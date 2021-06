Van het zonnige Lanzarote naar rust in België: Kelly Pfaff zoekt een droomwoning voor vrije vogels Anja en Filip

Nu maandag 7 juni helpt Kelly Pfaff in Waar voor je Geld?, om 21.30 bij VTM 2, vrije vogels Anja en Filip uit Deurne en hun twee zoontjes Vik en Jak aan een droomwoning die waar voor hun geld biedt. Al heeft het koppel niet altijd in België gewoond. Tot twee jaar geleden beleefden Anja en Filip een heerlijke, onbezorgde tijd in het zonnige Lanzarote: “We zouden het een jaar proberen, maar dat werd al snel vijf jaar. Ons leven daar bestond vooral uit het werk dat we deden, ons sportief bezig houden en doen wat we graag deden.” Nu is het gezin in België vooral op zoek naar meer ruimte rondom hun huis en... rust. Waar ze die rust vinden, maakt voor hen weinig uit. “We kunnen ons op veel plaatsen thuis voelen, zolang we maar samen zijn”, klinkt het.

De checklist voor hun droomhuis? Een goede omgeving waar de kinderen makkelijk naar school kunnen, drie slaapkamers en een garage voor de wagen of de vele bikes van Filip. Kelly neemt Anja en Filip mee naar de drie panden die makelaar Arjen voor hen heeft uitgezocht binnen hun budget van 400.000 euro. Geblinddoekt uiteraard, want het draait om het huis, niet om de locatie. “Wat gaat hij nu weer uit zijn mouw toveren, onze ‘Hulk’. Ocharme, sebiet is dat zo’n bijnaam die blijft plakken”, lacht Kelly.

Arjens eerste vondst ligt in Houthulst in hartje West-Vlaanderen voor 385.000 euro. De nieuwe open bebouwing biedt de helft meer bewoonbare oppervlakte dan hun huis in Deurne en heeft een frisse tuin waarin Vik en Jak zich kunnen uitleven. Het tweede pand in het Oost-Vlaamse Oostrozebeke staat te koop voor 350.000 euro. De halfopen bebouwing heeft plek genoeg voor fietsen, maar in de tuin wordt het pas echt interessant: een fameus zwembad, een sauna en een tuinhuis. In Balen in de Kempen staat het derde pand met een prijskaartje van 364.000 euro. Het is een vrijstaande, gerenoveerde woning met een heerlijke tuin met groen uitzicht en een achterbouw om u tegen te zeggen. En dan stelt Kelly dé vraag: in welk pand wil het gezin een week proefwonen?

