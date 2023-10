Van ondergoed sprokkelen tot teennagels verzamelen: komisch duo Kurkdroog gaat absurde uitdagingen aan in ‘Challenge Accepted’

Van ondergoed sprokkelen op de Meir en seksspeeltjes verzamelen op de weide van Pukkelpop tot pain games spelen in Gent en teennagels verzamelen in Aalst. Deze absurde en over the top uitdagingen gaat het komische duo Kurkdroog aan, in de gloednieuwe VTM GO SHORTIE ‘Challenge Accepted’. Sociale mediafenomenen Angel Redondo en Toon Van Eekert zijn elkaars boezemvrienden, maar in Challenge Accepted, vanaf zaterdag 7 oktober exclusief op VTM GO, worden ze elkaars geduchte rivalen. Ze nemen het tegen elkaar op in ongewone uitdagingen en de verliezer ondergaat een pittige straf.

Angel en Toon van Kurkdroog: "Meestal zijn wij degenen die anderen voor de gek houden, maar in ‘Challenge Accepted’ draaien we de rollen graag eens om. Voor één keer worden we elkaars rivalen in een reeks ludieke en doldwaze opdrachten. Het was hilarisch om elkaar tot het uiterste te drijven en onze angsten te overwinnen. Laten we hopen dat Toon nu eindelijk de moed heeft om teennagels te knippen!"

In de eerste aflevering heeft Angel een extravagante uitdaging voor Toon in petto. Toon heeft een grote afkeer van voeten, dus Angel ziet zijn kans om hem te verlossen van zijn angst. De heren trekken naar Aalst waar ze elk zo veel mogelijk teennagels moeten verzamelen. De verliezer wordt gestraft en moet slagroom zuigen van de tenen van de winnaar. Slaagt Toon erin zijn angst te overwinnen of laat hij elke teennagel zomaar aan zich voorbijgaan?

Bekijk hier de preview:

Angel en Toon zijn voor de jonge kijkers zeker geen onbekende gezichten. Het Antwerpse duo werd via YouTube bekend om hun scherpe, snelle en sarcastische humor die ze verwerken in hun interviews, sketches en video's.

