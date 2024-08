Van Barbara tot Bockie, van quiz tot comedy: VTM gaat dit najaar voluit voor variatie

Comedy en quiz, drama en feelgood, reality en mysterie, glitter en emotie: je ziet en voelt het dit najaar allemaal bij VTM. De zenders gaan voluit voor variatie met een rijke mix van genres, onverwachte nieuwe talenten, vertrouwde gezichten in verrassende rollen en frisse twists in sterkhouders. De VTM-familie wordt uitgebreid met straffe persoonlijkheden, want kleppers Eva De Roo, Barbara Sarafian, Bruno Wyndaele, Marleen Merckx en Frank Focketyn drukken hun stempel op een resem nieuwe programma’s. Vaste waarden Julie Van den Steen, Laura Tesoro en Kürt Rogiers laten dan weer een andere kant van zichzelf zien en publiekslievelingen zoals The Masked Singer, De Verraders en Blind Getrouwd krijgen een frisse update. Kortom: VTM is er dit najaar voor iedereen, op elk moment.

Op kot met Barbara, eerste shiny floor voor Eva, Bockie gaat op Schockie en jong talent knalt in BLUR

VTM, VTM 2 en VTM GO hebben dit najaar een gevarieerd aanbod klaarstaan, vol nieuwe programma’s, verrassende gezichten en frisse twists. Helemaal nieuw is Kotmadam Sarafian, waarin Barbara Sarafian een academiejaar lang mee op kot gaat met 7 studenten in Gent. Dat wordt een cocktail van examenstress, liefdesverdriet, groeipijnen en feestgedruis. Doet ook zijn intrede bij VTM: de quizmaster der quizmasters Bruno Wyndaele. In The Floor, ‘s werelds grootste quizshow van het moment, strijden 100 spelers om het speelveld te veroveren en de jackpot te winnen. Naast een (ont)spannende quiz mag er ook gelachen worden bij VTM. De comedyreeks Sterregem brengt een sterrencast samen in het fictieve dorpje Sterregem, waar de beau monde van de Vlaamse showbizz samenleeft. Zonder pottenkijkers, tot nu. Maar dat is niet helemaal naar de zin van z’n bekende inwoners...

Zin in meer fictie? In de romantische kerstkomedie Single Bells debuteert Julie Van den Steen als actrice aan de zijde van ronkende namen als Marleen Merckx en Frank Focketyn. Laura Tesoro ruilt de shiny floor voor pure feelgood in Dag & Bedankt. Samen met Bart Appeltans helpt ze nestverlaters hun ouders op een originele manier te bedanken door hun vrijgekomen kamer een verbluffende make-over te geven. Ook Kürt Rogiers toont zich van een andere kant. In de docureeks Tussen Leven en Dood geeft hij een stem aan mensen die de dood voorbij zagen flitsen en luistert hij naar hun beklijvende verhalen. VTM 2 zoekt ook nieuwe werelden op en duikt in de onbekende, maar fascinerende microkosmos van De Haven van Antwerpen-Brugge. Het Detentiehuis werpt een exclusieve blik achter de schermen van het eerste detentiehuis in België en leeft mee met de verhalen van het personeel en de bewoners die hun leven terug op de rails willen krijgen.

Op VTM GO krijgen opkomende sterren alle ruimte. De fictiereeks BLUR vertelt het verhaal van een hechte vriendengroep die na het middelbaar haar vleugels uitslaat. De cast bestaat uit jonge talenten zoals Luis Oscar Santos, Helder Onkelinx, Aaron De Groeve, Wannes Lacroix, Imea Denooze en Emma Verlinden. Jong talent Camille Vanuxem serveert in No Cap actualiteit door en voor de ogen van Gen Z. Dit keer geeft ze een ongecensureerde inkijk in de wereld van de strippers en de hook-up-cultuur.

VTM brengt ook de grootste publiekslievelingen terug met nieuwe seizoenen, maar niet zonder een originele twist. The Masked Singer kent een fonkelnieuw speurdersteam, in Blind Getrouwd worden de trouwers nog vóór het jawoord binnenstebuiten gekeerd door hun schoonfamilie en De Verraders introduceert een originele cast van mediafiguren die de regels van trouw en ontrouw komen verstoren. Bockie gaat in Dat Eet Dan Gelukkig Zijn bij VTM 2 ook ‘op Schockie’ in bijzondere settings, waar hij de benen onder tafel schuift. In het darts gooit Dimitri Van den Bergh het najaar voor het eerst op gang in zijn thuisstad Antwerpen, met de Flanders Darts Trophy, en ook bij de voetbalfans gaat de bal stévig aan het rollen. De Champions League telt voor het eerst in 20 jaar méér clubs en méér matchen. De grootste kleppers kunnen al van bij het begin met elkaar clashen, dus élke match telt. VTM brengt nog meer publiekslievelingen op het scherm met de tv-premières van o.a. Zillion en Top Gun 2 én het spraakmakende Zillion, the Lost Tapes.

