit voorjaar

Zon, een staalblauwe lucht, azuurblauwe zee, parelwit strand, wuivende palmbomen en een resort dat baadt in luxe. Een droom? Niet in Paradijs zoekt Personeel. Nathalie Meskens geeft de leukste job ter wereld weg: een paradijselijk hotel uitbaten in Zanzibar. 6 duo’s pakken hun koffers uit op het tropische eiland en worden er getest in alle aspecten van het hotelwezen. Wie niet slaagt, mag zijn koffers opnieuw inpakken en vertrekken. De inzet is niet min, want het duo dat Paradijs zoekt Personeel wint, mag het luxeresort een jaar lang uitbaten.

Vrederechters - later dit voorjaar

Vrederechters biedt Vlaanderen een blik achter de schermen van de rechtbank die het dichtst bij de mensen staat. Van overhangende bomen tot geluidsoverlast of achterstallig huurgeld, de vrederechter weet er wel raad mee. In het programma volgen de kijkers het dagelijkse leven van acht karaktervolle vrederechters uit heel Vlaanderen. En dat niet alleen tijdens openbare zittingen. Eén blik op de situatie ter plaatse zegt soms meer dan duizend woorden, en dus trekken de rechters er ook af en toe op uit. Ze zijn naast ervaren magistraten ook echte meesters in de psychologie en lossen vurige burentwisten op met hartverwarmende verzoeningen en oplossingsgerichte tussenkomsten.

DNA Scheire en Frances - later dit voorjaar

Bepalen onze genen of we koriander lusten? Kunnen we DNA aanpassen om ziektes te voorkomen? En wat is DNA-dating? In DNA Scheire en Frances slaan Lieven Scheire en Frances Lefebure de handen in elkaar om alles te weten te komen over DNA. Ze voeren de kijkers door de verbluffende wereld van de menselijke genetica met een mix aan fascinerende weetjes en onthutsende theorieën. Elke aflevering onderwerpen ze het DNA van enkele vrijwilligers en BV’s als Koen Wauters, Gloria Monserez en Dina Tersago aan experimenten en tests. Daarnaast helpen ze mensen in hun persoonlijke zoektocht naar een familielid en ontrafelen ze zo de grootste familieraadsels op basis van één enkele DNA-staal.

Glad IJs - vanaf 19/1 om 20u55

Glad IJs is een mooie combinatie van humor en suspense in een authentieke Kempische setting met sappige dialecten en filmische decors. De makers wisten een topcast te verzamelen met onder meer Lucas Van den Eynde, Koen De Bouw, Viv Van Dingenen, Vincent Van Sande, Barbara Sarafian, Luk Wyns, Lize Feryn, Laurence Roothooft, Peter Van den Eede, Jan Hammenecker, Nico Sturm, Tiny Bertels, Ward Kerremans, Marthe Schneider, Jennifer Heylen en ook Tijs Vanneste, die hiermee zijn acteerdebuut maakt. In Glad IJs volgen we Phil ‘Frisco’ Druyts, een hardwerkende selfmade man die extreem populair is onder zijn werknemers, maar onwetend is over alles wat er gebeurt in zijn eigen familie. Zijn levenswerk verdwijnt als sneeuw voor de zon wanneer zijn vrouw en oudste zoon zijn ijsroom fabriek achter zijn rug verkopen. Wanneer Phil ontvoerd wordt, staat het hele land in rep en roer.

Welkom in de Familie - later dit voorjaar

Van de ene dag op de andere wakker worden in een onbekend huis, bij een onbekend gezin. In Welkom in de Familie krijgen enkele Vlamingen de kans om een totaal ander leven te leiden. Daar kunnen ze een stevige geldprijs aan overhouden. Julie Van den Steen plukt de kandidaten uit hun leven en dropt hen in een onbekend gezin om er een week lang de plek van één familielid in te nemen. In bed, op het werk, tijdens de hobby’s… De kandidaten keren telkens het hele huishouden binnenstebuiten om zoveel mogelijk te weten te komen over het ontbrekende familielid en dan de juiste man of vrouw uit de line-up te halen.

