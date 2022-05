Van 2 naar 1: dit zijn de favorieten van Cyriel, Elien, Kim en William uit ‘Boer zkt Vrouw’

Zondagavond werd Kim heel emotioneel bij het bekendmaken van zijn keuze: “Ginny was iets terughoudender dan Emi, waarschijnlijk ook omdat Emi zo enthousiast was. Maar als ik alleen ben met Ginny, heb ik een heel ander gevoel.” Kim en Ginny kampeerden aan de oevers van de Lesse, genoten van een exclusieve rondleiding in het dierenpark van Han-sur-Lesse én van elkaar. En toch spookt het emotionele afscheid van Emi nog door het hoofd van Kim…

Nadat Cyriel in Vleteren voor Els koos, was het voor Chloë even emotioneel moeilijk. “Het was een fantastische week, echt. En ik heb er vriendinnen bij voor het leven. Je leeft op hoop, maar ik heb er echt wel van genoten”, vertelt ze. En Els kan nu eindelijk ontdekken wat er allemaal achter de introverte Cyriel schuilt.

Op de ranch koos William voor Amber waarna Titjana één en al mysterie bleef: “Het is oké, ik gun het hen. En… ik sta hier volgende week vrijdag gewoon terug! Voor een feestje! Ik zou William zeker verder leren kennen, maar in andere omstandigheden. Deze plaats heeft zeker iets met mij gedaan en wie weet, als het niets wordt… Grapje!” zegt ze tegen Amber. Maar zover is het nog lang niet, want William en Amber kijken er naar uit om eindelijk met hun tweetjes te zijn en elkaar beter te leren kennen.

Voor Elien werd het een gok, want ze twijfelde tot de laatste minuut tussen iemand kiezen die perfect op de boerderij zou passen, of haar hart volgen. Ze koos uiteindelijk voor het laatste en dus voor Lorenz.