Van kinderoncologie tot intensieve zorgen: Kürt Rogiers, Nathalie Meskens, Celine Van Ouytsel, Kamal Kharmach en Stephanie Planckaert wagen zich aan Een Echte Job

Kürt Rogiers, Nathalie Meskens, Celine Van Ouytsel, Kamal Kharmach en Stephanie Planckaert ruilen vanaf maandag 1 januari de spotlights in voor Een Echte Job. Na het vorige, succesvolle seizoen met gemiddeld 718.159 kijkers* en een marktaandeel van 33.6%, zijn deze vijf bekende Vlamingen klaar om zich van hun meest zorgzame kant te laten zien. In UZ Leuven, één van de grootste ziekenhuizen van Europa met bijna 10.000 medewerkers, zetten ze zich drie weken met hart en ziel in voor de patiënten. Van het opnemen van parameters tot het verzorgen van wonden en van leerrijke dagshiften tot vermoeiende nachtshiften. Samen met hun mentoren ontfermen ze zich over patiënten en hun dierbaren, leren ze de kneepjes van het vak en ontplooien ze zich tot ware verpleegkundige stagiaires. Zijn deze vijf bekende Vlamingen klaar voor een spannende sprong in het onbekende?

Na een intensieve spoedcursus verpleegkunde aan de UCLL Hogeschool, meteen ook een stevige realitycheck, zijn de vijf verpleegkundigen in spe klaar om de handen uit de mouwen te steken in het ziekenhuis. Ze komen terecht op enkele unieke afdelingen die nooit eerder in Een Echte Job aan bod kwamen. Van de dienst kinderoncologie en spoed tot de afdelingen thoraxheelkunde en intensieve zorgen. Dit nieuwe seizoen belooft een rollercoaster van spanning, passie en diepgaande emoties.

KÜRT ROGIERS - ABDOMINALE TRANSPLANTATIE

Bij Kürt zit zorgzaamheid in de genen. “Mijn mama werkte in de zorg en mijn oudste dochter zit in haar eerste jaar verpleegkunde. Ik was ‘the missing link’”, vertelt Kürt. Hij komt terecht op de afdeling abdominale transplantatie en zal zich ontfermen over mensen die een nieuw orgaan nodig hebben. “Ik krijg de unieke kans om mee te mogen draaien in één van de knapste ziekenhuizen van ons land, op één van de indrukwekkendste diensten die er zijn. I’m blessed om dit mee te mogen maken.”

NATHALIE MESKENS - KINDERONCOLOGIE -EN HEMATOLOGIE

Nathalie staat een uitdagend en emotioneel parcours te wachten. Ze krijgt haar vuurdoop als stagiaire op de afdeling kinderoncologie. “Het is een afdeling waar ik veel affiniteit mee heb omdat ik zelf moeder van twee kindjes ben”, vertelt Nathalie. “Dat het een emotionele rollercoaster zal worden, besef ik maar al te goed. Het gaat er dan ook over leven en dood. Ik hoop dat ik mijn emoties onder controle ga kunnen houden en de professionaliteit kan bewaren. Ondanks het verdriet, hoop ik ook mooie momenten met de patiënten te beleven.”

CELINE VAN OUYTSEL - INTENSIEVE ZORGEN EN BRANDWONDEN

Ook voor Celine gaat een geheel nieuwe wereld open. Ze zal haar handen uit de mouwen steken in de afdeling intensieve zorgen en brandwonden. “Het is een enorm heftige afdeling waar je als patiënt echt niet terecht wil komen”, vertelt Celine. “Ik kan wel goed tegen bloed, zolang het niet bij mezelf is (lacht). Al moet ik wel toegeven dat ik bang ben om iemand pijn te doen, maar ik ben enorm gemotiveerd om goed voor de patiënten te zorgen.”

KAMAL KHARMACH - SPOED

Kamal is naar eigen zeggen stressbestendig en laat net dat een belangrijke skill zijn op de dienst Spoedgevallen. “Het is een dienst met veel actie waar veel tegelijk gebeurt. Ik ga de uitdaging met knikkende knieën aan, maar ik ben ervan overtuigd dat ik rustig kan blijven en prioriteiten weet te stellen”, klinkt het. “Jammer genoeg leer je de patiënten op een Spoedafdeling slechts kortstondig kennen, maar misschien is dat ook wel goed. Anders heb ik de neiging om me emotioneel te sterk te binden en ik ween niet graag op televisie."

STEPHANIE PLANCKAERT - THORAXHEELKUNDE

Voor Stephanie sprak een job als verpleegkundige altijd al tot de verbeelding. “Ik heb enorm veel respect en bewondering voor verpleegkundigen en kijk er naar uit om zelf te ervaren wat de job écht inhoudt”, klinkt het. Tijdens haar stage gaat ze aan de slag op de dienst Thoraxheelkunde waar ze instaat voor de zorg van patiënten die een operatie hebben gehad aan de luchtwegen. “In eerste instantie wist ik niet zo goed waar die afdeling voor stond, maar het blijkt een vrij technische afdeling te zijn waar verpleegkundigen veel initiatief moeten tonen. Ik ben een beetje bezorgd om verkeerde dingen te doen, maar met een topmentor aan mijn zijde zal dat zeker goed komen.”