Zo Alloo - later dit voorjaar

In zijn reportagereeksen haalde Luk Alloo de voorbije jaren heel wat mensen voor de camera. Hij zoekt de meest spraakmakende figuren zoveel jaren later weer op. Hun leven heeft intussen vaak een verrassende wending genomen en daar wil Alloo alles over weten. In Zo Alloo zoekt hij de mensen op die hem zijn bijgebleven uit de reeksen Alloo in de Gevangenis, Alloo in de Vrouwengevangenis, Alloo in de Buitenlandse Gevangenis, Alloo in de Psychiatrie, Alloo in de Liefde, Alloo in de Nacht, Alloo en Alloo bij de Wegpolitie.

Sergio Over De Grens - elke dinsdag om 20u30

Topchef Sergio Herman heeft de culinaire reismicrobe te pakken. In Sergio Over De Grens reist hij samen met Jeroen Meus, Regi Penxten, Kürt Rogiers, Ella Leyers, Wim Lybaert, Marco Borsato, Axel Daeseleire en Nederlands actrice Anna Drijver naar de lekkerste uithoeken van heel Europa en daarbuiten. In elke aflevering neemt hij zijn gast mee op sleeptouw en gaan ze samen op zoek naar eeuwenoude tradities, unieke ingrediënten, goed bewaarde culinaire geheimen en vooral: goddelijk eten. Doorheen hun reis verdiepen ze zich in elkaars levensverhaal en passies, met hilarische momenten, intense ervaringen en onverwachte onthullingen tot gevolg.

Deze 9 succesprogramma’s keren terug met nieuwe afleveringen

The Masked Singer - vanaf 14/1 om 20u35

Who are you? Dat is opnieuw dé vraag in het tweede seizoen van The Masked Singer. De grootste, meest verrassende en mysterieuze zoektocht van het jaar is terug met nieuwe bekende gezichten die zich verstoppen achter impressionante maskers. Wie zijn Radijsje, Miss Poes, Roos, Ridder, Cycloop, Edelhert, Papegaai en Robots echt? De kijkers, host Niels Destadsbader en speurders Kevin Janssens, Ruth Beeckmans, Andy Peelman, Julie Van den Steen, Karen Damen en Jens Dendoncker duiken weer in een mindfuck van jewelste.

The Voice Kids - later dit voorjaar

Welke jonge stem doet elk haartje rechtkomen met zijn of haar zangtalent? Onder het waakzame oog en oor van coaches Laura Tesoro, Duncan Laurence, Metejoor en de nieuwe K3 barst de muzikale strijd onder de kleine performers los. An Lemmens en Maksim Stojanac presenteren de show en begeleiden de kids doorheen het unieke parcours.

Liefde voor Muziek - later dit voorjaar

Margriet Hermans, Koen Buyse van Zornik, Camille, Pat Krimson & Loredana van 2 Fabiola, Ozark Henry, Davina Michelle en Suzan & Freek trekken op muzikale trip en nemen elkaars nummers onder handen om daarmee flink te verrassen. Wie herwerkt de partyknaller Lift U Up van 2 Fabiola? Wat doet Margriet met de rocknummers van Zornik? En hoe klinkt de monsterhit Hoe Het Danst in een nieuw jasje? Muzikale hoogstandjes, bijzondere optredens en emotionele momenten verzekerd.

Huis Gemaakt - later dit voorjaar

Dina Tersago geeft één jong koppel het cadeau dat hun leven compleet zal veranderen: een eigen huis. Een ongeziene prijs voor jonge mensen voor wie een eigen woning onbetaalbaar is geworden. Voor die prijs moeten de 9 koppels wel iets over hebben. Dag en nacht leveren ze bloed, zweet en tranen om een leegstaand pand te verbouwen tot een droomhuis. Aannemer Cerina Marchetta en interieurarchitect Gert Voorjans geven hun ongezouten mening en brengen in dit nieuwe seizoen nog een extra jurylid mee. Welk koppel krijgt aan het einde van de rit zijn eigen droomhuis cadeau en hoeft nooit nog een lening af te betalen?

