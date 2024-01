Van Argentinië tot Cambodja: Luk Alloo ontdekt het duistere leven achter de tralies

Argentinië, Brazilië, Cambodja en Chili. In het nieuwe seizoen van Alloo in de Buitenlandse Gevangenis reist Luk Alloo opnieuw de wereld rond om er de verborgen facetten van het gevangenisleven te onthullen. In de buitenlandse gevangenissen praat hij met mensen die al jaren achter de tralies zitten. Van hallucinante taferelen tot bikkelharde getuigenissen: wat speelt er zich af achter de imposante gevangenismuren?

In de eerste aflevering reist Alloo naar Cambodja. Hij ontmoet er Tanguy Taller, een bruggeling die veroordeeld werd tot levenslang voor cocaïnesmokkel. Al vijf jaar lang zit hij opgesloten in de Cambodjaanse gevangenis samen met 6500 andere gedetineerden. Zélf ontkent Tanguy de feiten. “David, een kennis van mij, heeft me ervan beschuldigd de mastermind te zijn inzake cocaïnevervoer van één kilogram, maar ik wist van niets”, getuigt Tanguy. “Hij heeft achteraf ook getuigd dat ik er niets mee te maken heb. Toch is er twijfel en als er twijfel is, ben je schuldig.”

De levensomstandigheden in de gevangenis zijn schrijnend. Samen met 60 medegevangenen zit Tanguy 20 uur per dag opgesloten in een cel van 60 vierkante meter. “Per persoon is dat één vierkante meter bij een temperatuur van 34 graden”, benadrukt Alloo. De vier overige uren mag Tanguy binnen de muren van de overbevolkte gevangenis rondwandelen. “De ene dag gaat het makkelijker dan de andere”, getuigt hij. “Ik moet me sterk houden voor mijn familie, maar soms is de hoop ver zoek. Ik hoop al vier jaar op vrijheid, maar je wordt bang om te hopen. Het is telkens een nieuwe klap.”

Bekijk hier de preview:

