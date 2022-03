Vals of helder? Hoe zal het duet met Natalia klinken in ‘I Can See Your Voice’?

Op zaterdag 26 maart om 20u30 start de muzikale spelshow ‘I Can See Your Voice’ waarin elke week twee kandidaten moeten raden of iemand kan zingen of niet. Maar… kunnen ze dit daadwerkelijk zien? Jonas Van Geel daagt deze week Davina en Rachel uit, twee vurige fans van de nachtegaal uit Oevel: Natalia.

Bekijk de preview hier:

De dames krijgen deskundig advies van 4 panelleden: Vincent Fierens, Kamal Kharmach, Ingeborg Sergeant en Kürt Rogiers. Jonas polst alvast bij Ingeborg wie het beste naast Natalia zou staan: “We zoeken iemand die heel veel power heeft, want dat heeft Natalia ook, en met internationale allures, want dat heeft Natalia óók, dus het mag zeker geen doetje zijn!” klinkt het resoluut.

De 7 performers die vandaag hun kans wagen, zijn: het popidool, de acrobate, de drummer, de graffiti artist, de chansonnier, miss extravaganza en de bokser.

“Ik ben nu al big fan van miss extravaganza”, aldus Kürt Rogiers. “Wat een uitstraling! Wat een lef om hier zo te staan! Heel knap!” Over de bokser zijn de meningen verdeeld: “Zijn neus is te mooi om een bokser te zijn”, vindt Kamal Kharmach. “Boksers hebben van die rare neuzen en bloemkooloren, dus nee, dit is geen bokser!” Geen bokser dus volgens het panel, maar misschien wél een goede zanger…?

Na elke spelronde elimineren Davina en Rachel een performer waarvan ze denken dat die niet kan zingen. Ook de kijker thuis kan het spel meespelen via de live voting app op VTM.be. De performer die alle eliminatierondes overleeft, zingt een duet met Natalia. Als Davina en Rachel het bij het juiste eind hebben, winnen ze 2.500 euro. Zo niet, dan gaat de valse zanger(es) die iedereen misleidde met het bedrag aan de haal.

Zal Natalia een duet zingen met een nachtegaal? Of wordt het een martelgang voor de oren? Dat valt te ontdekken in ‘I Can See Your Voice’ op zaterdag 26 maart om 20u30 bij VTM en ook op VTM GO.