Boer zkt Vrouw - later dit voorjaar

Dina Tersago geeft het startschot voor een gloednieuw seizoen van Boer zkt Vrouw met een verrassende twist: de 5 nieuwe boeren tonen in de eerste afleveringen wel wie ze zijn, maar niet hoe ze eruitzien. Dit seizoen schrijven vrijgezellen die op zoek zijn naar de liefde zich immers blind in voor hun favoriete boer. Die kiezen ze dus niet op basis van de looks, maar op basis van een uitgebreid portret dat een inkijk geeft in het leven van de boer of boerin zonder dat hij of zij in beeld komt. Kan je verliefd worden op iemand die je nog nooit hebt gezien? Dát wordt de trigger van het nieuwe seizoen van Boer zkt Vrouw.

Een Echte Job - vanaf 13/1 om 20u35

Frances Lefebure, Jonas Van Geel, Stefaan Degand, Nora Gharib en Metejoor ruilen de spotlights in voor een stage als verpleegkundige. Tijdens dag- en nachtshiften op de afdelingen pediatrie, oncologie, geriatrie, neurochirurgie en revalidatie van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt leren ze van vijf ervaren mentoren de kneepjes van het vak. Hun parcours verloopt met ups and downs en ze komen zichzelf meermaals tegen. Wat gebeurt er wanneer ze uit hun comfortzone stappen en hebben ze misschien hun roeping gemist?

De Buurtpolitie VIPS - elke weekdag om 18u20

De Buurtpolitie is terug en in deze VIPS-editie passeert er heel wat bekend volk over de vloer van het beroemdste politiekantoor van het land. Naast de straffe cases die de fans gewend zijn van De Buurtpolitie, duiken in dit seizoen ook heel wat bekende Vlamingen op. Véronique De Kock die beschermd moet worden tegen een stalker, Herman Brusselmans die de hulp van de Buurtpolitie inroept omdat een dief aan de haal ging met zijn script of Marc Van Ranst die getuige is van een vluchtmisdrijf. In iedere aflevering is een gastrol weggelegd voor een bekende Vlaming.

Lisa - later dit voorjaar

Vele kijkers vielen in zwijm tijdens de seizoensfinale van Lisa. De fans van de populaire telenovelle moesten er lang op wachten, maar Lisa (Tinne Oltmans) en Jonas (Oscar Willems) verklaarden elkaar eindelijk de liefde. Van Gert (Bert Verbeke) is er echter nog steeds geen spoor, al is die ring in een plas bloed misschien een aanwijzing… Leven Lisa en Jonas nog lang en gelukkig samen of blijft hun sprookje niet duren? En zien we Gert nog terug of is het game over voor de broer van Jonas die dit seizoen voor heel wat spanning zorgde? De fans komen het allemaal te weten in het derde seizoen van de telenovelle Lisa.

Familie - elke weekdag om 20u00

Na een memorabele 30ste verjaardag en spannende jubileumaflevering dook Familie 2022 in met heel wat nieuwe vragen en intriges. De familie moest onverwacht afscheid nemen van Iris (Marianne Devriese) maar kreeg er ook een nieuwe Van den Bossche bij: baby Victor. Een gebeurtenis die nog een emotionele nasleep zal kennen. Wat voeren Leon (Herbert Flack) en Koen (Sieg De Doncker) nog in hun schild en zorgt terugkeerder Tony (Jeroen Van Dyck) opnieuw voor onheil? Laait de liefde verder op tussen Raven (Aaron Blommaert) en Louise (Charlotte Sieben)? En ontluikt er ook iets moois tussen Benny (Roel Vanderstukken) en Samira (Belinda Voorspoels)? Vragen waar de Familie-kijker dit voorjaar een antwoord op krijgt.

