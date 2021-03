Van Cleymans & Van Geel tot de nostalgische nummers van Spring

Twee frontmannen, een mix van Nederlandse songs en de nodige dosis humor. Nu maandag, 15 maart om 20.40, maakt gouden duo Cleymans & Van Geel zich klaar voor een avond vol muzikale verrassingen. “We vinden het heel erg spannend. We hebben onze eerste plaat met eigen nummers uitgebracht en toen was er corona, dus we hebben deze nummers nog nauwelijks gespeeld”, lacht Jonas. De andere artiesten krijgen de eer om de nummers van het duo voor het eerst in miniconcert én in een eigen herwerking te spelen. Bovendien is er naast de liedjes van Cleymans & Van Geel ook keuze uit nummers van Spring en songs uit het solo-repertoire van Jelle.

Boezemvrienden Jelle en Jonas kennen elkaar al sinds hun twaalfde. Het duo startte hun coverband Cleymans & Van Geel op als een oudejaarsavondgrap en staat intussen al meer dan 15 jaar op de planken. Dit jaar brachten ze in volle ‘coronastorm’ een eerste album uit met eigen Nederlandstalige songs. Emma Bale staat te popelen om ‘Heimwee’, een nummer van dat album, te brengen in haar eigen versie. “Ik heb de situatie in het nummer omgedraaid. Jullie zingen dat de deur openstaat en ik zing dat ik er volledig klaar mee ben. De titel is dan ook ‘Boy Bye’ geworden”, legt ze uit.

Ronny Mosuse koos voor ‘Alleen’, eveneens een nummer van Cleymans & Van Geel. “Jullie nummers zijn heel musicalachtig. Er zit veel melodrama in”, vertelt Ronny. Al heeft Jelle daar meteen een verklaring voor: “Dat komt door Jonas, hij is een dramaqueen”, lacht hij. Ronny waagt zich tussendoor zelfs aan een dansje met Geike Arnaert. “Sloeber”, lacht Jelle. Geike zelf zoekt deze week de lage noten op met haar betoverende versie van ‘Omarm’. Ze zorgt voor kippenvel bij de anderen en na afloop rest er hen nog maar één ding: elkaar omarmen.

Over de nummerkeuze van Willy Sommers heeft Jelle alvast een heel duidelijk vermoeden: “Ik denk dat hij ‘Met de Trein naar Oostende’ gaat brengen van Spring”, vertelt hij. En die voorspelling komt uit, al gaat de trein in Willy’s catchy nummer niet naar Oostende maar naar Blankenberge: “Ik ga terug in het verleden en heb de tekst aangepast. Het lied gaat over Tien Om Te Zien en kreeg de titel ‘Ik Herinner Mij Blankenberge’.”

Ook Tourist LeMC gaat de nostalgische toer op en dook in de Spring-vijver. “Van alle artiesten ben ik het meest benieuwd naar jouw nummer”, steekt Jelle vol verwachtingen van wal, “Jij bent de taalkunstenaar, dus ik neem aan dat je er taalkundig totaal iets anders mee hebt gedaan.” En laat het net nu zijn dat Tourist LeMC nauwelijks sleutelde aan de tekst: “Ik heb voor ‘Vrije Val’ gekozen. Ik was daar altijd heel grote fan van en dit is één van de weinige covers waarvan ik de tekst amper heb aangeraakt.” Al werd het nummer wel duidelijk overgoten met een Tourist-sausje, iets wat Ronny Mosuse alvast weet te smaken. “Nu vind ik het eigenlijk een goed nummer”, lacht hij.

Bert Ostyn koos voor ‘Toyota Camry’ uit het solo-repertoire van Jelle Cleymans. “Dit nummer pakte mij. Het is een ode aan het kind dat je was en de muziek die je zo betoverde en tot rust bracht. Ik kan me dit gevoel perfect voorstellen.” Hij maakte er een jazzy feel good-versie van met de titel ‘Old Black BMW’.

De avond afsluiten doen de heren zelf met een pakkend nummer van The Scene, Feest: “We zijn zware fan van deze band en hun muziek heeft ons geïnspireerd bij het schrijven van onze eigen nummers.”

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be

Uitgebreid fotomateriaal vind je op foto.dpgmedia.be

Bovenstaande video is over te nemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/202968?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>