Valerie De Booser: “Het is niet omdat je in Latem woont dat je veel geld hebt”

De realityreeks ‘Latem Leven’ bij VTM 2 volgt een tiental (on)bekende mensen die in en rond het pittoreske dorp Sint-Martens-Latem hun leven of werk hebben opgebouwd. In de aflevering van dinsdag 17 november om 21.35 wordt Valerie De Booser gevolgd. Sinds begin februari woont ze in een huurhuis dat nog wat inrichting mist en steekt ze zelf de handen uit de mouwen. “Als het moet, kan ik best wel handig zijn.” zegt Valerie terwijl ze een nieuw houten rek eigenhandig in elkaar steekt. “’t Is niet omdat je in Latem woont dat je veel geld hebt. Ik denk dat dat een grote misvatting is bij veel mensen.”

Sommige Latemnaars benutten hun weekend om te sporten in groep. Olivier, eigenaar van een reisbureau dat exclusieve groepsreizen organiseert, gaat tijdens het weekend fietsen met het Finolini Cycling Team, een lokale fietsclub. Koen Wauters maakt deel uit van het team en ook wielerlegende Johan Museeuw is vandaag van de partij.

Maxence en zijn vriendin Astrid werken in de horeca en runnen drie restaurants. Het prestigieuze ‘L’Autre Vie’ in het centrum van Latem was het eerste restaurant van het jonge koppel. Ze kregen uitstekende punten van Gault & Millau maar wat voor hen het belangrijkste is, is dat de klanten tevreden zijn. “Als ik 100 op 100 krijg, of 2 op 100 maakt mij weinig uit. Als de klant blij is, ben ik ook blij.” klinkt het bij Maxence.

De Nederlandse schrijver Oscar van den Boogaard eet iedere middag een dagschotel in zijn favoriete restaurant. Hij zit altijd binnen en aan hetzelfde tafeltje. “Als je alleen in een restaurant zit, kan je gesprekken van anderen afluisteren. Ik schrijf ook toneelstukken en een aantal van die stukken zijn letterlijk uit afgeluisterde gesprekken ontstaan.” verklapt hij.