Dit zijn de guilty pleasures bij VTM 2

De Vuilste Jobs van Vlaanderen - elke dinsdag om 21u35

Wie zijn de superhelden die elke dag opnieuw verwaarloosde huizen, overvolle beerputten en ruimtes vol ongedierte schoonmaken? De kijkers leren hen kennen in het nieuwe seizoen van De Vuilste Jobs van Vlaanderen: 20 professionele cleaners uit het hele land met elk hun specialisatie en bijhorende onwaarschijnlijke verhalen.

Welkom bij Botanic Sanctuary Antwerpen - later dit voorjaar

In 'Welkom bij Botanic Sanctuary Antwerpen' krijgt de kijker een exclusieve blik achter de schermen van één van de meest innoverende en prestigieuze hotelopeningen van dit decennium. In het hartje van de Belgische hoofdstad van diamant en high fashion verrijst het meest exclusieve sterrenhotel van de Benelux. Met wereldberoemde sterrenchefs achter het fornuis van maar liefst vier gastronomische restaurants, 1.000m2 aan wellnessruimte en een adembenemende Botanische Tuin ontpopt Botanic Sanctuary Antwerp, lid van the Leading Hotels of the World, zich tot een oase van luxe en rust midden in de stad, voor de ervaren reizigers, zakenmensen en enthousiaste Vlamingen. Maar voor de eerste gasten hun intrek kunnen nemen in het voormalige 15de eeuwse klooster, is een stevige renovatie aan de orde. De kijker maakt kennis met de straffe mensen achter dit unieke project. Van gedreven bouwvakkers tot topprofessionals uit het Vlaamse hotelwezen, voor hen is deze adembenemende locatie met al zijn luxe en historie de dagelijkse werkvloer.

De Grootste Lefgozer - later dit voorjaar

Wie kan zijn hartslag onder controle houden terwijl zijn auto onder water terechtkomt? Wie raakt enkel en alleen op de tast zo snel mogelijk uit een bewaakt fort? Wie bewaart zijn cool onder hoogspanning? Wie is niet bang om álles van zichzelf te tonen in een spel vol bluffen en durven? Wie wordt De Grootste Lefgozer en gaat met de vetste prijs naar huis?

Lady Truckers - later dit voorjaar

De Lady Truckers kruipen weer met veel goesting achter het stuur van hun tientonner. In het derde seizoen van de succesvolle realityreeks bewijzen oude bekenden meer dan ooit dat ze niet moeten onderdoen voor hun mannelijke collega’s en nemen opvallende nieuwe gezichten de kijker mee on the road. De vrouwelijke truckchauffeurs vertellen over hun liefde voor de job, tonen hoe het is om vrouw te zijn in een mannenbastion en geven een inkijk in het leven onderweg, dat niet altijd op wieltjes loopt.

Villa Zuid-Afrika - later dit voorjaar

Kathleen Aerts doet de kijker weer wegdromen van het exotische Zuid-Afrika, waar ze samen met haar grote liefde Steven en twee stoere zoontjes keihard haar grote droom najaagt: een luxueuze guesthouse openen. Die is gekocht na een zoektocht met veel ups en downs, maar nu start het échte werk. Voor de bouwvallige guesthouse tot de ‘Droom-guesthouse’ kan omgedoopt worden, moet deze stevig onder handen genomen worden. En die verbouwingen zijn, met de ene tegenslag na de andere, loodzwaar. In het gezin lopen de spanning en de emoties hoog op. Halen ze de race tegen de klok of moeten de eerste gasten onder de blote Zuid-Afrikaanse hemel slapen?

