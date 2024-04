Van feestelijke revivals tot cynische ballads: artiesten geven unieke twist aan de meezingkleppers van K3 in Liefde voor Muziek

Week na week bewijzen Hanne, Marthe en Julia wat die K3-magie nu exact betekent. Op dinsdag 9 april zakken de dames zelf achterover in de zetel en laten ze zich voor een tweede keer verrassen in Liefde voor Muziek. Van ‘Oya Lélé’ en ‘10.000 Luchtballonnen’ tot ‘Oma’s Aan De Top’ en ‘Waterval’: hun collega’s grasduinden in hun uitgebreide muziekrepertoire van meezingkleppers. Bezorgen ze de dames van K3 een waterval aan tranen?

Julia bezorgt de broers Wauters alvast tranen van het lachen. Tijdens een autorit onthult ze dat ze met haar wagen ooit - zoals ze het zelf zegt - een klein 'kusje' heeft gegeven aan een andere auto. Al blijkt dat ‘kusje’ even later helemaal niet zo klein te zijn… “Op het einde van het verhaal toonde ze een foto van een auto waarvan de deur helemaal geramd is. Dat was het kusje dus”, lacht Koen. Clouseau schiet meteen in actie om Julia een snelle opfriscursus parkeren te geven.

Bekijk hier de preview:

Aan hits geen gebrek in de K3-aflevering van Liefde voor Muziek. Al vanaf de eerste noot weet Jasper Steverlinck weer een gevoelige snaar te raken. Hij geeft Mamasé een heel nieuwe betekenis met Mama Said en laat Hanne niet zonder tranen achter. “Als je mama wordt, verander je heel hard. Je hele manier van denken en je kijk op de wereld staat niet meer in teken van jezelf”, vertelt ze ontroerd. “Je hebt een kwetsbaar wezentje op de wereld gezet en je weet dat die voor uitdagingen komt te staan.” Ook Johannes Genard trekt de gevoelige kar en doopt de meezingklepper 10.000 Luchtballonnen om tot een cynische ballad boordevol emotie. Clouseau maakt de dames dan weer blij met hun straffe versie van Amor en blaast iedereen omver met een stukje spoken word. “Ik vind het altijd graaf als Raymond van het Groenewoud dat doet en ik vond dat hier wel passen”, aldus Koen.

Suzan en Freek doen het feestje losbarsten met hun unieke revival van Tele-Romeo. “Dit is de allereerste sitdown van Liefde voor Muziek gewoon!”, klinkt het bij Regi. Op dat feestje bouwt Regi dan ook maar al te graag verder. Hij gooit zijn Ibiza-saus over Ushuaia en neemt zijn muzikale collega’s mee op een zwoele avond in een beachclub. De tekst van Ra-ta-ta-ta greep Stan Van Samang meteen naar de keel. “Ik heb een zoon van zes jaar en het is niet altijd gemakkelijk om hem dingen uit te leggen”, vertelt Stan. “Hij vroeg onlangs wat een ‘zelfmoordtoerist’ is. Ik struggle daar wel een beetje mee, ik vind het moeilijk hoe ver je daarin moet gaan.”

“Ik ga niet liegen, ik kende jullie oeuvre het beste”, lacht Laura Tesoro, die opgroeide met de liedjes van het trio. De keuze voor haar favoriete K3-nummer was dan ook snel gemaakt. Ze gooide een sexy sausje over Oya Lélé en liet de sensuele kant van de song iets minder stiekem naar boven komen. Voor Tourist LeMC staat het muziekrepertoire van K3 dan weer het verst van zijn bed. “Ik ben de moeilijkste naam als eerste beginnen tackelen”, lacht Tourist. “Ik belandde meteen op een titel en dacht dat ik er conceptueel wel iets mee kon doen. Uiteindelijk ging het super vlot, de bal ging aan het rollen.” Ook de dames van K3 waagden zich ooit aan een cover van een artiest die mijlenver van hen afstaat. Ze sluiten de avond af met hun magische versie Icoon waarmee ze zelfs DAAN himself nog aan het dansen kregen.

Liefde voor Muziek kwam tot stand in samenwerking met SABAM, omdat het schrijven van liedjes erkenning verdient.

