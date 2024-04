Van Pim uit Star Academy tot Sarah uit de Soundmixshow of Luka uit The Voice: de grootste talenten uit 35 jaar VTM wagen een nieuwe kans in Sing Again

Als entertainmentzender bij uitstek is VTM al 35 jaar lang hofleverancier van een hele resem toptalenten. Van de Soundmixshow, Idool, X Factor, Belgium’s Got Talent, Star Academy, The Voice Kids, The Voice van Vlaanderen, K2 Zoekt K3 of K3 Zoekt K3 tot shows waarin op zoek werd gegaan naar een nieuwe musicalster: duizenden gewone Vlamingen waagden hun kans. Sommigen bouwden een grote carrière uit, anderen barstten van het talent maar bewandelden andere paden. Speciaal voor 35 jaar VTM brengt de zender deze talenten vanaf vrijdag 3 mei samen in de nieuwe shiny floor show Sing Again, waar ze een nieuwe kans wagen. Hoe is het hen in al die jaren vergaan? Doen ze in de huiskamers nog een belletje rinkelen? Hoe brengen ze het er zoveel jaren later vanaf en wie wint de wedstrijd? Zes talenten maken zich alvast bekend: Pim Symoens uit Star Academy, Sarah De Koster uit de Soundmixshow, Youssri Mejdoubi uit Belgium’s Got Talent en Glenn Claes, Lola Obasuyi en Luka Cruysberghs uit The Voice van Vlaanderen doen hun auditie nog eens over in Sing Again.

Bekijk de teaser van Luka hier:

Bekijk de teaser van Pim hier:

Zingen deze zes jaren later nog steeds de pannen van het dak in Sing Again?

Glenn Claes: The Voice van Vlaanderen 2012 vs Sing Again 2024

“The Voice van Vlaanderen was ontzettend leuk. Mijn moeder zei nog: zou je het wel doen, zou je wel I Shot The Sheriff zingen? Maar ik dacht: ik móet dit doen, dit is iets dat ik mijzelf eigen heb gemaakt met straatmuziek. Al wist ik helemaal niet waaraan ik toen begon. Waarom die grote carrière er niet is gekomen? Koppig he. Ik ben toen heel principieel geweest. Maar we zijn nu 12 jaar verder.”

Pim Symoens: Star Academy 2005 vs Sing Again 2024

“Ik vond Star Academy fantastisch en heb een hele leuke tijd gehad. Ik heb er alleen maar mooie herinneringen aan overgehouden en raad iedereen aan om aan een talentenshow mee te doen. Maar eigenlijk heb ik sinds 2009 à 2010 niet meer gezongen, ik heb nu een administratieve job die ik ook heel leuk vind."

Luka Cruysberghs: The Voice van Vlaanderen 2017 vs Sing Again 2024

“Het was speciaal, indrukwekkend en overweldigend om plots de leadzangeres van Hooverphonic te zijn. Als ik erop terugkijk was het echt een mooie ervaring. Ik heb op jonge leeftijd veel bijgeleerd, plekken gezien en mensen leren kennen. Het afscheid heeft wel even ‘gepikt’ maar in the end ben ik blij dat ik mijn eigen muziek ben kunnen beginnen maken. Niet zo succesvol als Hooverphonic, maar heel fijn om te kunnen doen.”

Sarah De Koster: Soundmixshow 1997 vs Sing Again 2024

“Bij mijn deelname aan de Soundmixshow was ik 16 jaar. Dat was de tijd waarin je nog echt een platencontract kreeg na je overwinning. Ik heb dus meteen zo’n contract gekregen en toen is het als een trein vertrokken. Drie albums en heel veel singles, waaronder You Are The Reason met Koen Wauters. Ik heb dat nummer echt nog 10.000 keer gezongen.”

Youssri Mejdoubi: Belgium’s Got Talent 2012 vs Sing Again 2024

“Na Belgium’s Got Talent hebben Jonach en ik met Koda nog veel optredens gedaan en ook een single gehad op Radio 2. Dat was allemaal heel erg tof. We wilden de mensen toen meegeven dat het niet is omdat je niet kan zien dat je je dromen niet kan najagen en dat wij ook maar gewone mensen zijn. Dat is soms heel moeilijk, maar we keep going everyday.”

Lola Obasuyi: The Voice van Vlaanderen 2016 vs Sing Again 2024

“Bij mijn Blind Audition in The Voice van Vlaanderen was ik mentaal een beetje ‘checked out’. Het was de eerste keer dat ik voor een groot publiek stond. Ik had veel stress en de coaches drukten pas op het einde. Maar ik heb me wel geamuseerd toen en heb mooie commentaren gekregen.”

In 35 jaar talentenshows was Koen Wauters nooit ver weg. Geen wonder dus dat hij Sing Again presenteert. Dat doet hij samen met Julie Van den Steen, die voor het eerst aan de zijde van Koen een shiny floor show host. Ook de jury van Sing Again verwelkomt muzikale talenten en verrassende namen. Naast toppers Karen Damen, Aaron Blommaert en Stan Van Samang vliegt de Belgisch-Turkse superster Hadise speciaal naar ons land om de talenten te beoordelen. Hadise nam in 2003 zelf deel aan het eerste seizoen van Idool, presenteerde vijf jaar later X Factor en beoordeelt nu zelf muzikale talenten in The Voice Turkije. De meest verrassende naam in de jury is misschien wel die van Nina De Man. Nina was in 2001 één van de eerste VJ’s op jongerenzender JIM en werd twee jaar later een icoon als jurylid met het roze brilletje in Idool. Meer dan twintig jaar later neemt ze de rol van jurylid opnieuw op in Sing Again. De vaste jury krijgt elke aflevering versterking van een wisselend gastjurylid.

Sing Again belooft een show boordevol muziek en nostalgie. Verschillende ex-deelnemers van talentenshows maken hun comeback en krijgen een nieuwe kans. Ze brengen hun auditiesong van weleer nog één keer live op het podium. Aan de kijker thuis om de - vaak bekende - gezichten te herontdekken, mee te raden en herinneringen op te halen. Van lang of minder lang geleden. Wie verdient een tweede kans? In de grote finale zal slechts één iemand Sing Again winnen en naar huis gaan met 10.000 euro om te investeren in een muzikale carrière.