Dat Eet Dan Gelukkig Zijn - later dit voorjaar

Jonas van Boxstael, beter bekend als Bockie De Repper, kan de beste chef-koks van het land zijn maten noemen, kent de menu’s van alle restaurants en snackbars van Vlaanderen uit het hoofd en wanneer hij niet in één of andere sterrenzaak vertoeft laat hij zijn eten aan de deur leveren. Zijn eigen keuken vergaart intussen stof en Bockie heeft geen idee van wat de pot bij de gewone Vlaming thuis schaft. Daarom trekt hij als ‘een vettig Kuifje’ op culinaire queeste doorheen het land om aan te schuiven aan de keukentafel van de gewone Vlaming. Hij ontdekt wat mensen op doordeweekse dagen eten en stelt ‘op zijn Bockie’s’ vragen die niemand anders durft stellen. Het leidt tot boeiende gesprekken en doet straffe verhalen bovendrijven.

Darts - vanaf 28/1

Darts is hot! De Vlaming raakte massaal verslingerd aan het spel, ‘Dancing Dimi’ werd in no time een fenomeen en termen als ‘bull’s eye’ en ‘one hundred eighty’ vliegen ons om de oren. Nadat bekende Vlamingen dit najaar hun pijltjes scherpten in het succesvolle BV Darts, staat ‘donderdarts’ dit voorjaar helemaal in het teken van de Premier League. Daarin vechten de 10 beste darters van het moment uit wie de allerbeste is. Opwarmen kan de kijker met de Darts Masters, het eerste grote toernooi op de planning.

Wauters in de Woestijn - later dit voorjaar

10 jaar geleden verkondigde Koen Wauters dat hij nooit meer zou deelnemen aan de Dakar rally. Vandaag vind je hem weer terug in de woestijn achter het stuur van zijn rallywagen. De lokroep van het lawaai, het stof, de snelheid en de benzinegeur werd te luid. Wauters in de Woestijn volgt de populaire zanger, tv-maker en rallypiloot gedurende 19 dagen en 6.500km in de zandbak van Saudi-Arabië, waar hij deelneemt aan de Dakar Classic. De weg is lang en doorspekt met obstakels en avontuur, maar ook met ontroerende en spectaculaire verhalen uit Koen zijn verleden.

Champions League - vanaf midden februari

Ook de voetbalfan wordt bij VTM 2 op zijn wenken bediend. In de knock-out fase van de UEFA Champions League nemen de 16 beste ploegen van Europa het tegen elkaar op. In meer dan de helft van de matchen kan de kijker supporteren voor een Rode Duivel. Zullen Thibaut Courtois en Eden Hazard het sterrenensemble van Paris Saint Germain naar huis spelen? Of zal PSG met topspelers Messi, Mbappé en Neymar eindelijk de beker in de lucht kunnen steken? Dan zal Messi wel zijn eeuwige rivaal Real Madrid moeten kloppen en ook Manchester City aast met een herboren Kevin De Bruyne op de titel…

VTM GO pakt uit met deze exclusives

De Verraders: De Aftocht - later dit voorjaar

In De Verraders wordt er elke week een kandidaat verbannen. Wie aan de ronde tafel de meeste stemmen krijgt, moet onmiddellijk het kasteel verlaten. Nicolas Caeyers brengt de afvaller naar huis en blikt tijdens de autorit terug op de voorbije dagen. Hoe hebben de kandidaten het spel ervaren? Hoe reageren ze op de polemiek die rond hem/haar ontstaan is? Wie denken zij dat de 3 Verraders zijn? Nicolas biedt hen een luisterend oor en ontrafelt alle geheimen van het spel.

De Vuilste Jobs VIPS - elke dinsdag om 21u35

"It’s a dirty job, but someone’s gotta do it”. En deze keer moeten de BV's het doen. In De Vuilste Jobs VIPS krijgen de professionele cleaners uit De Vuilste Jobs van Vlaanderen hulp van enkele bekende Vlamingen. Andy Peelman wordt ingeschakeld om een verwaarloosde woning leeg te halen en ex-Miss België Celine Van Ouytsel wordt ‘ontstopper ad interim’. Ook burgemeester van Antwerpen Bart De Wever mag proeven van een nachtelijke ronde in zijn koekenstad. Eén ding is zeker, de BV’s houden er een ervaring voor het leven en tonnen respect voor de superhelden van de schoonmaak aan over.