Pas later verwacht, maar nu al groots aangekondigd: de nieuwe shiny floor show Lift You Up. Daarin gooien Metejoor, Laura Tesoro, Jasper Steverlinck en Bart Peeters hun carrière in de strijd om een nieuwe carrière te lanceren. Ze gaan op zoek naar bijzonder zangtalent om samen hun volgende hit uit te brengen, het podium te delen en op tournee te gaan. De grote talentenshow wordt gepresenteerd door een spiksplinternieuw tv-duo. Mister shiny floor Koen Wauters krijgt de ravissante Eva De Roo naast zich, die een zijsprongetje maakt van de radio en als cohost haar debuut maakt bij VTM.

Ontdek hier de verrassende co-host van Koen Wauters in Lift You Up:

Davy Parmentier, channel director VTM: “VTM zet dit najaar voluit in op variatie. We combineren uiteenlopende genres, verwelkomen nieuwe talenten, verrassen met vertrouwde gezichten in nieuwe rollen en versterken bestaande programma’s met originele twists. Zo willen we de kijker blijven prikkelen en verwennen met een rijk aanbod aan ontspannende programma’s. Lachen kan met Sterregem, meeleven kan met Kotmadam Sarafian, meespelen kan met The Floor. De VTM-familie wordt stevig uitgebreid met straffe persoonlijkheden zoals Eva De Roo en Barbara Sarafian, die zich van een heel andere kant laten zien. Julie Van den Steen smijt zich voor het eerst als actrice in Single Bells, naast ervaren rotten als Marleen Merckx en Frank Focketyn. En vaste waarden als Guga Baúl, Tine Embrechts en Ruth Beeckmans brengen samen met nieuwe talenten als Lisa Gerlo, Juan Gerlo en Robbe Boons de bekende inwoners van Sterregem tot leven. En natuurlijk zijn er ook onze sterkhouders, waar een frisse wind door waait: The Masked Singer, Blind Getrouwd en De Verraders. Kortom: bij VTM is iedereen welkom, is er voor elk wat wils, op elk moment van de dag.”

Kristine Willems, channel director VTM 2: “Dit najaar duikt VTM 2 in een aantal fascinerende hoeken van Vlaanderen die vaak aan onze aandacht ontsnappen. We geven een intrigerende kijk in de microkosmos van de haven van Antwerpen-Brugge, super dichtbij maar voor zowat iedereen nog onbekend terrein. Daarnaast kan de kijker exclusief de opstart van het allereerste detentiehuis van België van binnenuit volgen. Ook Bockie zijn honger om de (culinaire) wereld te verkennen is nog niet gestild. ‘Bockie op Schockie’ schuift zijn voeten onder tafel op bijzondere plekken, roert in de potten bij BV’s en krijgt een bom aan verhalen op z’n bord. Voeg daar toptoernooien in het darts bij en vanaf nu Champions League op dinsdag én woensdag - met voetbalzot Aster in topvorm en Toby Alderweireld als nieuwe analist - en je krijgt een najaar dat barst van de sportieve hoogtepunten en lokale, straffe verhalen.”

Calogero Macaluso, directeur streaming: “VTM GO is on a roll! Het online streamingplatform blijft jaar na jaar groeien en heeft ondertussen zelfs de kaap van één miljoen actieve accounts overschreden. Die sterke groei is geen toeval, want ons aanbod wordt steeds groter en gevarieerder. Zo is er het brede en rijke scala van onze VTM-zenders, de lokale en internationale topfictie van Streamz en onze exclusieve en unieke VTM GO-reeksen. Dit najaar doen we daar nog een schepje bovenop met de exclusieve fictiereeks BLUR. Kijkers mogen zich verwachten aan een flinke portie drama en bingewaardige cliffhangers. We zijn trots dat we hiermee ook jonge talenten als Wannes Lacroix, Helder Onkelinx en Luis Santos de kans geven om te schitteren en hun passie voor acteren volop te ontplooien. VTM GO blijft dus verrassen en vernieuwen en we zijn lang niet klaar met het ontdekken van nieuwe verhalen en talenten.”

Ontdek het volledige najaar van de VTM-zenders

VTM

Kotmadam Sarafian - nieuw

De mafste kotmadam van het land is ongetwijfeld Barbara Sarafian. Met haar rijke levenservaring en krachtige persoonlijkheid ontfermt ze zich in Gent een heel academiejaar lang over zeven studenten. Barbara leeft gedurende 10 maanden met hen mee op kot, waar de grootste levenslessen ontstaan en waar ze zich samen door een rollercoaster van liefdesverdriet, examenstress, groeipijnen en feestgedruis loodsen. Is Barbara de strenge mama of eerder een warme vriendin? Ontstaat er een generatieclash of wordt ze één van hen? En hoe blijft Barbara overeind tussen de levendige Gen Z’ers?

Bekijk hier de trailer van Kotmadam Sarafian:

Sterregem - nieuw

In Sterregem wonen de grootste sterren uit de Vlaamse showbizz samen zonder pottenkijkers. Tot nu… De nieuwe comedyreeks Sterregem brengt het dagelijkse reilen en zeilen in de villawijk van haar bekende inwoners naar het kleine scherm. Welke bekende Vlaming neemt de plaats van Dany Verstraeten in, nu hij ‘BV-op-pensioen’ is? Voelt Bockie De Repper, die de status van BV én dus ook die van Sterregemnaar verworven heeft, zich snel thuis tussen bekende buren als CAMILLE, Metejoor en James Cooke? En hoe gaat het er écht aan toe bij de Verhulstjes thuis? Gevestigde waarden Guga Baúl, Ruth Beeckmans, Jonas Van Geel, Tine Embrechts, Clara Cleymans, Nathalie Meskens, Walter Baele, Chris Van Espen en Ivan Pecnik worden aangevuld met nieuw talent als Lisa Gerlo, Juan Gerlo, Robbe Boons en Milan Meert.

The Floor - nieuw

Een reusachtige spelvloer opgedeeld in 100 vakken en slechts één persoon die de hele vloer verovert. Dat is The Floor, ‘s werelds grootste quizshow van het moment, gepresenteerd door de grootste quizmaster die Vlaanderen ooit heeft gekend. Bruno Wyndaele leidt dit epische quizduel van 100 naar 1. In The Floor draait alles om kennis en territorium, want slechts één iemand kan de winnaar zijn. De spelregels zijn simpel: een kandidaat daagt een naburige tegenspeler uit voor een quizduel. De winnaar wint het vak, de verliezer verlaat The Floor. Het doel? Vak per vak, tegenspeler per tegenspeler, iedereen naar huis spelen en de volledige vloer veroveren. Wie wint elk duel? Wie bezit de kennis en het strategisch inzicht om The Floor te domineren? En wie gaat naar huis met de hoofdprijs van 40.000 euro?

40 jaar Clouseau - nieuw

Clouseau blaast 40 kaarsjes uit en dat iconische feest wordt gevierd bij VTM. Speciaal voor hun verjaardag trotseren Koen en Kris Wauters de striemende regen om de zeedijk van Westende in lichterlaaie te zetten, met duizenden uitzinnige fans in het publiek. Luidkeels meezingen en dansen is dus toegestaan. De kijker thuis bepaalt de setlist en kiest de ultieme Clouseau top 10. Van Anne tot Nobelprijs of Vonken en Vuur: de allergrootste hits komen aan bod. Welke hit uit het immense repertoire is de onbetwiste nummer 1? Koen en Kris vallen in deze special van de ene verrassing in de andere. Ook hun vrienden en familieleden zijn van de partij, de échte Anne maakt haar opwachting, dochter Zita zingt voor het eerst aan de zijde van Pascal Braeckman en onder anderen Ingeborg, IBE en Sandra Kim geven een feestelijk gastoptreden.

Bekijk hier een fragment uit 40 jaar Clouseau:

Single Bells - nieuw

Kerstmis. Oftewel: the most wonderful time of the year. Behalve voor singles, want als vrijgezel kan de eindejaarsperiode eenzaam zijn. In deze hartverwarmende kerstkomedie laat eeuwige vrijgezel Mina haar familie toe om een date voor haar te zoeken, zodat ze dit jaar niet alleen eindigt op kerstavond. Elk familielid mag één blind date voorstellen. Wie belandt naast Mina aan de feestdis? De hoofdcast bestaat uit ronkende namen zoals Frank Focketyn, Marleen Merckx, Ruth Beeckmans en Lize Feryn. Presentatrice Julie Van den Steen proeft voor het eerst van het acteren en neemt meteen de hoofdrol voor haar rekening. Televisiemaker en acteur Jelle De Beule is één van de vrijgezelle mannen die mee aanschuift aan tafel bij de familie. Deze romantische en humoristische fictiereeks zal trouwens ook te bingewatchen zijn via Streamz. Ho, ho ho!

Bekijk hier de eerste beelden van Single Bells:

Tussen Leven en Dood - nieuw

Door het oog van de naald kruipen. Het is een ervaring die iemands leven volledig op z’n kop zet. Voor mensen die de dood in de ogen hebben gekeken, verandert alles. In de beklijvende docureeks Tussen Leven en Dood geeft Kürt Rogiers deze overlevers een stem. Seconde voor seconde herbeleeft de kijker wat hen is overkomen. Hoe hebben ze het overleefd? Hoe heeft deze noodlottige gebeurtenis de rest van hun leven beïnvloed? En hoe kan een mens kracht putten uit de ergste dingen die hij kan meemaken? Van Marina die slachtoffer werd van een willekeurige zuuraanval in de Delhaize, tot Elke die uit een reuzenrad viel en Dries die tijdens zijn vakantie verdwaalde in een cycloon terechtkwam. Tussen Leven en Dood vertelt stuk voor stuk hoopvolle verhalen over de veerkracht van overlevers. De docureeks is binnenkort ook te zien bij Proximus Pickx.

Bekijk hier de eerste beelden van Tussen Leven en Dood:

Dag & Bedankt - nieuw

Je verlaat het ouderlijke nest en wil je ouders graag op een bijzondere manier bedanken voor alles dat ze voor jou al gedaan hebben? Enter Bart Appeltans en Laura Tesoro! In Dag & Bedankt zorgt interieurarchitect Bart voor een verbluffende verrassing die ze nooit zullen vergeten. Van een wellness tot een mancave: samen met de nestverlaters geeft hij hun kamer een spectaculaire make-over. Ondertussen verdiept Laura zich in de unieke band tussen de kinderen en hun ouders, én houdt ze elk detail van de metamorfose scherp in de gaten.

Politierechters - nieuw

Hoe gaan politierechters om met de dagelijkse druk en de morele dilemma's die hun beroep met zich meebrengt? Wat motiveert hen om elke dag weer hun toga aan te trekken? En hoe vellen ze - soms met de nodige humor - hun oordeel over belangrijke rechtszaken? Van verkeersboetes tot ernstige strafzaken, Politierechters geeft een ongekende inkijk in de rechtszaal en onthult de uitdagingen waarmee politierechters dagelijks worden geconfronteerd.

The Masked Singer - nieuw seizoen

Mystery madness is back! De grootste speurtocht van het land barst weer los in The Masked Singer. Host Jens Dendoncker verwelkomt een nagelnieuw speurdersteam dat zich wekenlang één en dezelfde vraag zal stellen: who are you? Aaron Blommaert, Erik Van Looy, Elisabeth Lucie Baeten, Véronique De Kock, Frances Lefebure, Boris Van Severen, Tine Embrechts en Ruth Beeckmans bijten zich als een bezetene samen met heel Vlaanderen vast in de zoektocht naar de bekende koppen die achter de maskers schuilgaan. Een hele resem nieuwe pakken fonkelen als nooit tevoren en staan te trappelen om te performen. Maar níet om ontmaskerd te worden. Wie weet het langst onder de radar te blijven? En welke celebs nemen dit jaar deel aan één van de zotste avonturen van hun leven?

De Verraders - nieuw seizoen

Vurige discussies, wilde beschuldigingen en fragiele bondgenootschappen. In het derde seizoen van De Verraders verzamelt host Staf Coppens opnieuw 20 bekende Vlamingen, onder wie William Boeva, Astrid Stockman, Wouter Torfs, Ingeborg Sergeant, Hans Otten, Sean Dhondt en Joris Brys, in een mysterieus kasteel. Wat begint als een bondgenootschap, ontaardt al snel in een sluw spel vol bedrog en verraad. Drie geheime verraders moeten zo lang mogelijk onder de radar blijven, terwijl ze elke nacht in het grootste geheim een bondgenoot vermoorden. Aan de ronde tafel proberen de bondgenoten de verraders te ontmaskeren voor ze zelf geëlimineerd worden. Elke beschuldiging is geladen met wantrouwen en emotie. Vriendschappen worden tot het uiterste getest en allianties verschuiven, want vuil spel krijgt vrij spel.

