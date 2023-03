Verklapt Kevin Janssens de exitlocatie in Bestemming X, of is er toch meer aan de hand?

De kandidaten van Bestemming X moesten vorige week afscheid nemen van Briek (21, Middelkerke) en zitten ongeveer halfweg hun waanzinnig avontuur. Elke exit brengt hen een stap dichter bij de overwinning en de hoofdprijs van 50.000 euro. Nu maandag 20 maart om 20u35 bij VTM gebeurt er iets merkwaardig in Bestemming X. Voor het eerst sinds de start van dit avontuur lijken de kandidaten met zekerheid te weten te komen in welk land ze zich bevinden, nog voor de exit. “We zijn in Italië en de exit zal ook doorgaan in een Italiaanse stad. Eén van deze zes reisduiven vliegt daar zo meteen naartoe. Iedere kandidaat krijgt een duif en stad toegewezen. Morgen zal iedereen de afstand te zien krijgen tussen hun duif en exitlocatie van de bus”, vertelt Kevin. De bus zou dus halt houden in een Italiaanse stad, maar is dat ook echt zo? En zoals steeds in dit spel is niets ‘zomaar’ en zijn er altijd grote consequenties…

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

De kandidaten worden nu maandag in twee teams verdeeld en in een pittoresk dorpje gedropt. Het is aan de kandidaten om op drie locaties in het dorp ‘een goede daad’ te verrichten. Maar wat die precies inhoudt, moeten ze zelf uitzoeken. “We liepen echt rond als kiekens zonder kop. We hebben zelfs petanque gespeeld met appelsienen”, klinkt het bij Emiel. Bovendien kijken ze best ook goed rond, want in het dorp zitten verschillende aanwijzingen naar de exitlocatie verstopt. Verder speelt de groep nog een gevaarlijk spelletje ‘wie is het?’ in een uitdagend labyrint. En in dit spel kan elke fout fataal zijn…

Niet voor publicatie: