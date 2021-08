Van Clouseau en Mama’s Jasje tot Bazart en Camille Dhont: de eerste namen voor Tien Om Te Zien zijn bekend

Op woensdag 25 augustus sluiten Willy Sommers en Anne De Baetzelier de zomer af met een ongezien muzikaal feest aan het Epernayplein in Middelkerke. Tien Om Te Zien slaat er nog één keer de iconische tent van toen op en verwelkomt er de grootste artiesten van vroeger én van nu. De eerste namen op de affiche zijn nu al bekend. Niemand minder dan Clouseau, Bazart, Bart Kaëll, 2 Fabiola, Mama’s Jasje, Get Ready!, Camille Dhont, Metejoor, Regi en Niels Destadsbader brengen er hun allergrootste TOTZ-meezinger of hit van het moment. Gratis tickets voor Tien Om Te Zien zijn enkel te winnen, vanaf vandaag via vtm.be en later ook via wedstrijden op Qmusic, Joe, HLN.be en Dag Allemaal.

Omwille van de huidige coronamaatregelen is de toegang tot de opname van Tien Om Te Zien deze keer niet onbeperkt. Maar liefst 5.000 toeschouwers zullen op 25 augustus de nostalgie kunnen opsnuiven met één van de exclusieve tickets die de komende weken te winnen zijn via verschillende wedstrijden. Daarnaast is ook een geldig ‘covid safe ticket’ een must voor het bijwonen van de opname. Eens op het terrein kunnen de toeschouwers samen met hosts van weleer Willy en Anne genieten van een avond vol nostalgische meezingers en de allergrootste hits van het moment.

Welke andere artiesten er nog op het grote podium zullen staan en wanneer de special van Tien Om Te Zien bij VTM te zien zal zijn, wordt later bekendgemaakt.

Niet voor publicatie :