De Verraders: De Ronde Tafel - nieuw seizoen

Dat De Verraders opnieuw heel wat stof zal doen opwaaien, staat nu al vast. En dat ‘stof’ vormt de basis voor De Ronde Tafel, dat elke week vlak na De Verraders te zien is bij VTM. Daarin schuift host Vincent Fierens aan tafel met de banneling en de vermoorde deelnemer, maar ook met een ex-deelnemer, een fan van het programma en diverse experts. Samen duiken ze in het kluwen van verraad, leugens, strategieën en wantrouwen uit de laatst uitgezonden aflevering, waardoor de kijker een exclusieve blik achter de schermen krijgt. Hoe slikten de kandidaten hun bittere pil? Hoe reageren ze op de polemiek rond hun doen en laten? En wie verdenken zij van verraad?

Blind Getrouwd - nieuw seizoen

Wie komt verliefd uit dit negende seizoen van Blind Getrouwd? En wie vraagt toch de scheiding aan? Deze keer zitten de bruid- en bruidegoms-to-be al op de vooravond van hun huwelijk met klamme handen, een parelend voorhoofd en zweetkringen onder de oksels. Want nog voor ze naar het altaar schrijden en oog in oog komen te staan met hun partner voor het leven, wacht hen al een eerste beproeving: ze ontmoeten hun schoonfamilie. Maken ze een goede eerste indruk op de bomma? Kunnen ze om met de flauwe mopjes van hun schoonvader? En laten ze hun schoonmoeder in spe met een gerust, of net bang hart achter?

Wie Zoekt Die Wint - nieuw seizoen

In Wie Zoekt Die Wint barst de grootste schattenjacht ooit opnieuw los. Jens Dendoncker moffelt samen met professionele verstoppers Henk Rijckaert, Anke Van Os en Johny Kaczmarowski maar liefst 100.000 euro aan cash weg op de meest ingenieuze, waanzinnige en vergezochte plekken in het huis van een gezin. Zij krijgen welgeteld 30 minuten en de hulp van telkens één bekende Vlaming om hun eigen interieur binnenstebuiten te keren, het geld te vinden én te houden. En die zoektocht wordt deze keer extra spannend. De helft van het te winnen bedrag zit namelijk voor het eerst verstopt in een mysterieuze kluiskamer, die zijn geheimen pas prijsgeeft in het laatste deel van het spel…

Alloo bij de Verkeerspolitie - nieuw seizoen

Van illegaal rijden tot fout parkeren. Luk Alloo neemt weer plaats op de achterbank van de lokale verkeerspolitie. Hij ontdekt een nieuw arsenaal aan overtredingen en die zijn niet van de minste. Twaalf lokale verkeersagenten van Gent en Sint-Niklaas nemen hem mee in een wereld waar de actie nooit stopt en de spanning soms hoog oploopt. Ze tonen hoe ze ingrijpen, bemiddelen en verzoenen, maar ook beboeten, achtervolgen en oppakken.

Erfgenaam Gezocht - nieuw seizoen

Wat als er een vergeten fortuin op je ligt te wachten? In Erfgenaam Gezocht gaat Axel Daeseleire met de hulp van notaris Carol Bohyn weer op zoek naar verschillende erfgenamen in binnen- en buitenland, om hun erfenis alsnog te overhandigen. Axel start zijn speurtocht bij de overledenen zelf. Wie waren ze? Wat zijn hun levensverhalen? Wie heeft hen nog gekend? Die puzzelstukjes brengen hem op het spoor van familieleden én mogelijke erfgenamen. Elke ontdekking leidt tot ontroerende, verrassende en soms komische familieverhalen. Aan het einde van de rit rest er slechts één vraag: vindt het verborgen fortuin uiteindelijk toch zijn weg naar de rechtmatige erfgenamen?

Camping Coppens - nieuw seizoen

Vier jaar geleden zette de familie Coppens de grootste stap van haar leven en verhuisden ze naar het wondermooie Zweden. Anno 2024 spreken Staf, Monique, Beau en Nora vloeiend Zweeds, draait hun camping ‘Camp Grinsby’ op volle toeren én… pakken ze opnieuw de verhuisdozen in. Niet om terug te keren naar hun vaderland, wél om van de ongerepte natuur richting hun droomhuis in de grote stad te trekken. Staf en zijn gezin gunnen de kijker een nóg intiemere blik in hun leven. Van de beslissing om naar Karlstad te verhuizen en het plaatsen van het Te Koop-bordje voor hun huis tot de 16de verjaardag van Beau, de onzekerheden die bij de puberteit horen én de schaatsavonturen van de kinderen. Uiteraard is het ook alle hens aan dek op Camp Grinsby. Niet enkel het zomerseizoen belooft erg druk te worden, ook mama Agnes neemt haar intrek in een spiksplinternieuwe caravan.

