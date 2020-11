Valerie De Booser: “Ik heb maar 1 leven en ik doe ermee wat ik wil”

Na even reizen naar het buitenland vanuit de zetel in ‘Ik Vertrek uit Vlaanderen’, zorgt VTM 2 er vanaf morgen, dinsdag 3 november 2020 om 21.35 voor dat de kijker kan wegdromen bij de verhalen uit een mooi stukje Vlaanderen. In de nieuwe realityreeks ‘Latem Leven’ worden een tiental (on)bekende inwoners gevolgd die in en rond het pittoreske dorp Sint-Martens-Latem - één van de rijkste gemeenten van ons land - hun leven of werk hebben opgebouwd. Ze hebben allen uiteenlopende bezigheden, dromen en verlangens en geven een inkijk in hun leven.

In de eerste aflevering op dinsdag 3 november om 21.35 bij VTM 2 worden model Valerie De Booser, schrijver Oscar van den Boogaard, onderneemster Kristien, zakenman Patrick en schoenenontwerpster Virginie gevolgd.

Styliste en model Valerie De Booser keerde twee jaar geleden terug naar haar roots. Ze heeft vandaag een fotoshoot op het programma. Tussen de shoots door post ze een lingeriefoto op Instagram en die lokt heel wat reacties uit. “Diegenen die me niet willen zien, moeten me niet volgen. Ik heb maar 1 leven en ik doe ermee wat ik wil. Ik probeer wel altijd rekening te houden met mijn kinderen en mijn ex omdat ik respect heb voor hen. Maar daar blijft het bij” klinkt het nuchter.

De Nederlandse schrijver Oscar van den Boogaard woont al jaren in Sint-Martens-Latem. Hij kent elk hoekje van het dorp en is doorheen het programma een beetje de gids: “Er zijn mensen die denken dat Latem een soort camping is voor rijke mensen. Nou… dan moeten ze iets beter kijken.” Hij spreekt ook over zijn bestseller Kindsoldaat, waarin hij beweert een buitenechtelijke zoon te zijn van wijlen prins Bernhard. Wanneer het dorp al lang slaapt, begint Oscar aan zijn dagtaak: schrijven, met zijn Hollandse klompen aan zijn voeten.

Kristien is een onderneemster ‘pur sang’. Ze werkt al dertig jaar in de voedingsindustrie in België en Monaco. Haar dochter Ann-Sophie die op haar 21ste aan boulimie leed, helpt al zes jaar mee in het familiebedrijf. Kristien behaalde een vliegbrevet en vliegt vandaag met de helikopter langs de Leie en over Sint-Martens-Latem. Ze woont twee weken per maand in Monaco en wanneer ze in België is helpt ze haar dochter in de winkel.

Zakenman Patrick importeert en exporteert papier, tabak en pitavlees en woont een groot deel van de tijd in Zambia. “Ik ben niet iemand die een privéjet nodig heeft om met een vrouw die 36.000 botox-spuiten gekregen heeft in Monaco een Louis Vuitton te gaan kopen. Neen, ik vind dat kut!” Door het corona virus zit hij vast in zijn huis in Sint-Martens-Latem, de ideale gelegenheid om de 24ste verjaardag van zijn zoon Alexandre te vieren. “Het is heel moeilijk om een zoon-vader relatie te hebben wanneer je vader meer dan 200 dagen per jaar in het buitenland zit” beseft Alexandre, maar vandaag halen ze tal van herinneringen op.

Virginie en David zijn reeds twintig jaar gehuwd. Virginie is ontwerpster van haar eigen schoenenmerk, Morobé, David is ex-profvoetballer. Vijf jaar geleden stampte het koppel met hun spaargeld het schoenenlabel uit de grond. Met vallen en opstaan. Haar man David is haar meest kritische supporter en de kracht achter de schermen. Ze hebben vandaag een fotoshoot in het casino van Knokke gepland om hun schoenenmerk te promoten.

De volgende weken komen onder meer ook de kleurrijke Boxy-broers en Olivier, zaakvoerder van een exclusief reiskantoor, aan bod.

‘Latem Leven’ is de eerste productie van Heartmade Media, het productiebedrijf van William Vaesen (Niels William) en Ilse Nackaerts.

Deze aflevering is ook te (her)bekijken op VTM GO.