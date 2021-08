Unieke televisie in Alloo Live en nieuwe afleveringen van Lisa, Camping Coppens en Viva Vermeire trekken het najaar van VTM verder op gang

Vanaf maandag 30 augustus schiet het najaar bij VTM uit de startblokken met splinternieuwe titels en terugkerende successen als Snackmasters (30/8, 20u35), Red Light (30/8, 21u50), The Best Of (31/8, 20u35) en Belgium’s Got Talent (3/9, 20u35). Maar er is meer. Zo hebben de kijkers vanaf maandag 6 september opnieuw een dagelijkse afspraak met de telenovelle Lisa. Luk Alloo zoekt vanaf donderdag 9 september live uit of er achter elke deur écht een verhaal schuilt in het nieuwe Alloo Live. Diezelfde dag ontdekken de kijkers ook hoe Staf Coppens en zijn gezin hun eerste razend drukke zomer op Camp Grinsby hebben beleefd in Camping Coppens - Onze Zweedse Zomer. En vanaf 5 september wordt de zondagavond ingevuld met de leukste momenten uit de tv-carrière van Jacques Vermeire in nieuwe afleveringen van Viva Vermeire.

Luk Alloo maakt unieke televisie door live aan te bellen bij Vlaamse gezinnen

Schuilt er achter elke deur écht een verhaal? Dat zoekt Luk Alloo vanaf 9 september elke donderdag om 21u45 uit in Alloo Live. Alloo gaat vier weken lang van deur tot deur in een straat in Vlaanderen en valt spontaan binnen bij wie er woont en leeft. Alles gebeurt live, op het moment zélf. Een unicum in Vlaanderen. “Van dit programma droom ik al 20 jaar. Technisch hebben we alles uitgetest en het kan nu eindelijk. Vlaanderen zal nu echt weten waar ik elke donderdagavond uithang”, vertelt Luk. Alloo speelt ook in op onvoorziene omstandigheden: hij praat met buren en wandelaars en houdt chauffeurs en fietsers tegen. Improvisatie van het moment is het hart van het programma. Elke donderdagavond is dé vraag: waar zal Alloo vandaag landen?

Lisa start het nieuwe seizoen met veel spanning en emotie

Vanaf 6 september hebben de VTM-kijkers opnieuw een dagelijkse afspraak met de telenovelle Lisa, elke weekdag om 18u15. De eerste aflevering belooft veel spanning en emotie, want hoe zal Lisa reageren op het nieuws dat haar halfzus Katja en Jonas getrouwd zijn in Las Vegas? Trekt ze tegen alle verwachtingen in haar stoute schoenen aan en verklaart ze alsnog haar liefde aan haar droomprins Jonas? Of houdt ze zich zoals gewoonlijk op de achtergrond en blijft ze in de schaduw van Katja?

Ook op andere vragen krijgen de kijkers een antwoord. Zal Gert de moord op zijn vader Mark geheim kunnen houden? Hoe gaat het verder tussen Pilar en Lars? En zal Erik terugkomen en de band met zijn dochter Lisa terug opbouwen? Wie zijn geheugen wil opfrissen kan op zondag 5 september om 11u25 afstemmen op VTM voor een herhaling van de extra lange slotaflevering van Lisa.

Hoe beleefden Staf Coppens en zijn gezin de eerste zomer in Zweden?

Exact één jaar geleden kondigden Staf Coppens en zijn gezin groot nieuws aan. Ze zouden hun hele hebben en houden naar Zweden verhuizen, om daar een eigen camping te openen midden in de natuur. Het - soms hobbelige - traject daar naartoe en de integratie van het gezin in een nieuw land werd het afgelopen voorjaar druk bekeken. Maar hoe hebben Staf en Monique hun eerste razend drukke zomer op Camp Grinsby beleefd? Welke obstakels hebben ze samen moeten overwinnen? Hoe brachten Beau en Nora de grote vakantie door? Dat toont het gezin vanaf 9 september elke donderdag om 20u35 in nieuwe afleveringen van Camping Coppens - Onze Zweedse Zomer.

VTM brengt verder hulde aan ‘de man van 1 miljard smoelen’

De week wordt met een humoristische noot afgesloten met ‘de man van 1 miljard smoelen’. Vanaf 5 september zijn er elke zondag om 19u50 nieuwe afleveringen van Viva Vermeire. Ras-entertainer Jacques Vermeire bracht het grootste deel van zijn tv-carrière bij VTM door. Viva Vermeire is een compilatie uit zijn succesvolle zaalshows en het leukste uit het VTM- en VRT-archief met zijn vele verschijningen in ontelbare spel-, show- en panelprogramma’s. Viva Vermeire gaat op zoek naar de vele levenslessen in het omvangrijke oeuvre van Jacques Vermeire.