Billie vs Benjamin S2 - nieuw seizoen

Na een turbulente start in het eerste seizoen zijn 'linkse trut' Billie (Charlotte Timmers) en 'rechtse zak' Benjamin (Ward Kerremans) sterker dan ooit. Hun verschillen lijken achter hen te liggen, maar ze staan voor een nieuwe uitdaging: het ouderschap. Billie is hoogzwanger en de kersverse ouders botsen op heel wat nieuwe beslissingen over de opvoeding van hun kind. Multiculturele buurt of pittoresk dorp? Uitwasbare luiers of wegwerp? Plastic of houten speelgoed? De tweestrijd wordt alleen maar groter door de uitgesproken meningen van meter Marie (Joke Emmers) en peter Tommie (Jeroen Perceval). Hun leven neemt pas echt een wending wanneer Benjamin, die slachtoffer werd van zinloos geweld, zijn woede richt op enkele jongeren in hun buurt. De liefde is sterk, maar is ze sterk genoeg om deze storm te doorstaan?

Familie - nieuw seizoen

De seizoensfinale van Familie mondde uit in een tikkende tijdbom. Letterlijk. Bert Van den Bossche (Jan Sobrie) hield zijn vinger aan de knop van de bom die hij had klaargestoomd om de Van den Bossches definitief uit te schakelen. Tot hij plots van koers veranderde en Mieke (Caroline Maes) halsoverkop ten huwelijk vroeg. Het beeld ging op zwart en er volgde een ongeziene slotscène: een flashforward naar 3 januari 2025. Een knal. Stof. Ravage. En Mieke die in een trouwjurk over de vloer strompelt en bebloed neervalt. Welk drama heeft zich afgespeeld? En is Joris nog te stoppen in het nieuwe Familie-seizoen?

In Familieklap, de gloednieuwe podcast voor en door Familiefans, blikken hosts Nona 't Jolle en Yoren Linsen wekelijks samen met één acteur terug op de afgelopen week. Welke verrassende plotwendingen kwamen er op de proppen? Zijn er hints of aanwijzingen die we gemist hebben? En welke scènes lieten de kijker met open mond achter?

Milo - nieuw seizoen

Nadat gouden stem Milo (CAMILLE) het in het succesvolle eerste seizoen van cafetariamedewerkster tot backing vocal van één van de grootste Vlaamse popsterren schopte, ontpopt ze zich in seizoen twee tot een volwaardige ster in de spotlights. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. De Milo-cast, uitgebreid met namen als Hans De Munter, Lotte Heijtenis, Erika Van Tielen, Thomas Smith en Metejoor himself, zorgen voor onverwachte koppels, eerste kussen, een huwelijk, ongeplande zwangerschappen, een uit de hand gelopen undercoveroperatie en liefde, heel veel liefde…

VTM NIEUWS

De ene aan de andere kant van de Atlantische oceaan, de andere lokaal, maar beiden met een grote impact: terwijl in de Verenigde Staten de 60ste presidentsverkiezingen plaatsvinden, trekken de Vlamingen voor de tweede keer dit jaar naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nadat VTM NIEUWS de federale verkiezingen met de grootste live-operatie ooit omkaderde, staan VTM NIEUWS-ankers Stef Wauters, Cathérine Moerkerke, Freek Braeckman en Birgit Herteleer opnieuw klaar om samen met een ijzersterk team van analisten en reporters de kijker door cruciaal verkiezingsnieuws te loodsen.

Rode Duivels

©BELGA

Voetballiefhebbers supporteren De Rode Duivels doorheen een pittige groepsfase in de Nations League. Nadat ze hun campagne aftrappen met een thuismatch tegen Israël, nemen de troepen van Tedesco het op tegen het Frankrijk van sterspeler Mbappé en viervoudig wereldkampioen Italië.

VTM 2

De Haven - nieuw

Zo'n 72.000 mensen werken in de haven van Antwerpen-Brugge, de tweede grootste haven van Europa. En de jobs die ze doen zijn buitengewoon. Letterlijk en figuurlijk. Ketels van 20 meter hoog met een gewicht van 80 ton? Die takelen ze vlotjes van het ene dok naar een gigantisch containerschip aan de andere kant van de haven. Een autoboot van 182 m lang en 32 m breed? Die parkeren ze wel even in een droogdok. Het grootste containerschip ter wereld? Dat manoeuvreren ze door een smalle vaargeul het Deurganckdok in. Een verdachte container? Momentje, die checken ze grondig. Dat alles loopt niet vaak fout. Maar áls het misloopt, kan het héél snel héél fout gaan.

