Van 9 naar 1: wie wint de finale van Belgium’s Got Talent 2021?

De afgelopen weken zagen gemiddeld 746.000 kijkers (met een marktaandeel van 34,2%, VVA 18-54, live+uitgesteld) hoe de 9 finalisten van Belgium’s Got Talent hun plek in de finale veroverden. Morgen, vrijdag 19 november om 20u35, is het tijd voor de grote apotheose tijdens de live finale. De Mini Droids, Jonas, Denis, Zoe Bizoe en Youssef kregen de stem van de jury. Samuel, Made2Move, De Zandmuze en Julie & Wout werden door de kijkers naar de finale gestuurd. Voor de laatste keer schudden de 9 finalisten een gloednieuwe act uit hun mouw en proberen ze de kijker te overtuigen. Het is alles of niets en de inzet is torenhoog. Wie wordt de opvolger van Benjamin Ceyssens? Wie wint het 7de seizoen van Belgium’s Got Talent en gaat naar huis met de prijzenpot van €50.000?

Dit zijn de 9 acts die de finale strijd aangaan

De Mini Droids (11 - 13 jaar uit Antwerpen) gaan opnieuw de nostalgische toer op en willen het publiek overtuigen met een sprankelende choreografie.

Samuel (34 jaar uit Antwerpen) danst op een nummer dat gekozen werd door een wel heel speciaal persoon in zijn leven: zijn mama.

Denis (12 jaar uit Hever) haalde tijdens de halve finale zijn cello boven maar switcht dit keer van klassiek naar rock op zijn ijsschaatsen.

Youssef (27 jaar uit Brussel) wil de kijkers thuis omver blazen met een episch nummer en zijn bijzondere stem.

Made2Move (11 - 44 jaar uit Wetteren) solliciteert met een explosieve dans om op de Super Bowl te dansen.

Jonas (17 jaar uit Liedekerke) combineert voor zijn finale act zijn twee ultieme passies: goochelen en Lego.

Zoe Bizoe (32 jaar uit Gent) komt tijdens haar burlesque-act in een unieke ballonnenwereld terecht.

Colette, De Zandmuze (63 jaar uit Brasschaat) brengt met haar zandkunst een Griekse mythe tot leven.

Beste maatjes Julie & Wout (11 jaar uit Izegem) halen alles uit de kast met een nieuwe choreografie en dansen op de muziek van hun favoriete film.

Ook Rode Neuzen Dag heeft een spectaculaire act in petto

Tijdens de finale van Belgium’s Got Talent zorgt Rode Neuzen Dag voor een verrassing met een spectaculaire act. Ze krijgen daarvoor de hulp van twee special guests die geen onbekenden zijn... Kijkers kunnen bovendien gedurende de hele live finale stemmen op hun favoriete act via een sms naar 6677 of via vtm.be. De volledige opbrengst van de sms-voting gaat integraal naar Rode Neuzen Dag. De goeddoelactie van VTM, HLN, Qmusic en Belfius wil jongeren helpen om zich goed in hun vel te voelen. Met de opbrengsten van alle acties worden leerkrachten opgeleid tot Sidekick Sam.

