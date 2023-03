Van Tovenaar tot Konijn: dit is de volledige line-up voor The Masked Singer in Concert

Dat er op zaterdag 15 april een zot feest losbarst in het Sportpaleis staat in de sterren geschreven. En de sterren, die zullen er zelf ook bij zijn. Die dag verzamelt namelijk het kruim van de Vlaamse Masked Singers in de grootste muziektempel van ons land voor een The Masked Singer-party om U tegen te zeggen. Die party wordt in goede banen geleid door host Jens Dendoncker. De komst van Wolf, Miss Poes, Koningin en Ridder uit de vorige seizoenen en Leeuw, Skiwi, Hippo en Foxy Lady uit het huidige seizoen was al bevestigd. Daar komen nu ook Duiker en Konijn én Tovenaar, Vlinder, Raaf, Minotaurus, Mummie en Champignon bij. Maar liefst 16 Masked Singers zullen dus in het Sportpaleis nog eens de performance van hun leven geven. Met deze nieuwe namen is de volledige line-up bekend en belooft The Masked Siger in Concert spektakel voor jong en oud.

Niet alleen zullen deze 16 Masked Singers nog een keer knallen op het podium, er valt ook heel wat anders te rapen. Naast de straffe zangprestaties worden de aanwezigen getrakteerd op iconische songs, verrassende mash-ups, unieke duetten en nooit eerder vrijgegeven tips. Want ook in het Sportpaleis wordt de guessing game verder gespeeld. Enkel en alleen het aanwezige publiek in de zaal komt tijdens de show namelijk nog extra tips te weten over de 4 Masked Singers die zich op dat moment nog angstvallig verstoppen achter hun masker. En dat zou wel eens cruciale informatie kunnen zijn, nauwelijks twee weken voor de grote Masked Singer-finale. Wie het grote spektakel niet wil missen kan nog snel een ticket voor de namiddag- of avondshow reserveren via vtm.be.