Het Detentiehuis - nieuw

Het Detentiehuis werpt een exclusieve blik achter de schermen van het eerste detentiehuis in België. Daar zitten kortgestraften hun gevangenisstraf uit in de maatschappij, in plaats van binnen de gevangenismuren. Geen kleine cellen, cipiers en gevangenen, maar wel psychologen, detentiebegeleiders en bewoners die hun leven opnieuw proberen op te bouwen. De bewoners gaan op zoek naar een nieuwe woonst en werk, en kunnen met een gegronde reden en onder strikte voorwaarden het detentiehuis zelfs verlaten. Die ‘vrijheid’ komt met een grote verantwoordelijkheid, want wie één regel breekt wordt onherroepelijk teruggestuurd naar een klassieke gevangenis. Het personeel zet alles op alles om dit project te doen slagen én samen met de bewoners hun leven terug op de rails te krijgen. Dat gebeurt niet zonder slag of stoot, wel met een lach en een traan.

Dat Eet Dan Gelukkig Zijn - nieuw seizoen

Dat de meeste mensen niet iedere dag in een snackbar tafelen en thuis zélf hun potje koken, is volgens professioneel alleseter Bockie De Repper nog steeds fake news. Daarom belt hij rond etenstijd aan bij mensen thuis, om zijn voeten onder tafel te steken en hun dagelijkse lievelingskost aan een smaaktest te onderwerpen. Ondertussen haalt hij ‘op z’n Bockies’ de pieren uit hun neus en weekt hij met zijn klunzige jovialiteit ontroerende, intrigerende en hilarische verhalen los. Bockie nestelt zich aan tafel bij de gewone man in de straat, maar ook bij bekende koppen als Helmut Lotti, Elisabeth Lucie Baeten, Lynn Van Royen of Zwangere Guy. ‘Bockie op Schockie' schuift ook nog aan tafel in minder gekende wereldjes: van de haven van Antwerpen-Brugge en het allereerste detentiehuis in België tot de keuken van de Hare Krishna.

Darts

Dimitri Van den Bergh opent het dartseizoen met een thuismatch. Samen met de absolute wereldtop gooit Dancing Dimi tijdens de allereerste Flanders Darts Trophy in Antwerpen een najaar boordevol darts op gang. De World Series Finals, de World Grand Prix, het Europees kampioenschap, de Grand Slam of Darts en de Players Championship Finals zijn allemaal voorbereiding op het hoogtepunt en hét belangrijkste toernooi van het jaar: het Wereldkampioenschap dat in december plaatsvindt in het iconische Alexandra Palace. VTM 2 omkadert al deze topaffiches met live commentaar en interviews ter plaatse.

Champions League

Club Brugge versus Europese sterrenteams of de confrontatie tussen het Manchester City van Kevin De Bruyne en het Real Madrid van Thibaut Courtois: met matchen op dinsdag én woensdag serveert VTM 2 op elke wedstrijddag van de Champions League een absolute topaffiche. Tijdens de verschroeiende ‘Kick Off Week’ in september komt daar zelfs Champions League voetbal op donderdag bij. Met méér clubs en méér matchen verandert het competitieformat voor het eerst in 20 jaar tijd. Élk doelpunt wordt doorslaggevend voor het klassement tijdens de groepsfase en ook in december en januari wordt de Champions League gespeeld. Aster Nzeyimana voorziet de matchen samen met Floris Geerts van commentaar én zorgt als host samen met Maarten Breckx voor omkadering in de studio. Daar krijgt ons team van analisten het gezelschap van Toby Alderweireld, zelf tweevoudig Champions League finalist. Met duiding en interviews in de Europese voetbalstadions zijn Gilles De Bilde en Jarno Bertho dan weer de ogen en oren ter plaatse. Naast Europees voetbalspektakel barst ook de strijd om de beker van België weer los en schotelt VTM 2 straffe wedstrijden op eigen bodem voor met de 1/16de en 1/8ste finale van de Croky Cup.

