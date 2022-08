Van Marbella naar het Sportpaleis: wie wordt de nieuwe ster van Regi?

Vlaanderen krijgt haar ondertussen niet meer uit z’n hoofd. Na het eerste seizoen van Regi Academy bombardeert winnares Pauline momenteel de charts met haar eerste eigen single ‘Uit Mijn Hoofd’. Samen met de strafste stemmen palmt Regi al jaren de bovenste regionen van de hitlijsten in en daar hoort Pauline nu dus ook bij. Maar wie zingt Regi’s volgende hit en staat van de ene dag op de andere naast hem in een bomvol Sportpaleis? Binnenkort opent Regi bij VTM 2 voor een tweede keer de deuren van zijn ‘Regi Academy’ waarin hij op zoek gaat naar dé stem van zijn volgende hitsingle.

Het avontuur van de kandidaten start in het zonovergoten en mondaine Marbella. Daar worden ze niet alleen elkaars concurrenten, maar ook elkaars huisgenoten. Ze leven intensief samen in een luxueuze villa, waar ze deel uitmaken van de Regi family en de afvalrace losbarst. Want slechts één iemand zal ook écht een plekje in de family veroveren. Ook Kathleen Aerts, al meer dan 20 jaar een boezemvriendin van Regi, pakt haar koffers richting Marbella. Samen met Jaap Reesema, die meerdere monsterhits met Regi scoorde, en Lester Williams, zijn rechter én linkerhand, zal ze Regi met raad en daad bijstaan in de zoektocht naar de stem van zijn volgende hit.

Regi: “Mijn lat ligt sowieso duizelingwekkend hoog, maar Pauline heeft die tijdens de eerste ‘Regi Academy’ nog een stuk hoger gezongen. Ik hoop dat ik opnieuw de studio kan induiken met een talent van dat kaliber. Ik zoek iemand met een unieke stem, straffe persoonlijkheid en ‘wow’-uitstraling, die perfect naast mij én in een bruisend Sportpaleis past. Gelukkig krijg ik ook dit jaar versterking van Jaap en Lester om die ene ster te vinden én mag ik Kathleen in mijn jury verwelkomen. Kathleen speelde zelf al een aantal keer het Sportpaleis plat, met haar ervaring is ze een super coach voor de kandidaten en een gedroomd jurylid. En met haar vrolijke kempische humor gaan we ons rot amuseren in Marbella!”

Kathleen Aerts: “Regi en ik zijn al jaren goed bevriend, dus ik weet perfect wat hij wil. We gaan niet alleen op zoek naar de mooiste en meest unieke stem, maar ook naar die éne die het Sportpaleis helemaal kan inpalmen en op z’n kop kan zetten. Ik kijk er in ieder geval naar uit om nieuwe talenten te ontdekken. Er kan er maar één part of the Regi family worden. They are either in or they are out (lacht).”

Met de camera’s in hun kielzog worden de lucky ones in de villa door Regi en zijn team gecoacht én op de proef gesteld aan de hand van workshops, tryouts en onverwachte testen. Wie hem en zijn drie partners in crime tijdens de audities omver blaast, mag in Marbella blijven en staat een stapje dichter bij het mythische Sportpaleis.

Bekijk de trailer van het nieuwe seizoen hier:

