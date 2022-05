Van een knockout vol ‘swifties’ tot good vibes en drie pophits op een rij in The Voice Kids

De eerste spannende knockouts van The Voice Kids werden vorige week afgetrapt en ondertussen bekeken door 924.000 kijkers, goed voor een marktaandeel van bijna 42% (VVA 18-54, live+uitgesteld). Marie-Émilie, Lena, Lina, Lars en Zita konden hun coach het meest bekoren en mogen zich de eerste halve finalisten noemen. Nu vrijdag 6 mei ontpopt de tweede lading kids zich tot ware artiesten op het podium tijdens de tweede knockouts. En over die trio’s hebben de coaches goed nagedacht. Zo zet coach Metejoor de kids samen die een instrument bespelen, zorgt team Duncan voor een knockout boordevol good vibes, zet coach Laura drie straffe popqueens tegenover elkaar en zorgt team K3 voor een ‘swifties-knockout’ vol songs van Taylor Swift.

Kandidaten Lola (13, Nieuwmunster), Finn (14, Sint-Niklaas) en Ayco (11, Ekeren) nemen het nu vrijdag muzikaal tegen elkaar op tijdens hun knockout voor team Duncan. “Ze hebben allemaal een unieke maar positieve energie en vooral veel good vibes”, legt coach Duncan uit. Lola brengt Don’t Matter van Derik Fein. Finn zingt This is The Life van Amy McDonald maar in een volledig ander jasje. Het nummer werd speciaal voor haar vertaald naar het Frans, al maakt dat het er niet makkelijker op. “Het zijn echte tongbrekers. We hebben haar de allermoeilijkste opdracht ooit in The Voice Kids gegeven”, vertelt coach Duncan. En de stoere Ayco? Die gooit alles eruit met Raggamuffin van Selah Sue.

Bekijk hier de knockout van Ayco:

Gaëlle (14, Ieper), Eloïse (10, Zedelgem) en Naomi (13, Zaventem) staan lijnrecht tegenover elkaar tijdens hun knockout voor team K3 met als thema Taylor Swift. “Jullie zijn onze swifties”, lachen coaches Julia, Hanne en Marthe. Naomi zorgt voor de country vibes met het nummer Red. Gaëlle gaat de emotionele toer op met Blank Space en Eloïse mag haar magische stem bovenhalen voor Lover.

Ook deze knockouts zijn te horen:

Knockout Team Metejoor:

Louis (13, Oostkamp) zet het Engels dit keer aan de kant en wil iedereen ontroeren in het Nederlands met Zij Gelooft In Mij van André Hazes.

Elise (14, Hove) overtuigde haar coach tijdens de Blind Auditions met haar stem en gitaar. Nu vrijdag laat ze de gitaar achterwege en brengt ze The One That Got Away van Katy Perry.

Jinthe (12, Melsele) stapt het podium op met een echt rocknummer over liefdesverdriet: Weak As I Am van Skunk Anansie.

Knockout Team Laura:

Emma (13, Kappelen) belooft zich volledig te smijten met All I Want van Olivia Rodrigo.

Gloria (14, Berchem) haalt alles uit de kast met Halley’s Comet van Billie Eilish.

Juliette (12, Assebroek) zorgt voor een unieke mix van Frans en Engels met het nummer Fever van Dua Lipa & Angèle.

Knockout Team K3:

Elianice (14, Relegem) staat opnieuw in een zelfgemaakte outfit van haar mama op het podium en zingt Flou van Angèle

Anne (14, Maasmechelen) steekt Rhythm Inside van Loïc Nottet in een verrassend jasje.

Na een unieke ballad voor haar Blind Audition toont Nienke (14, Deinze) dat ze ook andere genres aankan met Zo Kan Het Dus Ook van Maan

Knockout Team Laura:

Marit (9, Brugge) stapt uit haar comfortzone en bouwt een feestje met De Wereld Draait Voor Jou van Niels Destadsbader & Regi.

Jan Alexander (12, Gent) zingt Alright van Kendrick Lamar. “De songtekst moest soms wel wat aangepast worden”, lacht coach Laura.

Solara (10, Nieuwerkerken) laat met Drag Me Down van One Direction een hele andere kant van zichzelf zien.