Aster legt uit: ​

Regi in het sportpaleis: Regi vs. Milk Inc - nieuw

Milk Inc. is eindelijk terug, en hoé: met Linda weer aan zijn zijde staat Regi dit najaar zeven keer in een tot de nok gevuld Sportpaleis met ‘Regi vs. Milk Inc’. Dat Regi met zijn spectaculaire liveshows een Sportpaleis op stelten kan zetten, is algemeen geweten, maar met Linda op het podium belooft de boel helemaal te ontploffen. VTM 2-kijkers beleven de nu al legendarische comeback van Milk Inc. vanop de allereerste rij.

VTM GO

BLUR - nieuw

De soap BLUR vertelt het verhaal van Tommy (Luis Oscar Santos), Tuur (Aaron De Groeve), Femke (Maria Magdalena De Cort), Rune (Wannes Lacroix), Manon (Emma Verlinden), Joren (Helder Onkelinx) en Julie (Imea Denooze): een hechte vriendengroep, ontstaan tijdens de middelbare schooltijd. Na het verlaten van de schoolbanken, zijn niet alleen hun levens, maar ook zijzelf veranderd. Terwijl ze hun vleugels uitslaan en zichzelf beter leren kennen, steken aanzienlijke twijfels de kop op. Zijn hun middelbare besties nog steeds de vrienden die ze nu zouden kiezen? Laten ze elkaar los? Of gaan ze opnieuw op zoek naar wat hen bindt?

NO CAP - nieuwe seizoenen

Gen Z door de ogen van Gen Z. Dit najaar trekt de jonge reporter Camille Vanuxem weer op onderzoek uit binnen haar eigen generatie. Van onenightstands en het oplopen van SOA’s tot tantra seks en innovatieve relaties met chatbots: Camille gaat geen enkel thema uit de weg. Hoe omarmt Gen Z de hook-up-cultuur, waarin informele seksuele ontmoetingen zonder emotionele binding en toewijding normaal zijn? En wat schuilt er achter de glinsterende façade van stripclubs? Heb je als stripper daadwerkelijk de controle of zit je vast in een systeem van uitbuiting? Camille ontdekt hoe jongeren omgaan met seksuele vrijheid, intimiteit en self empowerment te midden van het moderne tijdperk vol taboes.

Bekijk hier de eerste beelden uit het nieuwe seizoen:

Blind Getrouwd: Het Vijfde Huwelijk - nieuw seizoen

Wat wil een mens nog meer dan Blind Getrouwd? Nóg meer Blind Getrouwd! Na de eerste aflevering van de reeks bij VTM, stellen experten Sarah Hertens en Wim Slabbinck enkele nieuwe singles voor. Hij of zij die op papier een topmatch weet te vormen met één van de kijkers thuis, staat exact hetzelfde te wachten als de andere Blind Getrouwd-koppels: liters angstzweet, knikkende knieën, een spannende eerste kus, een prachtig trouwfeest en dito huwelijksreis en tal van eerste keren samen. Na zes weken samenhokken heeft gastvrouw Ingeborg één prangende vraag voor de newlyweds: zijn ze klaar voor de rest van hun leven samen en blijven ze getrouwd?

Behind The Mask - nieuw seizoen

Welke geheimen schuilen er achter de schermen van The Masked Singer? In Behind The Mask geven alle ontmaskerden een exclusieve inkijk in hun parcours en delen ze hun grootste geheimen met Vlaanderen. De bekende gezichten achter de imposante kostuums vertellen hoe ze die geheimen de hele tijd verborgen hielden, vaak zelfs voor hun eigen familie. De camera’s tonen hun voorbereidingen voor het programma, de zang- en dansrepetities en zijn er ook backstage bij wanneer tijdens de opnames de stress het hoogst oploopt.

Niet voor publicatie:​​

• Foto’s uit het persbericht kan je downloaden via https://communicatie.vtm.be. ​

​

​• ​Uitgebreid fotomateriaal vind je op foto.dpgmedia.be.

• Het fragment van Kotmadam Sarafian kan je downloaden via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/654808?auto_play=false&pip=false&single_play=true' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>

• Het fragment van Lift You Up kan je downloaden via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/654756?auto_play=false&pip=false&single_play=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>

• Het fragment van Clouseau 40 jaar kan je downloaden via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/654843?auto_play=false&pip=false&single_play=true' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>

• Het fragment van de Champions League kan je downloaden via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/654872?auto_play=false&pip=false&single_play=true' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>

• Het fragment van Tussen Leven en Dood kan je downloaden via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/654892?auto_play=false&pip=false&single_play=true' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>

• Het fragment van Single Bells kan je downloaden via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/654906?auto_play=false&pip=false&single_play=true' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>

• Het fragment van No Cap kan je downloaden via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/654919?auto_play=false&pip=false&single_play=true' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>