Van Amerika tot Mexico: Andy Peelman draait mee met politiekorpsen over de hele wereld

Van Amerika en Mexico tot Jordanië en Canada. In het nieuwe seizoen van Andy op Patrouille, vanaf 10 mei elke woensdag bij VTM, neemt Andy Peelman de kijker mee in het spannende en boeiende politiewerk over de hele wereld. Hij trekt er het plaatselijke uniform aan en vervoegt de politiekorpsen van onder andere Louisiana, Acapulco en Amman. Van patrouilles op het water en aan land tot het opsporen van voortvluchtige criminelen en het bestrijden van alcohol- en drugsgebruik: Andy draait mee als volwaardige agent en gaat op zoek naar de gelijkenissen en verschillen met het politiewerk in België. Dat doet hij met een professionele blik én af en toe een vleugje humor.

Andy Peelman: “Na 18 jaar bij de politie nam ik onlangs afscheid van de job om me te focussen op mijn televisiecarrière, maar ik ga nog één keer mee op patrouille met enkele buitenlandse korpsen. Nog één keer mee in de actie. Nog één keer de politiewereld verkennen. Agent zijn is en blijft een prachtig beroep. En ik heb nog lang niet alles gezien.”

Zonder wapen kan Andy natuurlijk niet veilig op patrouille gaan. Beginnen doet hij dan ook met een schiettest. Eens hij daarin slaagt, is het tijd voor het echte werk. Andy fungeert als volwaardig lid van ieder politiekorps en moet meteen all the way gaan om zich op het veld te bewijzen tussen de andere collega’s. En dat gaat er soms bijzonder heftig aan toe… Eén ding is levensbelangrijk: bij elke actie primeert veiligheid boven alles.

Het nieuwe seizoen van Andy op Patrouille, vanaf 10 mei elke woensdag om 20u35 bij VTM en ook op VTM GO.

