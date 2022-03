UK Open Darts heel het weekend te volgen bij VTM 2: maar liefst 7 Belgen verdedigen onze nationale driekleur

Dit weekend kunnen dartsfans zich uitleven met darts van de bovenste plank. Vanaf de eerste ronde op vrijdag 4 maart om 12u50 tot de finale op zondag 6 maart zendt VTM 2 de 20ste editie van de UK Open Darts uit, één van de 7 majors en dus belangrijkste toernooien. De kijker kan supporteren voor maar liefst 6 Belgen (en een half): naast ‘s lands bekendste darters Dimitri Van Den Bergh, Kim Huybrechts en Mike De Decker staan ook Brian Raman, Geert De Vos en Mario Vandenbogaerde aan de start van het prestigieuze toernooi. Ook Tony Martinez, die zowel de Spaanse als Belgische nationaliteit draagt, gooit zijn pijltjes onder de Belgische vlag.

Van de in totaal 158 deelnemers mogen de 32 besten - onder wie Dimitri Van den Bergh, die zichzelf momenteel nummer 9 van de wereld mag noemen - rechtstreeks in de vierde ronde van het toernooi starten. Het wordt nog spannend afwachten wie de tegenstander van Dancing Dimi wordt. Vanaf de vierde ronde tot en met de halve finales worden de wedstrijden namelijk per loting bepaald. De zes andere Belgische darters moeten hun pijltjes al slijpen tijdens de eerste drie kwalificatierondes om een plekje in de vierde ronde te veroveren. De deelnemers gooien hun dartpijltjes vanop 8 verschillende podia, wie waar wanneer speelt wordt bepaald door de loting. VTM 2 zendt de matchen op de mainstage integraal uit. Van duels die op andere podia worden uitgevochten, worden de eindshots getoond.

Onze zeven landsverdedigers dingen mee naar een deel van de prijzenpot, die in totaal 450.000 pond bedraagt. De winnaar gaat naar huis met 100.000 pond. Die hoofdprijs bleef vorig jaar ver buiten bereik van Dancing Dimi, die al na zijn eerste match sneuvelde. Kan hij het dit jaar verder schoppen en stijgen op de wereldranglijst? Ook spannend dit jaar: de positie van de nummer 1 staat op het spel. Gerwyn Price, de huidige nummer 1, voelt de hete adem van wereldkampioen Peter Wright in zijn nek. Wright hoeft het toernooi niet eens te winnen om de nummer 1 positie van Price af te snoepen, een goede prestatie kan voldoende zijn.

Ontdek hier alvast wie de beste Belgische darter is: Kim, Dimi of Mike? Ze dagen elkaar uit!

Uitzendschema UK Open Darts:

Vrijdag 4 maart ronde 1, 2 & 3 van 12u50 tot 17u45 en ronde 4 van 20u00 tot 23u50.

Zaterdag 5 maart ronde 5 van 13u50 tot 17u55 en ronde 6 van 20u tot 23u50.

Zondag 6 maart de kwartfinales van 13u50 tot 17u55 en de halve finale & finale van 20u00 tot 23u50.

