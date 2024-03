Van Zwaartekracht over Walk On Water tot Vuurwerk: Liefde voor Muziek start met de songs van Regi zoals hij ze nog nooit hoorde

Al 9 seizoenen worden muzikale hokjes gesloopt in Liefde voor Muziek. Voor het feestelijke 10de seizoen wordt de kijker getrakteerd op nog méér artiesten en nog méér muziek. Liefde voor Muziek stapt in de muzikale tijdmachine, want per voorgaand seizoen keert één artiest terug om samen op een nieuwe, muzikale reis te vertrekken. In Villa La Clausade en wijndomein Mauguio in Zuid-Frankrijk delen Stan Van Samang, K3, Laura Tesoro, Clouseau, Jasper Steverlinck, Johannes Genard (School Is Cool), Suzan & Freek, Tourist LeMC en Regi hun meest geliefde nummers, hun ontembare passie voor muziek, de diepere betekenis achter hun songs en bijzondere persoonlijke verhalen. Regi mag zich op dinsdag 12 maart als eerste laten verrassen door zijn eigen songs, zoals hij ze nog nooit hoorde.

Bekijk de preview hier:

“Onder het motto ‘mensen met een hoek af’ heb ik Regi weleens een ronde tafel genoemd. Daar zijn wat hoeken af zenne”, lacht Stan Van Samang bij de aftrap van het seizoen. Vuurwerk verzekerd dus in de Regi-aflevering. Letterlijk. Clouseau koos het nummer van CAMILLE, waar Regi samen met songwriter en “derde Clouseau-lid” Stefaan Fernande mee aan schreef. “We vonden het een mooie kans om Stefaan, die helaas overleden is, nog eens te groeten”, aldus Koen en Kris. Het resultaat is een ultiem eerbetoon dat recht in het Clouseau-straatje past. Terwijl Koen en Kris even moesten zoeken naar het juiste Regi-nummer, was de keuze bij Tourist LeMC snel gemaakt. Hij koos voor een samenwerking tussen Regi en hun gemeenschappelijke vriend Niels Destadsbader. Tourist draaide de tekst echter 180° om en verrast iedereen met De Wereld Draait Voor Mij.

Ook Johannes Genard koos een song die hem intrigeert: Land Of The Living van Milk Inc. “Het heeft iets mythologisch en dat is een taal die mij altijd aanspreekt”, motiveert hij. “Het is een nummer waar ik veel mee kon doen en ik heb er ook veel mee gedaan.” Laura Tesoro en Zwaartekracht: het is een match made in heaven volgens Regi. Met haar groovy versie Gravity komt zijn voorspelling uit. “Als je hierop blijft stilzitten dan scheelt er iets met je DNA”, aldus Regi. Wie ook iedereen uit de zetel krijgt, is K3. “Wij kozen een liedje waarvan we de titel fonetisch hebben vertaald”, verklapt Julia. Summer Life werd Zomerlijf en is volgens Regi een instant zomerhit. “Dit is de officiële opvolger van Heyah Mama!”

Jasper Steverlinck trekt een heel ander register open en voorziet Walk On Water van een vleugje Nina Simone. “Is het niet geweldig dat een song van Regi ook zoiets kan zijn?”, klinkt het. Het resultaat laat iedereen met open mond achter. “Jasper heeft een wereldstem. Zelfs als hij La Vache zou zingen, klinkt het nog goed”, weet Regi. Voor Stan Van Samang zijn er twee opties bij het kiezen van een Regi-song: “Ofwel ga je voor oud goud, ofwel voor nieuwe parels”. Stan ging voor dat laatste en zorgt met Horen, Zien en Zwijgen voor kippenvel. Suzan & Freek kozen voor een liedje met een ijzersterk refrein: Als Ik Mezelf Verlies. “Daardoor blijft er nog heel veel over als je alle extraatjes weghaalt”, vertellen ze. “Het is voor jullie gemaakt”, aldus een geëmotioneerde Regi. “Het is gelukt: jullie hebben mij doen wenen bij Liefde voor Muziek.”

In het jubileumseizoen sluit elke artiest zijn of haar aflevering af met een ultieme tribute song uit het vorige seizoen dat hij of zij heeft beleefd. Regi doet dat samen met Jaap Reesema en Pauline met dé Liefde voor Muziek-monsterhit Kom Wat Dichterbij. “Dat heeft zoveel voor mij betekend. Daar heb ik heel veel aan te danken voor mijn carrière en de carrières van mensen rond mij. Het zit voor altijd in mijn hart.”

10 seizoenen Liefde voor Muziek in 10 cijfers

443 covers

62 artiesten

6 bestemmingen in Spanje, Frankrijk en België: Malaga (seizoen 1), Mallorca (seizoen 2 en 3), Sitges (seizoen 4, 6 en 9), Sevilla (seizoen 5), Westende/Brugge (seizoen 7 in de coronaperiode), Montpellier (seizoen 8 en 10)

4 Zomerhits voor Stan Van Samang, Regi, Niels Destadsbader en Margriet Hermans

Een Ster scoorde met 39 weken de langste notering in de Ultratop 50, gevolgd door Kom Wat Dichterbij met 31 weken

70 crewleden per seizoen

472 hotelovernachtingen

85 instrumenten per seizoen

30.000 kilo bagage

1.600 ton materiaal

Liefde voor Muziek kwam tot stand in samenwerking met SABAM, omdat het schrijven van liedjes erkenning verdient.

