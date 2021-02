Vanilla seks of kinky experimenten? Zes singles gaan opnieuw ‘Uit De Kleren’ en ontdekken elkaars voorkeuren

Ward en Evelien

Is de vonk na een intiem half uur samen in ondergoed in bed groot genoeg om elkaar terug te zien? Zes nieuwe singles gaan het spannende experiment aan en geven zich morgen, dinsdag 9 februari, om 21.25 volledig bloot in ‘Uit De Kleren’ bij VTM 2. Stephanie & Michael, Ilona & Stephanie en Evelien & Ward kleden elkaar uit tot hun ondergoed en kruipen op hun eerste date al meteen tussen de lakens. En op een half uur blijft niets onbespreekbaar: van de keuze tussen vanilla seks of kinky experimenten tot een passie voor Disneyland.

“Ik kan redelijk snel opgewonden raken als het een mooie vrouw is”, verklapt Michael (31) uit Kuurne wanneer hij de opdracht krijgt om paardenliefhebster Stephanie (34) uit Antwerpen uit te kleden. “Op het eerste zicht is ze heel aantrekkelijk, zeker in lingerie. Er moet niet meer uitgaan of…”, lacht Michael. Maar is het spannende gevoel wederzijds? Of doen Michaels passie voor Disneyland en zijn collectie Disney-DVD's hem de das om?

Studente Ilona (25) uit Herk-de-Stad kruipt tussen de lakens met Center Parcs-entertainer Stephanie (31) uit Aalter. De dames ontdekken een uniek talent van elkaar: “Het klinkt stom dat ik het zeg als lesbienne, maar ik kan echt rare dingen met mijn tong”, aldus Ilona. Stephanie heeft dan weer magische handen. Een match made in heaven?

Ook Ward (19) uit Leest waagt zich aan het experiment van ‘Uit De Kleren’ en heeft maar één doel: “Ik heb nog nooit een relatie gehad. Tijd dus om van lust liefde te maken.” Zijn bedpartner is schoonheidsspecialiste Evelien (23) uit Sint-Niklaas. Tijdens het intieme half uur komt Evelien te weten of Ward een alfa is in bed en ontdekt Ward op zijn beurt het aparte talent van Evelien.

