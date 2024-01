Verhuist Conny voor de liefde naar Oostenrijk? 250 wildvreemden hakken de knoop door in ‘Wat Zou Jij Doen?’

In ‘Wat Zou Jij Doen?’, op donderdag 11 januari bij VTM, biedt Karen Damen eerste hulp bij keuzestress. Ze legt het lot van twijfelaars die voor een groot of klein, maar vaak life changing dilemma staan in de handen van 250 wildvreemden. Het publiek in de zaal stemt en beslist, en die keuze is definitief en bindend. Geen makkelijke opdracht voor de stemmers, want de verrassende, opvallende en soms ook ontroerende verhalen van de twijfelaars maken al snel duidelijk dat de meeste dilemma’s méér dan twee kanten hebben…

Conny uit Dilsen-Stokkem is de eerste twijfelaar. Zo’n jaar geleden werd ze tijdens een trektocht naar Compostella halsoverkop verliefd op Marcus. Maar… haar grote liefde woont 850 kilometer verderop in Oostenrijk. Pakt Conny, die erg gesteld is op haar vrijheid en onafhankelijkheid, haar koffers om zich met Marcus tussen de Oostenrijkse bergen te settelen? Laat ze voor die ene grote liefde alle andere belangrijke personen in haar leven achter? Het publiek beslist of de liefde van Conny en Marcus grenzen kent of niet. Om die keuze weloverwogen te kunnen maken, laat Karen niet alleen Conny, maar ook haar collega’s, moeder en natuurlijk ook Marcus aan het woord. Tot aan het finale beslissingsmoment, kan het publiek zijn keuze bijsturen. Een tussentijdse stemming maakt duidelijk dat niet alleen Conny, maar ook de stemmers in de zaal hevig twijfelen. Verhuist Conny voor de liefde of niet?

Bekijk de preview uit de aflevering hier:

Maar dan zit het werk van het publiek er nog niet op, want er verschijnen nog twijfelaars ten tonele. Nele (Ardooie) kookt graag gezond voor haar kinderen, maar die weten dat niet echt te appreciëren. Kiest Nele wat de pot schaft of krijgen de kinderen voortaan inspraak in wat er op tafel komt? Anthony’s (Diepenbeek) haardos is stilaan aan het uitdunnen. Dus vraagt hij aan 250 wildvreemden of hij zich moet kaal scheren of niet. De prachtige natuurfoto’s van Niki (Genk) gaan de wereld rond, maar zal hij vanaf nu ook mensen portretteren? En laat Jelena (Mechelen) haar neus opereren om beter te kunnen ademen of niet?

