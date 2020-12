Van ‘Avicii’ tot ‘The Police’: senioren tonen dat ze alle genres aankunnen tijdens de Knockouts

Vorige week zagen 1.25 miljoen kijkers (41% marktaandeel, VVA 18-54, live+uitgesteld) hoe de laatste plekjes in de teams van Karen Damen, André Hazes, Walter Grootaers en Sam Gooris werden ingevuld in The Voice Senior. Nu vrijdag 4 december om 20.40 breekt de volgende fase aan: de ‘Knockouts’. Daarin nemen de vier kandidaten van elk team het muzikaal tegen elkaar op. Iedere coach beslist welke 2 talenten een felbegeerd finaleticket op zak mogen steken. Van een akoestische versie van Avicii tot een ‘blueske’ van Marty Robbins en een swingende versie van The Police, de senioren tonen dat ze van alle markten thuis zijn. En daar zijn ook de coaches van onder de indruk: “Ik hoor hier niet zo te genieten van iemand van het andere team maar dit is toch fantastisch. Dit was écht goed!”, vertelt André.

Alvorens de senioren het podium betreden, leren ze hun coach beter kennen. Walter toont de radiostudio’s van Qmusic en Joe, Karen nodigt haar kandidaten uit tijdens haar toneelstuk ‘Chateau Cupido’, team André krijgt een backstagepasje voor één van zijn optredens en Sam voorziet een ‘instagramworkshop’ van zoon Kenji. “Alles gaat over het internet tegenwoordig en het is voor de goede zaak hé, om ons team te promoten”, vertelt Sam. Tijdens de repetitie werken de kandidaten aan hun zang, uitspraak én hun podiumperformance. “Ik hoop dat ze niet in hun oude gewoontes vervallen om met het voetje te tappen en dat ze er echt gaan staan”, vertelt Walter. En daar is ook Karen het volledig mee eens: “De mensen thuis moeten meegezogen worden.”

Bekijk de preview hier:

Deze nummers weerklinken vrijdag tijdens de Knockouts:

Team Walter:

Robin (74, Lint): Human van Rag ‘n Bone Man

Lucas (67, Herselt): Every Breath You Take van The Police

Gerda (63, Geel): How Many Times van Lori Spee

Jean (70, Malderen): No Sound But The Wind van Editors

Team Karen:

Erik (65, Bottelare): Wake Me Up van Avicii

Toon (66, Lommel): I Saw Her Standing There van The Beatles

Marie-Jeanne (63, Halen): I Wish I Had Someone To Love Me van Imelda

Eddie (64, Antwerpen): Everything Must Change van George Benson

Team Sam:

Chip (70, Antwerpen): That's All Right van Marty Robbins

Doortje (80, Mol): Les Feuilles Mortes van Prévert & Kosma

Didier (61, Zwevegem): I Who Have Nothing van Tom Jones

Laurie (74, Stekene): The French Song van Lucille Starr

Team André:

René (64, Dessel): Delilah van Tom Jones

Rene (62, Hamont-Achel): Yesterday van The Beatles

Hedwig (69, Iddergem): N’Oubliez Jamais van Joe Cocker

Roland (66, Essen): Always On My Mind van Willie Nelson

