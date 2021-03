Van Disney tot salsa: keuzestress voor de coaches in The Voice van Vlaanderen

Van een kandidaat die de prijs krijgt voor grootse Disneyfan tot een nummer van Nina Simone in een salsa-jasje. Nu vrijdag, 5 maart om 20.40 bij VTM, wordt in de vijfde Blind Auditions van The Voice van Vlaanderen nog maar eens duidelijk dat het klankenpalet van de kandidaten heel uitgebreid is. De teams van coaches Koen Wauters, Natalia, Niels Destadsbader en Tourist LeMC raken stilletjes aan gevuld. De kandidaten halen dan ook echt alles uit de kast om hen te imponeren. En dat zorgt hier en daar voor wat keuzestress bij de coaches: “Ik vond het misschien zelfs té mooi gezongen”, vertelt Niels na een auditie. En ook bij Natalia slaat de twijfel toe: “Ik vond het mooi maar ik twijfelde veel te veel.”

Nu vrijdag is er één kandidaat die het aandurft om in het Nederlands te zingen, een uitzondering volgens Koen Wauters. “Je hebt iets heel bijzonders gedaan. Je bent namelijk in het Nederlands komen zingen. Dat is iets wat ongeveer niemand hier aandurft”, oordeelt hij. Kandidaat Daan koos niet alleen voor het Nederlands, hij goot zijn nummer ‘Love Yourself’ van Justin Bieber zelfs in een gloednieuw jasje met een aangepaste tekst en titel: ‘Schone Schijn’. En dat doet bij Tourist LeMC meteen een belletje rinkelen. “Super nice! Dat komen we hier echt niet veel tegen dat iemand een nummer brengt met zijn eigen woorden”, klinkt het. Maar kan hij de coaches ook versieren met zijn schone schijn?

Ondertussen kijkt Laura Tesoro backstage nog steeds aandachtig mee naar alle audities en voelt ze zich volledig in haar nopjes in haar rol als vijfde coach: “Het is leuk om mensen een tweede kans te geven!” Momenteel zijn haar drie hotseats gevuld door Mats, Selina en Ann. Krijgen zij er extra concurrentie bij of zitten ze deze week safe? Het volledige traject van Laura’s team kunnen kijkers volgen in een nieuwe aflevering van de exclusieve spin-off ‘The Voice Comeback Stage’ op vrijdag 5 maart om 22.30 op VTM GO.

Deze talenten zingen de pannen van het dak in de vijfde Blind Auditions:

Daan (27, Leuven) is beleggingsadviseur. Hij is begonnen als slaapkamerimitator van Tien om te Zien en zingt nu vooral in Nederlands. Vrijdag brengt hij een geheel eigen versie van ‘Love Yourself’ van Justin Bieber.

Fien (31, Gent) is begeleidster voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze werkt elke dag met muziek, heeft een jaar bij Scala gezongen en schrijft zelf liedjes. Ze laat zich daarbij vooral inspireren door de Scandinavische artiesten, maar begeleidt zich voor haar auditie op de piano op ‘Arcade’ van Duncan Laurence.

Tobe (18, Tielt) wil super graag artiest worden, speelt in een bandje en heeft al meegedaan aan #LikeMe. Hij ontdekte zijn stem met het nummer ‘Wicked Game’ van Chris Isaak en hoopt daarmee de coaches te imponeren.

Maureen (29, Moorslede) is afkomstig uit Cuba en houdt van ‘soulmuziek’. Voor haar auditie goot ze het nummer ‘I’m Feeling Good’ van Nina Simone in een salsa-versie.

Jill (25, St-Martens-Latem) brengt regelmatig muziek uit en heeft daarnaast ook een eigen ‘surf-inspired’ kledinglijn. Ze verrast de coaches met ‘Dance Monkey’ van Tones And I.

Joanne (25, Heverlee) en Sarah (25, Hoegaarden) spelen in dezelfde band. Ze wagen ieder apart hun kans in The Voice en hopen ooit samen op Werchter te staan. Joanna brengt haar zeemzoete versie van ‘Northern RD’ van Intergalactic Lovers. Sarah waagt haar kans met ‘Jazz Man’ van Beth Hart.

Christophe (47, Lochristi) doet mee omdat zijn kinderen hem extra gemotiveerd hebben. Hij probeert zijn angsten te overwinnen en begeleidt zichzelf op de gitaar met het nummer ‘Agape’ van Bear’s Den.

Liesbet (29, Dendermonde) is een Disneyfan in hart en nieren. Haar favoriete film is Coco en ze heeft onlangs auditie gedaan voor de shows in Disneyland. Ze hoopt de coaches in te pakken met haar versie van ‘Speechless’ van Naomi Scott, een nummer uit de film Aladdin.

Sander (21, Perk) doet voor de tweede keer mee aan The Voice. Hij is heel competitief ingesteld en zingt op vrijdag ‘All Of Me’ van John Legend.

Bjora (19, St-Denijs-Westrem) studeert rechten en wil zich geven op iedere noot. Haar papa moedigde haar aan om zich in te schrijven. Tijdens haar auditie zingt ze ‘Laura’ van Bat For Lashes, een prachtnummer volgens An Lemmens.

Alessia (18, Londerzeel) schrijft eigen nummers met een vriend die ze leerde kennen op de gitaarles. Stoot ze in The Voice van Vlaanderen door met ‘New Rules’ van Dua Lipa?

