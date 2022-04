Van België tot Brazilië: Bart Kaëll is wereldberoemd

De West-Vlaamse ex-collega’s Helena en Anneke bepalen op zaterdag 30 april welke performer een duet mag zingen met hun groot idool Bart Kaëll in ‘I Can See Your Voice’.

Presentator Jonas Van Geel wil weten of Bart zich bewust is van zijn bekendheid. De sympathieke zanger herinnert zich een leuke anekdote toen hij met Luc door Rio De Janeiro wandelde. Hij werd plots op straat herkend door een knappe Braziliaan. "Ik zocht meteen naar verborgen camera's", lacht hij.

Bekijk de preview hier:

Volgende 7 performers proberen deze week de kandidaten en het panel te overtuigen van hun zangkunsten: de creativo, de powervrouw, de singer-songwriter, de American girl, de afro dancer, de kleinkunstenaar en de advocaat.

Na alle eliminatierondes en het enthousiast advies van Ingeborg Sergeant, Kamal Kharmach, Kürt Rogiers en Vincent Fierens mag de laatste performer in duet met Bart Kaëll de wereldhit ‘Zeil je voor het eerst’ zingen. Ambiance verzekerd! Maar of het moment suprême vals of mooi zal klinken, valt nog af te wachten.

‘I Can See Your Voice’ op zaterdag 30 april om 20u40 bij VTM en ook op VTM GO .

