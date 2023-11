Van bestemming onbekend naar huis in slechts 10 dagen: geraken Charlotte Sieben en Francisco Schuster op tijd terug in Drop Off?

“No money, no fear, no mama!”, zo luidt de boodschap voor Charlotte Sieben en Francisco Schuster in het nieuwe seizoen van de SHORTIE Drop Off, vanaf maandag 4 december exclusief op VTM GO. Na een succesvol eerste seizoen met een totaal van 567.000 views geven sociale mediafenomenen Gerben Tuerlinckx en Arno The Kid de fakkel door. Dit keer worden acteurs Charlotte en Francisco in de uitdaging van hun leven gegooid. Geraken ze op tijd thuis nadat ze op een onbekende locatie ergens in de wereld worden gedropt? Het wordt alleszins een aartsmoeilijke opdracht. De avonturiers krijgen slechts tien dagen de tijd om al liftend én zonder centen op zak het thuisfront te bereiken. Welke creatieve ideeën bedenken ze om geld te verdienen? Verlegt Francisco zijn grenzen en slaapt hij op een matje onder de blote hemel? En zal de chaotische Charlotte haar aanpak moeten inruilen voor een meer georganiseerde strategie?

De ontdekkingsreizigers hebben alvast enkele reisvoorkeuren, maar worden die wensen ook realiteit? “Alaska? Daarvoor bedank ik liever. Ik wil niet bevriezen. Liever een rendez-vous met de zon in het warme Griekenland”, lacht Charlotte. Haar mede-avonturier Francisco maakt zich dan weer zorgen over andere dingen: “Ik pak sowieso mijn beautycase mee. Skincare is een absolute must, waar ik ook ben.” Wat betreft de soundtrack van hun reis? Daar zijn de twee het volledig over eens: “Honderd procent ‘Party in the U.S.A.’ van Miley Cyrus! Het gaat leuk worden, we hebben er kei veel zin in!”

Het duo is helemaal klaar voor Drop Off:

Kunnen Charlotte en Francisco hun voorgangers Gerben en Arno overtreffen?

Gerben en Arno bewezen vorig seizoen al dat de opdracht in de VTM GO SHORTIE Drop Off niet voor watjes is. De heren werden geblinddoekt gedropt in Bulgarije en legden al liftend en al stappend een indrukwekkende reis van 2738 kilometer af. Ze trotseerden de wildernis en brachten de nacht door op 10 primitieve slaapplaatsen. Uiteindelijk slaagden ze erin om na 10 dagen en één uur terug thuis te komen. Gerben en Arno waren dus net een uurtje te laat. Slagen Charlotte en Francisco wel in het opzet en kunnen ze hun voorgangers overtreffen? Gaan ze nog verder, sneller en wilder? Drop Off belooft een onvergetelijk avontuur vol verrassing en uitdaging!

