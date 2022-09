Van Metejoor tot Margriet: deze topartiesten zingen straks mooie duetten in ‘I Can See Your Voice’! Of niet?

Vanaf vrijdag 2 september om 20u35 is het weer volop raden geblazen in de muzikale spelshow ‘I Can See Your Voice’ bij VTM. Het programma komt terug met nieuwe afleveringen, nadat het eerste seizoen kon rekenen op maar liefst 709.000 kijkers (live+uitgesteld, inclusief herhaling) en een mooi marktaandeel van gemiddeld 38,6% (VVA 18-54). Panelleden Kürt Rogiers, Ingeborg Sergeant, Kamal Kharmach en Vincent Fierens raden elke week samen met twee kandidaten en een bekende gastartiest naar wie echt zingt en wie slecht. Die gastartiesten zijn niet de minste: Metejoor, Jérémie Makiese, Margriet Hermans en Regi & Pauline maken hun opwachting. Kunnen zij de echte zangers van de valse onderscheiden?

Dat het bevrijdend is om je uit te drukken en even alles los te laten, weet Ingeborg natuurlijk als de beste. Ze neemt het panel mee op sleeptouw en stoomt iedereen klaar.

Bekijk hier de eerste beelden:

Elke week daagt host Jonas Van Geel twee kandidaten uit om doorheen 5 rondes te achterhalen wie van de 7 performers de échte zangers zijn en wie doet alsof. In ronde 1 staan de performers in een freeze frame houding en maken de kandidaten een eerste selectie louter op basis van wat ze zien. De 6 overblijvende performers brengen in ronde 2 een playback act waarna 2 van hen geëlimineerd worden. In ronde 3 volgen 4 videofragmenten uit het echte leven van de performers… of toch niet? Liegen is namelijk toegestaan. In ronde 4 zingen de 3 overgebleven performers live vanuit speciale klankkasten met een vervormingseffect op hun stem. Ten slotte worden de 2 overblijvende performers onderworpen aan een kruisverhoor. De echte zangers vertellen de waarheid, de valse zangers liegen volgens de bio die ze verzonnen.

De performer die aan het einde overblijft mag een duet zingen met de muzikale gastartiest en laat dus voor de eerste keer zijn/haar stem écht horen. Is de laatste performer echt een goede zanger, dan winnen de kandidaten 2500 euro, in het andere geval gaat dit bedrag naar de slechte zanger die iedereen op het verkeerde been heeft gezet. Wie zingt echt en wie zingt slecht?

