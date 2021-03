Van ruwbouw naar de eerste afgewerkte slaapkamers in Huis Gemaakt: “Het spelletje is begonnen. Wij versus zij.”

In 3 vervallen panden strijden nog 6 koppels voor een eigen woning. In aflevering 4 van Huis Gemaakt, op woensdag 31 maart om 20.40 bij VTM, schakelen de koppels een versnelling hoger. Na de ruwbouwwerken is het tijd voor de eerste slaapkamers. De opdracht van Dina Tersago slaat bij de duo’s in als een bom: “Jullie krijgen 7 dagen de tijd om jullie droomslaapkamer te realiseren. Een belangrijke kamer, want er hangt veel vanaf. Per pand gaat het koppel dat de beste slaapkamer oplevert verder, voor het andere koppel stopt het. Blaas de jury omver.” In elk pand komen de 2 resterende koppels dus voor het eerst lijnrecht tegenover elkaar te staan en wordt alles in de strijd gegooid om hun droom veilig te stellen. “Nu is het spelletje echt begonnen. Wij versus zij”, beseft Emiel.

In Lokeren en Laakdal zijn de koppels helemaal klaar voor de nieuwe opdracht. Maar eerst moeten ze zelf beslissen wie welke slaapkamer voor zijn rekening neemt. Ruben & Antje hebben in Lokeren meteen een uitgesproken voorkeur. “Wij hebben de moeilijkste kamer met alle hoekjes en kantjes”, reageert Pieter. “Maar als we die goed kunnen afwerken en de jury overtuigen, kan het wel een winnende kamer zijn.” Dan is het tijd voor het echte werk: hun slaapkamer omvormen tot een droomslaapkamer. Van het plaatsen van gyproc en vloeren over schilderen tot inrichten. En schilderen, dat is helemaal de meug van schilder Kenny. “Hier zit ik in mijn comfortzone. Hier is het Amber & Kenny time.”

In Lokeren vallen vooral de totaal verschillende stijlen van Pieter & Anaïs en Ruben & Antje op. Die laatsten trekken de interbellumstijl van het huis door in hun slaapkamer, terwijl Pieter & Anaïs voor originaliteit gaan. “Een zwarte kamer in gebrand hout, in combinatie met een groene wand”, aldus Pieter, “Het is gewaagd en gedurfd.” Hij wil ook uitpakken met een zelfgemaakte deur, maar het frame dat hij in elkaar laste is op mysterieuze wijze stuk gegaan. Tijd voor Antje om iets op te biechten…

In Kortrijk hebben Harry & Jerina en Femke & Tobias de deadline van de ruwbouwwerken niet gehaald. “We hebben ons mispakt”, aldus Tobias. De koppels mogen niet aan de slaapkamers beginnen voor de ruwe werken helemaal zijn afgerond. Dat er nog wat werk aan de winkel is, zien ook juryleden Gert Voorjans en Cerina Marchetta tijdens hun werfbezoek. “De leidingen zijn slordig, ze gaan nog een serieus tandje moeten bijsteken”, klinkt het. Na enige vertraging is het ook in Kortrijk tijd om aan de slaapkamers te beginnen. Harry & Jerina zijn extra gemotiveerd, want zij willen een eerste slaapkamer voor hun kindjes afwerken. Dochtertje Onno (5) komt langs om zelf de kleur van de muren te kiezen.

De vele uren die de koppels in misschien wel hun toekomstige woning doorbrengen doen hen wegdromen en wakkeren de emoties aan. Er staat dan ook heel wat op het spel, want de groep van 6 koppels zal snel tot de helft worden herleid. Eén koppel wint uiteindelijk niet alleen het huis, maar ook de hele inboedel.

GERT VOORJANS KIJKT BINNEN IN HET INTERIEUR VAN EEN BEKENDE VLAMING IN ‘HUIS GESMAAKT MET GERT VOORJANS’ OP VTM GO

Wie na Huis Gemaakt helemaal warm loopt voor alles wat met interieurvormgeving te maken heeft en altijd al eens heeft willen binnenkijken in de interieurs van bekende Vlamingen, zit goed bij VTM GO. In de exclusieve reeks ‘Huis Gesmaakt met Gert Voorjans’ gaat interieurarchitect Gert Voorjans elke week op bezoek bij bekende Vlamingen en neemt hij onomwonden hun interieur onder de loep. Wat springt uit het oog en wat kan er beter? Deze week zet een nieuw bekend gezicht de deuren van zijn of haar crib met plezier open. De kijkers kunnen samen met Gert raden in welk interieur ze terecht zijn gekomen en mee binnenglippen in het huis van de bekende Vlaming. ‘Huis Gesmaakt met Gert Voorjans’ is elke woensdag na de aflevering van Huis Gemaakt te zien op VTM GO.