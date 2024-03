Van 20.000 horloges tot de inboedel van een seksbioscoop en zelfs paarden: Alles Mag Weg via online veilinghuizen

Een verzameling van 300 koekoeksklokken, de inboedel van een bakkerij, horecazaak of seksbioscoop, een stock van 20.000 horloges, oldtimers en zelfs paarden. Je kan het zo gek niet bedenken, of het gaat onder de online veilinghamer. ‘Alles Mag Weg’, vanaf dinsdag 2 april nieuw bij VTM 2, snuistert in de wereld van de online veilinghuizen. Die verkopen letterlijk alles. Maar waar komen al die spullen vandaan? Waar vinden veilingmeesters die unieke, verrassende, soms vreemde objecten die per opbod verkocht worden? En hoeveel brengen ze op? In ‘Alles Mag Weg’ betreden de VTM 2-kijkers samen met veilingmeesters van vier online veilinghuizen verlaten huizen, opslagplaatsen, failliet verklaarde zaken en unieke locaties. Achter elke deur schuilt een verhaal, verbonden aan een onontgonnen terrein van verzamelingen en spullen om in te snuisteren. Elke dag is anders, elk bezoek is een nieuwe ontdekking. En alles mag weg.

Deze bijzondere mensen achter de online veilinghuizen nemen de kijkers mee op schattenjacht:

Rock and roll met Michael, Bart en Igor van veilinghuis Veilbalie (Maarkedal)

Michael (41, Maarkedal), de man achter Veilbalie, heeft de passie voor veilingen geërfd van zijn opa. Die runde zijn eigen veilinghuis, waar Michael als kleine jongen het reilen en zeilen op de voet volgde. In 2015 zette hij zelf de stap en richtte hij Veilbalie op. Met partners in crime Bart (39, Oudenaarde) - een flapuit die overal mee wegkomt - en Igor (55, Lessines) - met wilde haren, een imposante gestalte, maar vooral een arendsoog voor items met waarde - is het elke dag rock and roll.

Op schattenjacht met Kimbo en Kevin voor veilinghuis Openbare Verkopen (Wielsbeke)

In een door mannen gedomineerde wereld aarzelt Kimberly (32, Oudenaarde) - Kimbo voor de vrienden - niet om de handen uit de mouwen te steken. Samen met collega Kevin gaat ze elke dag op schattenjacht. Kevin (32, Deerlijk) bloeit helemaal open wanneer hij de sleutel in het slot van een verlaten huis kan draaien. Als verzamelaar van alles en nog wat besloot hij zijn baan op de sportdienst van een gemeente op te zeggen om bij Openbare Verkopen voluit voor zijn passie te gaan. Collega Joost (39, Torhout) is de doorgewinterde rot bij Openbare Verkopen. Zijn favoriete dossiers? Faillissementen.

Scheuren met Preben, Yannic, Jeroen en Koen van veilinghuis Vavato (Lokeren)

Ex-profvoetballer Preben (27, Denderleeuw) heeft een passie voor alles met een motor in. Hij scheurt geregeld een opslagplaats uit met een exclusieve wagen, zodat deze netjes op de online veilingsite verkocht kan worden. Ondertussen is er niets dat zijn collega Yannic (52, Waarloos) nog niet heeft verkocht en doorkruist Koen (31, Genk) dagelijks het hele land op zoek naar waardevolle voorwerpen. Daarbij is elke dag een verrassing. Ook Jeroen (40, Edegem) is dagelijks onderweg, op zoek naar kopers. Met zijn energie voor drie gaat het in een razend tempo vooruit.

Op pad met Limburgse broers Koen en Raf van veilinghuis Belga Veilingen (Hasselt)

Broers Koen (60, Lummen) en Raf (63, Lummen) rolden in de wereld van online veilingen via hun broer Patrick. Toen Patrick plotseling overleed, bleven de twee broers met de handen in het haar achter. Maar dankzij hun passie voor de job en een goed humeur maken ze samen van elke dag ‘een fijne dag’. En met hun sappig Limburgs accent weten ze iedereen te overtuigen om met Belga Veilingen in zee te gaan.

