Sergio Herman en een zeer openhartige Jeroen Meus doorkruisen Kroatië

Sergio Herman en Jeroen Meus. Als chefs kennen ze elkaar al jaren en nu trekken ze voor het eerst ooit samen op culinaire trip naar onbekend terrein: Kroatië. “Voor mij is er maar één televisiekok en dat is Jeroen. Ik wil al jaren samen iets doen”, vertelt Sergio. In ‘Sergio Over De Grens’ reizen de twee uitgesproken persoonlijkheden nu dinsdag 4 januari om 20u30 van zuid naar noord op zoek naar de beste producten uit de zee en op het land. Tijdens hun ontdekkingstocht komen ze zichzelf en elkaar voortdurend tegen, zo vertelt Jeroen openhartig over zijn gezin, de ziekte van zijn broer en over de sluiting van één van zijn restaurants.

Beginnen doen Sergio en Jeroen in Drnis, waar ze in de zevende hemel zijn wanneer ze kooklessen krijgen en proeven van twee eeuwenoude specialiteiten. “We bereiden hier eten zoals 300 jaar geleden, dat is echt een belevenis”, vertelt Sergio. Voor een proeverij in een uniek wijnhuis moet het duo wel wat over hebben. Ze moeten immers de flessen zelf opduiken op de bodem van de Adriatische Zee. Al moeten ze hun duikpak dan wel eerst aan krijgen… “Mijn vel zit tussen de rits, dit pak is te klein! Ik krijg er claustrofobie van”, lacht Jeroen. Met de motor reizen Jeroen en Sergio langs de kustroute in Istrië, richting het truffelparadijs. Sergio heeft al kilo’s truffels over bordjes geschaafd maar moet ze nu voor het eerst zelf zoeken. En die truffels liggen niet voor het rapen… “Ik heb hier geen geduld voor”, klinkt het.

Tijdens de trip leren de chefs elkaar beter kennen, zo spreekt Jeroen openhartig over zijn familie: “Mijn broer is ziek, dat is een zwaar kruis om te dragen. Vroeger was het ook niet gemakkelijk. Mijn ouders zijn jong gescheiden en ik heb ze nooit samen gekend. Ik wil dat anders doen voor mijn zoon. Hij is mijn oogappel maar ik had graag nog een tweede kind gehad. Het gelukzalige gevoel van vader worden is bijna verslavend. Dat is het mooiste wat er is.” Jeroen spreekt ook over de sluiting van één van zijn restaurants: “Dat heeft me angst gegeven. Ik ben onzeker geworden en het heeft mij gekwetst maar ondertussen heb ik rust gevonden.”

De opnames dateren van het voorjaar van 2021. Intussen is Wim, de broer van Jeroen, helaas overleden. VTM wenst hem en zijn familie veel sterkte.