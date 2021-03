Unieke special over dartsfenomeen Dimitri Van den Bergh als startschot voor UK Open Darts bij VTM 2

Dimitri Van den Bergh is op zijn 26e de grootste dartsbelofte van ons land. Met bijna 450.000 euro gewonnen prijzengeld is ‘Dancing Dimi’ momenteel negende op de wereldranglijst. In 2018 brak hij door op het WK Darts waarin hij de kwartfinale haalde en vorige zomer was hij één van de jongste winnaars ooit van het prestigieuze Britse toernooi World Matchplay. Tot die grote tegenvaller: Dimitri scheurt de kruisband van zijn rechterknie en dat laat zich voelen in zijn resultaten. Een operatie is onvermijdelijk. In de exclusieve special ‘Dancing Dimi: Game On!’, die donderdag 4 maart om 20.15 te zien is bij VTM 2, wordt Dimitri gevolgd vanaf zijn knieoperatie tot de intense revalidatie en zijn voorbereidingen op de UK Open Darts. Kijkers krijgen een unieke inkijk in de dartswereld, Dimitri’s afkomst en zijn dansje op de tonen van ‘Happy’ van Pharrell Williams. Daarnaast krijgen ze ook inkijk in wat darts-concullega Kim Huybrechts doet. Aansluitend kunnen kijkers de UK Open Darts vanaf vrijdag 5 maart om 20.00 live volgen bij VTM 2.

Na zijn knieoperatie wil Dimitri er meer dan ooit staan voor de UK Open Darts: "Heel vervelend dat deze ingreep moet gebeuren aan mijn rechterbeen. Het is bij darts belangrijk dat je 100% kunt vertrouwen op je steunbeen en dat je heel stabiel staat. De wedstrijdkalender zit overvol dus er is weinig tijd om te revalideren. Het doel is om er te staan op de UK Open. Al zal het waarschijnlijk zonder dansje zijn (lacht)."

In deze special leert Vlaanderen niet alleen Dimitri, maar ook zijn entourage beter kennen. Vader Chris is zelf een ex-dartskampioen die ook Dimi’s drie andere broers (Beli 8, Xanti 16 en Viani 21) klaarstoomt voor de top. Ook het leven van Dimitri’s vriendin Evi staat helemaal in het teken van darts.

UK Open Darts vanaf vrijdag 5 maart bij VTM 2: vijf Belgen gooien naar goud

Wat de FA Cup voor het Engelse voetbal is, is de UK Open voor het darts. VTM 2 zendt de UK Open live uit vanaf de vierde ronde op vrijdagavond 5 maart om 20.00 tot de finale op zondag 7 maart. In de Marshall Arena in Milton Keynes strijden 160 spelers om de eindzege en om een deel van de prijzenpot van ruim 500.000 euro. De winnaar krijgt een cheque van 100.000 pond (115.265 euro) mee naar huis. Ex-dartskampioen Erik Clarys is commentator van dienst.

De 32 beste spelers - waaronder Dimitri Van den Bergh - werden rechtstreeks geplaatst voor de 4e ronde van de UK Open. De andere 128 deelnemers, onder wie ook vier Belgische deelnemers - Geert De Vos, Brian Raman, Mike De Decker en Kim Huybrechts - dienen tijdens de eerste drie kwalificatierondes een plekje voor de 4de ronde te bemachtigen. Dimitri Van den Bergh is strijdvaardig: “De revalidatie gaat veel vlotter dan verwacht. Ik ben heel blij dat ik zo snel terug ben. Het zou een hele teleurstelling zijn geweest, mocht het harde werk niet beloond zijn. Dat ik kan deelnemen, geeft me een boost.”

Op vrijdagavond 5 maart vanaf 20.00 komt Van den Bergh een eerste keer in actie. Zijn tegenstander kent hij nog niet. Daarvoor moet hij de loting afwachten, want vanaf de 4de ronde worden de wedstrijden per loting bepaald. Dat gaat zo tot de halve finales, waardoor het mogelijk is dat toppers mekaar al tegenkomen in een vroege fase van het toernooi en waardoor er verrassende namen een heel eind kunnen geraken. “Dat gegeven maakt de UK Open speciaal”, vertelt Van den Bergh. “We zijn erbij met vijf Belgen, wat fantastisch is. Allemaal hebben ze grote kwaliteiten om ver in dit toernooi te gaan.”

Uitzendschema UK Open Darts

Vrijdag 5/3: 4de ronde vanaf 20.00

Zaterdag 6/3: 5de ronde vanaf 13.45 en 6de ronde vanaf 20.00

Zondag 7/3: kwartfinales vanaf 13.45 en halve finales & finale vanaf 20.00

‘Dancing Dimi: Game On!’ wordt op vrijdag 5 maart, net voor de start van de UK Open, heruitgezonden bij VTM 2.