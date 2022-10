Van meisje tot popster: Camille geeft unieke inkijk in haar leven in VTM GO SHORTIE en tweedelige biopic bij VTM

Wat gebeurt er met een meisje van 20 als ze op korte tijd de grootste popster van Vlaanderen wordt? Het overkwam Camille, die momenteel alles wat ze aanraakt in goud verandert. Zowel bij VTM als op VTM GO geeft de zangeres een unieke inkijk in haar bijzondere leven. Vanaf morgen is er de 9-delige VTM GO SHORTIE ‘Camille, Welkom In Mijn Leven’, waarin ze zelf de camera vastpakt en de kijkers meeneemt in een exclusief videodagboek. Op zaterdag 12 en 19 november zendt VTM de biopic ‘Ik Ben Camille’ uit. Daarin volgen de camera’s Camille op weg naar haar eerste grote concertreeks in de Lotto Arena. Zo brengen VTM en VTM GO twee unieke portretreeksen, elk met hun eigen invalshoek.

Camille zet alle filters uit in ‘Camille, Welkom In Mijn Leven’ op VTM GO

De VTM GO SHORTIE ‘Camille, Welkom In Mijn Leven’ werpt een eerlijke blik op het leven van Camille Dhont. Ze laat alle filters achterwege en toont de jonge vrouw achter de popster. Haar leven mét en zónder glitter & glamour. Camille neemt de camera zelf vast en neemt de kijkers mee in authentieke vlogs. Haar eigen gedraaide beelden wisselen af met video’s uit haar kindertijd. Zo geeft Camille een inkijk in haar persoonlijke beautyrituelen, deelt ze beelden van hoe ze als 6-jarige kleuter in de huiskamer zong en doet ze op zolder samen met haar kat Moustache inspiratie op voor de Lotto Arena-concerten.

Bekijk de preview hier:

De VTM GO SHORTIE ‘Camille, Welkom In Mijn Leven’ telt 9 afleveringen, elk rond één centraal thema. Van de making of van een videoclip, de release van haar album of backstage bij de opnames van Tien Om Te Zien tot een trip down memory lane naar haar kindertijd, haar passie voor make-up of de liefde voor haar oma en opa. De eerste twee afleveringen zijn vanaf morgen, maandag 31 oktober, te zien op VTM GO. Nadien verschijnt er elke weekdag een nieuwe aflevering online. Daarnaast is ook het concert in de Lotto Arena binnenkort integraal te zien op VTM GO.

Tweedelige biopic ‘Ik Ben Camille’ bij VTM toont de weg naar Camilles grote droom: haar eerste concertreeks in een uitverkochte Lotto Arena

Tot enkele jaren geleden was ze een schoolgaand meisje en nobele onbekende, vandaag leidt ze een leven vol glitter en glamour. In de biopic ‘Ik Ben Camille’ vertelt Camille open en eerlijk over haar leven als superster. De camera’s volgen in haar kielzog en gaan exclusief behind the scenes tijdens alle (muzikale) hoogtepunten van de voorbije maanden. De biopic volgt Camille privé, maar ook tijdens optredens, de opnames van haar nieuwe album, de voorbereidingen van haar Lotto Arena-concerten én de concerten zelf. ‘Ik Ben Camille’ toont hoe een meisjesdroom plots werkelijkheid werd.

De tweedelige biopic ‘Ik Ben Camille’ is op zaterdag 12 en 19 november om 20u30 te zien bij VTM. Later dit najaar wordt ook het integrale concert van Camille in de Lotto Arena uitgezonden.

