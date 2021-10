Van een levensgevaarlijke act voor An Lemmens tot tranen bij alle juryleden

Nu vrijdag 8 oktober om 20u35 wordt het podium van Belgium’s Got Talent opnieuw overspoeld met talent uit alle uithoeken van België én zelfs daarbuiten. De jury valt van de ene verbazing in de andere, kan de tranen meermaals niet bedwingen en ook het stressniveau van An Lemmens stijgt naar een ongezien niveau... Ruben (44 jaar uit Jabbeke) komt als wereldkampioen boogschieten namelijk langs om zijn sport in de kijker te zetten. Niet zo bijzonder, denkt de jury eerst, tot ze ontdekken dat Ruben blind is. Wanneer hij An vraagt om het podium op te komen en een appel op haar hoofd te leggen als doelwit, wordt het helemaal gevaarlijk… Of net niet?

Straatmuzikant Youssef (27 jaar uit Brussel) krijgt met zijn prachtige versie van ‘What a wonderful world’ heel de zaal stil. En hoewel hij al voor zoveel mensen heeft opgetreden, zit nu vrijdag voor de allereerste keer ooit ook zijn familie tussen de toeschouwers. Is het ook de laatste keer dat ze hem zien performen op het podium van Belgium’s Got Talent?

Lang, elegant, harmonieus en mooi. Dat zijn dé ingrediënten van een perfecte tango volgens dansers Liz en Yannick (35 en 36 jaar uit Gent). Het koppel danst al 19 jaar samen en de passie spat er nog steeds vanaf. En het is niet alleen de dans maar vooral de nummerkeuze ‘In mijn Betere Wereld’ van Gorki die An naar de keel grijpt: “Ik was niet voorbereid om Luc zijn stem hier te horen. Dit is een super mooi eerbetoon aan hem. Ik heb het er echt even moeilijk mee.”

Deze acts zijn nu vrijdag te zien in Belgium’s Got Talent:

Julie en Wout, Izegem (11 jaar). Beste maatjes Julie en Wout hebben hun ouders de oren van de kop moeten zagen om te mogen deelnemen aan Belgium’s Got Talent. Ze brengen een ontroerende choreografie op ‘Mag ik dan bij Jou’ van Jeroen van der Boom.

Dirk, Duffel (52 jaar). De sombrero van Dirk verraadt al meteen waar zijn act over zal gaan: ‘Mex-i-i-i-i—i-ico’. Geen noot is te hoog voor deze operettezanger, maar weet hij ook de jury te overtuigen met zijn vrolijke ambiance?

Mister Joachim, Kruisem (17 jaar). Joachim droomt ervan om ooit bij Cirque Du Soleil te kunnen werken. Met zijn papa Kristof als assistent brengt hij vrijdag zijn gevaarlijke Rolla rolla act waarin hij balanceert op een losse buis en echte glazen. Als dat maar goed komt...

Loop Percussion Duo, Ham (22 en 23 jaar). Brecht en Lander spelen allebei de marimba en willen iedereen omver blazen met hun komische muzikale act. Het spelplezier spat eraf bij deze 2 boezemvrienden.

Ad’hesie Compagnie, Roeselare (12- 21 jaar). Iedereen heeft het recht om te zijn wie hij of zij is. Deze boodschap brengen de dansers van Ad’hesie Compagnie in hun prachtige choreografie, niet voor niets op de tonen van Porselein.

Peter Panduranga, Duitsland (66 jaar). Peter komt uit Duitsland maar heeft een grote liefde voor de Nederlandse taal. Hij wil de harten van de Vlamingen veroveren met zijn experimentele muziek. Samen met zijn vrouw Karin creëert hij een eigen alternatieve wereld die voor verwarring zorgt bij de jury…

Mother Mercury, Lievegem (32 – 39 jaar). Queen Tribute band Mother Mercury trakteert Vlaanderen op een echt rockconcert met hun uitbundige versie van ‘I want to break free!’.

Energetix, Tienen (18 – 25 jaar). De explosieve dansers van Energetix hebben hun naam niet gestolen. Deze groep hechte vrienden wordt volgens hen altijd als de underdog gezien. Nu willen ze iedereen het tegendeel bewijzen met hun krachtige choreografie.

Ook dit keer kan de kijker één Golden Buzzer uitdelen via VTM.be . Daarnaast heeft enkel jurylid Ruth Beeckmans haar Golden Buzzer nog niet gebruikt. Kan één van de acts haar nu vrijdag over de streep trekken?

