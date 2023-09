Van vader en intellectueel tot showman en crimineel: nieuwe docureeks Van Rossem vertelt het ophefmakende verhaal van ‘de man van negen levens’

Jean-Pierre Van Rossem is de man van negen levens. De vader, de zoon, de echtgenoot, de politicus, de intellectueel, de zakenman en de kunstenaar, maar ook als de crimineel en de showman. In de nieuwe docureeks Van Rossem vertellen vanaf donderdag 28 september exclusieve eerstelijnsgetuigen zoals zonen Youri en Nicolas, stiefdochter Samantha, Goedele Liekens en vrienden Herman Brusselmans en Frank Verstraeten in primeur over dat deel van zijn leven dat aan het publieke oog ontsnapte. Over hoe de illustere zakenman en inspirerende leider zichzelf telkens opnieuw uitvond, maar ook over hoe Ferrari’s en gegoochel met Moneytron-deals zijn persoonlijke tragiek maskeerden.

Van Rossem is een openhartige docureeks van de hand van Ilse Beyers over de beruchte cultfiguur die iedereen kent, maar die tegelijk niemand écht kent. De man die, immer geflankeerd door een resem bloedmooie vrouwen, elke camera naar zich toe zoog. De man die zijn katholieke jeugd vervloekte en zichzelf tot atheïst bombardeerde, terwijl hij kettingrokend zijn einde vreesde. De man die in zijn hoog populaire jaren omarmd werd door het publiek, maar op zijn sterfbed volledig vereenzaamd en verpauperd voor het eerst zijn eigen zonen knuffelde. Van Rossem vertelt het levensverhaal van Jean-Pierre Van Rossem aan de hand van getuigenissen van experten, maar ook van persoonlijke verhalen van kennissen, vrienden en familieleden. In de reeks zijn ook exclusieve beelden uit het privéarchief van Van Rossem zelf te zien.

“Mijn broer heeft een andere soort papa meegemaakt dan ikzelf. Hij heeft me ooit in een vuilniszak buiten gezet, gewoon omdat ik niet tot tien kon tellen”, getuigt Jean-Pierres oudste zoon Nicolas. “Dat hij verbaal heel actief was en zei dat ik de stomste mens op aarde was, ja, dat is waar. Maar hij heeft mij nooit iets aangedaan”, vertelt jongste zoon Youri. “Sinds Jean-Pierre en mijn mama samen waren is alles veranderd. Sindsdien kon ik niet meer zo lachen”, klinkt het bij stiefdochter Samantha. “Wat ik had met Jean-Pierre was een soort van mededogen. Dat was een deel van onze vriendschap. Alles wat hij deed had te maken met een vorm van frustratie die waarschijnlijk ook uit zijn jeugd kwam. Ik herken dat ook bij mezelf”, aldus Jean-Pierres vriend Herman Brusselmans.

Jean-Pierre Van Rossem: de man van 9 levens

In Van Rossem wordt het leven van de excentriekeling verteld aan de hand van verschillende thema’s. De reeks werpt een blik op zijn liefdesleven, met drie huwelijken, twee kinderen, een stiefdochter en een onthutsende getuigenis. Gebeurtenissen uit het verleden worden opgerakeld, zoals de zestigjarige ruzie met zijn vader en het verlies van zijn broer Paultje, die hij op jonge leeftijd zag verongelukken. Getuigen vertellen over de zelf gecreëerde mythe over ‘duizenden beminde vrouwen’, maar slechts één wil praten.

Ook het professionele leven van Van Rossem komt aan bod, met een financieel kluwen van ups en downs, vermeende miljarden en faillissementen. Fraudeprocessen en gevangenisstraffen bepaalden zijn leven. Van Rossem liet een waas van constructies en gedupeerden na en verkocht in de laatste jaren van zijn leven zijn eigen schilderijen om de poetsvrouw te betalen. Op politiek vlak bewandelde hij een weg met veel branie, een rebelse kreet bij de eedaflegging en een exit met stille trom.

Jean-Pierre Van Rossem leidde daarnaast een glamourleven met actes de présences in discotheken en entertainmentprogramma’s, jachten en privéjets, confrontaties in talkshows, een verblijf in het Big Brother-huis en een platonische relatie met een bekende Vlaming die hem finaal zijn derde huwelijk kostte.

