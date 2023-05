Van riante villa’s tot authentieke kastelen: ‘Miljoenenhuizen’ doet dromen van vastgoedparels in Vlaanderen

Luxevastgoed is booming business. Van riante villa’s tot authentieke kastelen, elke dag worden er in ons land panden verkocht aan maar liefst één miljoen euro of zelfs meer. Wat speelt er zich af achter de schermen van de high end immowereld? Hoe sluit je de perfecte deal met een veeleisende klant? Wat maakt de luxepanden uniek? De VTM-kijker ontdekt het vanaf 18 mei elke donderdag om 20u35 bij VTM in het nieuwe realityprogramma ‘Miljoenenhuizen’. Van het populaire Knokke tot het chique Brasschaat, de makelaars van drie Vlaamse vastgoedkantoren geven een unieke kijk in de duurste panden van Vlaanderen.

De vastgoedmakelaars gaan tot het uiterste om de klanten te betoveren met hét pand van hun dromen. Van kastelen tot architecturale parels en van moderne villa’s tot luxeappartementen. Geen idee is te gek of te groot en ook het kostenplaatje mag er wezen. Elk pand kost maar liefst ettelijke miljoenen.

Ontdek de drie Vlaamse vastgoedkantoren in ‘Miljoenenhuizen’:

Cambier De Nil in Knokke

Wie luxevastgoed zegt, zegt Knokke. Aan de Vlaamse kust ligt het vastgoedkantoor ‘Cambier De Nil’ van Stephanie (33). Haar ouders hebben het kantoor opgericht, maar zij is nu the leading lady samen met haar man Maxime (31). Topverkoper Jan (27) vervolledigde het team op z’n eenentwintigste. Met een grote passie voor vastgoed en een vlotte tong zoeken ze naar unieke miljoenenpanden voor hun klanten met of zonder uitzicht op zee. Daarbij is samenwerken dé sleutel tot succes.

Maxime: “We weten waarvoor we werken en ik denk dat we daarom zo’n sterk team zijn. We zien de mooiste panden van Knokke en ook aan de firma’s die de renovatiewerken doen, zie je dat het hoge standaarden zijn. Je hoort en ziet hoge bedragen, maar je moet jezelf daar niet aan spiegelen.”

Found & Baker in Brugge, Sint-Martens-Latem en Brussel

De intelligente David (33) groeide op in het kunstenaarsmilieu en heeft een voorliefde voor alles wat níet standaard is. Zo begon hij zes jaar geleden het verhaal van Found & Baker, werkzaam in Brugge, Sint-Martens-Latem en Brussel. De makelaars beperken zich niet alleen tot luxevilla’s, maar verkopen ook bijzondere kastelen gelegen in gigantische bossen.

David: “Toen ik begon, was het eigenlijk een verhaal dat in Vlaanderen nog niet bestond. Er waren nog geen kantoren die uitsluitend aan bijzonder vastgoed deden. We verkopen kastelen, conceptuele panden, architecturaal vastgoed… Kortom, alles wat níet standaard is. Een goed intake gesprek is daarom belangrijk, want zo leer je de klant kennen. Een goede verkoper is een luisteraar, géén babbelaar.”

Immobiliën Rodenburgh in Hoog Antwerpen

De regio rond Brasschaat is één grote villawijk waar de Nederlandse vastgoedmakelaar, Arthur Rodenburgh (42) al meer dan 20 jaar goed z’n werk heeft. Het kleine bedrijf runt hij samen met zijn vrouw Suzanne en een secretaresse. Initieel was het niet de bedoeling om peperdure panden te verkopen, maar hun aanbod werd steeds exclusiever.

Arthur: “Toen ik het bedrijf oprichtte, was mijn doel om huizen te verkopen boven de 500.000 euro. We zijn steeds exclusiever geworden en hebben nu amper nog aanbod onder een miljoen euro. Het is een unieke biotoop, een soort microklimaat. Het is niet dat de zon er altijd schijnt, maar ‘t is wel altijd mooi weer.”

Het nieuwe realityprogramma ‘Miljoenenhuizen’, vanaf 18 mei elke donderdag om 20u35 bij VTM.