Behind The Mask - vanaf 14/1 om 22u40

Welke geheimen schuilen er achter de schermen van The Masked Singer? In Behind The Mask geven alle ontmaskerden een exclusieve inkijk in hun parcours en delen ze hun grootste geheimen met Vlaanderen. De bekende gezichten achter Robots, Edelhert, Radijsje, Papegaai, Roos, Ridder, Cycloop en Miss Poes vertellen hoe ze die geheimen de hele tijd verborgen hielden, vaak zelfs voor hun eigen familie. De camera’s tonen hun voorbereidingen voor het programma, de zang- en dansrepetities en zijn er ook backstage bij wanneer tijdens de opnames de stress het hoogst oploopt.

Vloglab 8 - later dit voorjaar

Ook dit seizoen lijkt liefde, vriendschap en vooral veel drama de vloggers van de Vloglab-band te achtervolgen. Na de trouw van Chakir en het slechte nieuws dat ze er te horen kregen over Anneleen zijn de vloggers meer dan ooit een hechte groep. Ze besluiten samen een kamp voor kinderen te organiseren. Uiteraard loopt niet alles van een leien dakje. Met hun vlogcamera in de hand nemen de vloggers hun volgers opnieuw mee in hun turbulente leven vol muziek, bedrog, verdriet, jaloezie, maar gelukkig ook veel liefde.

Time To Match - later dit voorjaar

In Time To Match wordt de mensenkennis van enkele onbekende Vlamingen op de proef gesteld. Kan je op basis van looks en een paar slim gemikte vragen de juiste persoon aan het juiste verhaal koppelen? Wie heeft er de meeste sekspartners gehad, verdient zijn geld als clown of geeft zichzelf een dikke 10 voor zijn of haar uiterlijk? Drie spelers gaan de uitdaging aan en proberen zo goed mogelijk te matchen. En ook de kijkers kunnen mee raden.

Up To Date - later dit voorjaar

De voorbije 30 jaar gingen heel wat mensen op zoek naar de liefde in een VTM-programma. Van Boer zoekt Vrouw over Blind Getrouwd tot Blind Date. Maar hoe gaat het ondertussen met hen? Vonden ze die liefde, bleven ze samen of raakten ze de liefde onderweg kwijt en ontdekten ze misschien een nieuwe passie? In het tweede seizoen van Up To Date gaat VTM GO opnieuw langs bij enkele koppels, onder wie Candice en Marijn uit Blind Getrouwd.

We Like To Party - later dit voorjaar

Host Nicolas Caeyers gaat - van zodra dat terug mag - naar de leukste party's in Vlaanderen, waar hij grappige babbels doet met de feestbeesten en hij hen gekke opdrachten laat uitvoeren.

Wist Je Date - later dit voorjaar

Wat is er belangrijk als je gaat daten? Persoonlijke hygiëne en stiekem door alle social media van je date scrollen om die op voorhand al grondig te screenen. In Wist Je Date gebeurt die screening niet langer stiekem en komt het hele online leven van de kandidaten open en bloot op tafel te liggen nog vooraleer ze elkaar voor het eerst ontmoeten. Hoe meer vragen ze tijdens het effectieve daten goed kunnen beantwoorden over elkaar, hoe luxueuzer of romantischer hun tweede date kan worden. Als ze elkaar na die eerste date nog terug willen zien natuurlijk…

Security Checkers - later dit voorjaar

Arno the Kid en Gerben Tuerlinckx proberen binnen te breken in enkele goed beveiligde locaties. Lukt het hen om de security-maatregelen te omzeilen?