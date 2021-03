Van een ‘röhnrad’ tot ‘teeterboard’: Lukas Lelie raadt mee naar de talenten in Game of Talents

Zeven straffe talenten staan te trappelen om voor verrassing en verbazing te zorgen in de derde aflevering van Game of Talents op donderdag 4 maart om 20.40 bij VTM. Comedian Lukas Lelie spreekt zijn buikgevoel aan om de 40-jarige Tom uit Brugge te helpen om de juiste talenten aan de juiste artiesten te koppelen. “Tom is actief in de SM”, kondigt Lukas zijn kandidaat verrassend genoeg aan. “Hij is Sales Manager en verkoopt lampen.” Langs Nederlandse kant komt de hulp van zanger en acteur Bilal Wahib, die de 24-jarige verpleegkundige Astrid naar de overwinning probeert te loodsen.

Op het podium krijgen Lukas, Bilal en hun kandidaten de meest uiteenlopende en spectaculaire talenten te zien. Van mysterieuze acts met een röhnrad of teeterboard tot buikdans, flatland BMX, breakdance, piano en zelfs… twerken. Onder andere de 14-jarige Nick en de 37-jarige Barre proberen de teams op het verkeerde been te zetten. België of Nederland: wie kan de meeste talenten juist inschatten en gaat met de prijzenpot naar huis?

Wie vanuit zijn luie zetel wil meespelen met Game of Talents kan dat elke aflevering doen via vtm.be. Daar kunnen kijkers zelf een gokje wagen en raden welk talent bij welke artiest hoort.