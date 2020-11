Veel emoties bij de bekendmaking van de tweede finalist van 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'

Piet Huysentruyt, Anne-Sophie Breysem, Loïc Van Impe en Sofie Dumont hebben lang gewikt en gewogen en besloten donderdag dat Pistache van Deborah en Jasmina in Oostende het tweede finaleticket van Mijn Keuken Mijn Restaurant verdiende. De jury werd positief verrast door het menu, en het gebruik van seizoensgroenten en ingrediënten uit de streek waren absolute pluspunten.

“Oh, my god, we zitten in de finale! Wie had dat ooit gedacht?”, klinkt het enthousiast bij de tweeling.

“Moge de beste winnen, het is een spel”, zei Claudia sportief voor de uitslag bekend werd, maar de teleurstelling was enorm groot dat ze de finale nét niet haalden. Er vloeiden tranen, ook bij papa Pino: “We zijn heel blij voor jullie, echt. Aan de chefs zeg ik dank jullie wel allemaal, voor de feedback en de kans die we kregen.”

De finale tussen Deborah en Jasmina en Ayse en Lorenzo van Bar Nazar uit Mechelen vindt plaats op 3 december.