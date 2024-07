Van André Hazes & Mart Hoogkamer tot Hugo, een laatste keer Get Ready! en Cleymans & Van Geel: ook deze artiesten spot je op het podium van Tien Om Te Zien

Aftellen geblazen! Anne De Baetzelier, Willy Sommers, Laura Tesoro en Aaron Blommaert leren alvast hun bindteksten vanbuiten en verwelkomen binnenkort iedereen aan zee voor het meest iconische muziekfeest van Vlaanderen. De Tien Om Te Zien-tent wordt neergepoot op de zeedijk van Westende van 15 tot 25 juli, en dat voor maar liefst zeven avonden op rij én een exclusieve Clouseau-special op donderdag 25 juli. Wie niet aan zee geraakt, mist een stevig feestje, maar kan later - vanaf 21 juli elke zondag om 20u35 - vanuit de zetel de afleveringen van Tien Om Te Zien bekijken.

De artiesten die in de eerste week op het Tien Om Te Zien-podium staan, werden eerder al bekendgemaakt. Nu is ook de line-up van week twee bekend. Zo staat Get Ready! voor de állerlaatste keer op het podium van Tien Om Te Zien - en ze beloven trouwens voor hun afscheid iets speciaals - terwijl The Voice van Vlaanderen-winnaar Christophe Verholle er voor het eerst staat. Komen ook langs: zanger Phil Kevin - hij scoorde in 1989 de monsterhit ‘Komaan En Doe Het’ -, Sylver, Sam Gooris en Cleymans & Van Geel. Op het Tien Om Te Zien-podium vindt ook een heuse reünie plaats. Sunny Side Up, de populaire popband van frontman Raf Van Brussel die je kent van ‘She Makes Me Happy’ maakt eenmalig en speciaal voor Tien Om Te Zien z’n comeback. De bandleden zien elkaar voor het eerst in 27 jaar terug. Ook op het podium: Glennis Grace. In 2018 maakte de wereld dankzij ‘America’s Got Talent’ kennis met de grenzeloze zangcapaciteiten van de Nederlandse. Nu maakt ‘de strafste stem van de lage landen’ haar debuut bij Tien Om Te Zien. Nog meer Nederlanders op het podium: André Hazes en Mart Hoogkamer - die laatste ken je van de hit ‘Ik Ga Zwemmen’ - brachten samen een duet uit en zingen ‘Zij Is Van Mij’. André neemt trouwens ook zijn full band mee naar Westende en brengt met hen zijn hit ‘Leef’. En de hyperpopulaire CAMILLE staat niet enkel solo op het podium, maar ook met de cast van de telenovelle Milo. Het is trouwens ook uitkijken naar een voorsmaakje van Tien Om Te Zien De Musical! En Koen en Kris Wauters komen - in afwachting van de special ‘Tien Om Te Zien viert 40 jaar Clouseau’ op 25 juli - het podium van Tien Om Te Zien al even verkennen op 22 juli.

Naast deze artiesten maken dit seizoen ook nog een aantal verrassingen hun opwachting op het TOTZ-podium. Het gratis muziekfeest is opnieuw toegankelijk voor iedereen. Jong en oud kan naar de zeedijk van Westende afzakken en de show live bijwonen op 15, 16, 17, 18, 22, 23 en 24 juli. En voor wie het écht een beetje meer mag zijn, zijn er tickets beschikbaar voor de Golden Circle of voor de Party Zone - zodat je je favoriete artiesten van wel héél dichtbij aan het werk kan zien - via vtm.be/tickets .

De volgende artiesten laten de zeedijk meezingen tijdens de tweede opnameweek van Tien Om Te Zien:

MAANDAG 22 JULI

Metejoor

​Clouseau

​Aaron Blommaert

​The Starlings

​Grace

​Hugo

​Garry Hagger

​Sam Gooris

​IIII

​Laura Lynn

​Dean

​Tien Om Te Zien De Musical

​Christophe, de winnaar van The Voice

​Katerine

​Phil Kevin

​Sylver

DINSDAG 23 JULI

Aaron Blommaert

​CAMILLE

​Gustaph

​LEEZ

​IIII

​Jo Vally

​Christophe

​Willy Sommers

​Jelle Van Dael

​Mega Mindy

​Get Ready!

​Regi feat. Arno

​Sunny Side Up

​Glennis Grace

WOENSDAG 24 JULI

Maksim & Hannah Mae

​Metejoor

​Berre

​Aaron Blommaert

​Milo (CAMILLE)

​Cleymans & Van Geel

​K3

​IIII

​Günther Neefs

​Willy Sommers

​Tijs Vanneste

​André Hazes & Mart Hoogkamer

​Jacques Vermeire

​X-Session

​Omdat Het Kan & Average Rob

